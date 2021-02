Keh­ra güm­naa­siu­mi söök­la töö­ta­ja­te ene­sei­so­lat­sioo­ni ajal val­mis­ta­sid koo­li­las­te­le kaks päe­va lõu­na­söö­ki val­la­vo­li­ko­gu lii­ge PEEP KASK ja koo­li õpe­ta­ja NEL­LI RES­TOV.

Möö­du­nud kol­ma­päe­val sel­gus, et Keh­ra güm­naa­siu­mi söök­la üks töö­ta­ja an­dis po­si­tiiv­se ko­roo­nap­roo­vi ning söök­la üle­jää­nud per­so­nal pi­di jää­ma ene­sei­so­lat­sioo­ni. Koo­li di­rek­tor Kai­do Krein­taal kut­sus kok­ku krii­si­ko­mis­jo­ni ning ot­sus­ta­ti ap­pi kut­su­da Peep Kask, kes töö­tas paar aas­tat ta­ga­si koo­li pea­ko­ka­na.

„Koo­li­pe­rel on sel­lest ajast head mä­les­tu­sed. Tead­si­me ka, et Peep on ko­roo­nat põ­de­nud ning me ei tee tal­le lii­ga, kui ap­pi pa­lu­me. Koo­lis on prae­gu pä­ris suur kol­le, igaüht ei ris­ki­nud kut­su­da,“ üt­les Kai­do Krein­taal.

Krii­si­ko­mis­jo­nil va­ruks ol­nud plaa­ne B ja C ei läi­nud va­ja, sest Peep Kask oli ko­he nõus.

„Mõt­le­sin kii­res­ti lä­bi, kas ja mis jääb sel­le tõt­tu te­ge­ma­ta. Nel­ja­päe­val oli val­la­vo­li­ko­gu is­tung, aga seal mul vä­ga põ­le­ta­vaid kü­si­mu­si ei oleks ol­nud,“ lau­sus ta.

Tei­seks asen­dus­ko­kaks pa­lus koo­li­juht oma koo­li väi­ke­klas­siõ­pe­ta­ja Nel­li Res­to­vi, kel­le söö­gi­te­ge­mi­se os­kus on sõp­ra­de-tut­ta­va­te seas tea­tud ja hin­na­tud.

„Olen töö­ta­nud las­teaia di­rek­to­ri­na ning ol­nud sa­mu­ti olu­kor­ras, kus on va­ja lei­da oo­ta­ma­tu­le prob­lee­mi­le kii­re la­hen­dus. Siis on vä­ga kee­ru­li­ne, kui sul­le ära öel­dak­se ning pead hak­ka­ma ot­si­ma teist või­ma­lust,“ rää­kis Nel­li Res­tov.

