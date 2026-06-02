Kunagine Kahala sovhoos avas 60 aastat tagasi, 1. mail 1966 kahe rühmaga ööpäevakodu mõisa peahoone kõrvalmajas, endises tallis, mis hiljem oli külalistemaja. Kogu maikuu oli nüüd lasteaial seetõttu juubelikuu, mis algas traditsioonilise rongkäiguga läbi aleviku. Kuu keskel toimus lasteaialaste spordipäev Kolga kooli staadionil, ka korraldati lasteaia avatud uste päevad.
Möödunud neljapäeva, 28. mai pärastlõunal peeti lasteaia kõrval asuval korvpalliplatsil
folgipidu, mis oli ühtlasi 60. sünnipäeva pidu koos lapsevanemate, vilistlaste, endiste töötajate ja laiemalt kohaliku kogukonnaga.
Ka folgipidu algas rongkäiguga – lasteaiarühmad tulid lasteaiamaja juurest peoplatsile, kõige ees kandis muusikaõpetaja Rauno Koorts lasteaia hiljuti valmis saanud lippu. Selle kavandas lasteaia tellimusel Kolga endine elanik, kunstnik Piret Mildeberg, kes esitas mitu kavandit ja valiku tegid lapsed. Lipp on juubelikink lasteaiale ning lasteaiaga seotud inimestel ja ka kaugemalt toetajatel paluti annetada lipufondi. Lipuga seonduvate kulude kogumaksumus on ligikaudu 1800 eurot, Kuusalu valla pangakontole oli folgipeole eelnenud päevaks kantud lipu tegemiseks 29 inimeselt kokku ligi 900 eurot ning folgipeo heategevusliku kohviku müügist koguti lisaks üle 600 euro.
Kui lapsed olid rühmade kaupa peoplatsile istuma seatud, tervitas lasteaia direktor Heili Heinaste pidulisi, tänas toetajaid ja rääkis lipu loomise loo.
Lasteaia viis rühma – Naerulinnud, Rõõmurullid, Päikesejänkud, Õnnepõnnid ja Trallipallid – laulsid ja tantsisid peol koos õpetajatega, kõige pisemad esinesid ka koos oma emade-isadega. Etteastete vahele lugesid Kaidi Heimsal ja Kristi Kruuser lasteaia endiste õpetajate Marju Mülla ja Sirje Lauri meenutusi oma tööajast.
Peol esinesid veel Kuusalu kunstide kooli akordionistide ansambel, kus mängisid Kolga lasteaia vilistlased koos juhendaja Jekaterina Kivimeistriga. Mõne tantsu esitasid segarühma Kabujalake neli tantsupaari. Direktor Heili Heinaste tänas kolleege ja abilisi. Ka tänati aastatel 2001-2024, kokku 23 aastat, lasteaeda juhtinud Kaja Martinsoni, kellele kingiti suur lillepott. Seejärel tehti kõigi pidulistega ühisfoto. Peo lõpuks mängiti lastega ringmänge ja tantsiti ansambel Laare pillilugude saatel.
Lasteaia saali seintele oli seatud fotonäitus Kolga lasteaiast läbi aegade ja sai ka lehitseda vanu fotoalbumeid.
Kolga lasteaias 81 last
Mai lõpu seisuga on Kolga lasteaia viies rühmas kokku 81 last, töötajaid on 21. Lisaks käivad haiguste perioodil abis endised töötajad.
Kõige pikema tööstaažiga on praegu õpetaja Juta Jaanimäe, kellel täitus märtsis 37. tööaasta. Abiõpetaja Laila Rohil täitub oktoobris 27. tööaasta ning Heila Hannusel ja Ene Laisaarel täitub tuleval suvel 20. tööaasta.
Poolteist aastat Kolga lasteaia direktori ametit pidanud Heili Heinaste: „Kui võrrelda Kolga lasteaeda minu varasemate töökohtadega, siis kõige rohkem eristab seda tugev kogukonnatunne ja oma lugu. Kolga lasteaed on meie inimeste jaoks koht, millega on seotud mitme põlvkonna mälestused. Väikeses kogukonnas on lasteaia roll veelgi laiem kui laste arengu toetamine – kohtumispaik, järjepidevuse kandja ja kogukonna oluline osa. Kolga lasteaia tugevus on siin töötavad inimesed. Väikeses lasteaias on iga inimese panus nähtav. Juhina soovin hoida sellist töökeskkonda, kus inimesed tunnevad end märgatuna ja väärtustatuna.“
Lasteaias oli algul õuebassein
Marju Mülla töötas Kolga lasteaias kokku 40,5 aastat – alates 1985. aastast kuni tänavu aprillini. Ta asus tööle Kirovi-nimelise näidiskalurikolhoosi Kolga lastepäevakodusse, mis siis oli veel ööpäevane lasteaed.
Ta meenutustest oli ka kirjeldus sellest ajast: „Esmaspäeval sõitis keegi personalist kolhoosi bussiga ümberkaudsed külad läbi ja tõi lapsed kodudest puhta pesu kotiga kohale. Kolmapäeval oli laste pesemine ja reedeti sõidutati lapsed musta pesu kotiga koduvärava ette tagasi. Kolga lapsed siis enam ööpäevarühmas ei käinud, nendele tuldi igal õhtul järele.“
Sirje Laur, kes töötas lasteaias 1978. aasta märtsist kuni aastani 2017, kokku 39 aastat, meenutas aega, kui ka Kolga lapsi ei viidud koju: „Kasvataja tööaeg oli kella 6.30 kuni 20.30. Siis tuli öötädi. Vahva lasteaed oli, kuid tõrvatilgaks oli see aeg päevast, kui kontorist või poest koju mindi ja lapsed jäid ikkagi lasteaeda – nii oli kombeks isegi siis, kui lähedal elasid. „Ema, ma olen hea laps, palun vii mind koju!“ Südamevalu oli palju.“
Uus lasteaiamaja valmis mõisa peahoone kõrval 1980. aastal. Esialgu oli seal oma õuebassein. Folgipeol kõlas ka Marju Mülla kirjeldus, kuidas bassein oli eest madal, tagapool sügav, kasvatajad valvasid mõlemas otsas: „Kasvatajad olid päevitusriietes, sest vees ju kitliga ei saa olla. Olin kolhoosi volinik, pidin käima perioodiliselt kolhoosi keskuses koosolekutel. Kord jälle koosolekule registreerides: „Teie olete Kolga lastepäevakodust? Seal ju muud ei tehta, kui bikiinides päevitatakse ja supeldakse!“