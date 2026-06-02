Ku­na­gi­ne Ka­ha­la sov­hoos avas 60 aas­tat ta­ga­si, 1. mail 1966 ka­he rüh­ma­ga öö­päe­va­ko­du mõi­sa pea­hoo­ne kõr­val­ma­jas, en­di­ses tal­lis, mis hil­jem oli kü­la­lis­te­ma­ja. Ko­gu mai­kuu oli nüüd las­teaial see­tõt­tu juu­be­li­kuu, mis al­gas tra­dit­sioo­ni­li­se rong­käi­gu­ga lä­bi ale­vi­ku. Kuu kes­kel toi­mus las­teaia­las­te spor­di­päev Kol­ga koo­li staa­dio­nil, ka kor­ral­da­ti las­teaia ava­tud us­te päe­vad.

Möö­du­nud nel­ja­päe­va, 28. mai pä­rast­lõu­nal pee­ti las­teaia kõr­val asu­val korv­pal­lip­lat­sil

fol­gi­pi­du, mis oli üht­la­si 60. sün­ni­päe­va pi­du koos lap­se­va­ne­ma­te, vi­list­las­te, en­dis­te töö­ta­ja­te ja laie­malt ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga.

Ka fol­gi­pi­du al­gas rong­käi­gu­ga – las­teaia­rüh­mad tu­lid las­te­aia­ma­ja juu­rest peop­lat­si­le, kõi­ge ees kan­dis muu­si­kaõ­pe­ta­ja Rau­no Koorts las­teaia hil­ju­ti val­mis saa­nud lip­pu. Sel­le ka­van­das las­teaia tel­li­mu­sel Kol­ga en­di­ne ela­nik, kunst­nik Pi­ret Mil­de­berg, kes esi­tas mi­tu ka­van­dit ja va­li­ku te­gid lap­sed. Lipp on juu­be­li­kink las­teaia­le ning las­teaia­ga seo­tud ini­mes­tel ja ka kau­ge­malt toe­ta­ja­tel pa­lu­ti an­ne­ta­da li­pu­fon­di. Li­pu­ga seon­du­va­te ku­lu­de ko­gu­mak­su­mus on li­gi­kau­du 1800 eu­rot, Kuu­sa­lu val­la pan­ga­kon­to­le oli fol­gi­peo­le eel­ne­nud päe­vaks kan­tud li­pu te­ge­mi­seks 29 ini­me­selt kok­ku li­gi 900 eu­rot ning fol­gi­peo hea­te­ge­vus­li­ku koh­vi­ku müü­gist ko­gu­ti li­saks üle 600 eu­ro.

Kui lap­sed olid rüh­ma­de kau­pa peop­lat­si­le is­tu­ma sea­tud, ter­vi­tas las­teaia di­rek­tor Hei­li Hei­nas­te pi­du­li­si, tä­nas toe­ta­jaid ja rää­kis li­pu loo­mi­se loo.

Las­teaia viis rüh­ma – Nae­ru­lin­nud, Rõõ­mu­rul­lid, Päi­ke­se­jän­kud, Õn­ne­põn­nid ja Tral­li­pal­lid – laul­sid ja tant­si­sid peol koos õpe­ta­ja­te­ga, kõi­ge pi­se­mad esi­ne­sid ka koos oma ema­de-isa­de­ga. Et­teas­te­te va­he­le lu­ge­sid Kai­di Heim­sal ja Kris­ti Kruu­ser las­teaia en­dis­te õpe­ta­ja­te Mar­ju Mül­la ja Sir­je Lau­ri mee­nu­tu­si oma tööa­jast.

Peol esi­ne­sid veel Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li akor­dio­nis­ti­de an­sam­bel, kus män­gi­sid Kol­ga las­teaia vi­list­la­sed koos ju­hen­da­ja Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­tri­ga. Mõ­ne tant­su esi­ta­sid se­ga­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke ne­li tant­su­paa­ri. Di­rek­tor Hei­li Hei­nas­te tä­nas kol­lee­ge ja abi­li­si. Ka tä­na­ti aas­ta­tel 2001-2024, kok­ku 23 aas­tat, las­teae­da juh­ti­nud Ka­ja Mar­tin­so­ni, kel­le­le kin­gi­ti suur lil­le­pott. See­jä­rel teh­ti kõi­gi pi­du­lis­te­ga ühis­fo­to. Peo lõ­puks män­gi­ti las­te­ga ring­män­ge ja tant­si­ti an­sam­bel Laa­re pil­li­lu­gu­de saa­tel.

Las­teaia saa­li sein­te­le oli sea­tud fo­to­näi­tus Kol­ga las­teaiast lä­bi ae­ga­de ja sai ka le­hit­se­da va­nu fo­toal­bu­meid.

Kol­ga las­teaias 81 last

Mai lõ­pu sei­su­ga on Kol­ga las­teaia viies rüh­mas kok­ku 81 last, töö­ta­jaid on 21. Li­saks käi­vad hai­gus­te pe­rioo­dil abis en­di­sed töö­ta­jad.

Kõi­ge pi­ke­ma töös­taa­ži­ga on prae­gu õpe­ta­ja Ju­ta Jaa­ni­mäe, kel­lel täi­tus märt­sis 37. tööaas­ta. Abiõ­pe­ta­ja Lai­la Ro­hil täi­tub ok­toob­ris 27. tööaas­ta ning Hei­la Han­nu­sel ja Ene Lai­saa­rel täi­tub tu­le­val su­vel 20. tööaas­ta.

Pool­teist aas­tat Kol­ga las­teaia di­rek­to­ri ame­tit pi­da­nud Hei­li Hei­nas­te: „Kui võr­rel­da Kol­ga las­teae­da mi­nu va­ra­se­ma­te töö­koh­ta­de­ga, siis kõi­ge roh­kem eris­tab se­da tu­gev ko­gu­kon­na­tun­ne ja oma lu­gu. Kol­ga las­teaed on meie ini­mes­te jaoks koht, mil­le­ga on seo­tud mit­me põlv­kon­na mä­les­tu­sed. Väi­ke­ses ko­gu­kon­nas on las­teaia roll veel­gi laiem kui las­te aren­gu toe­ta­mi­ne – koh­tu­mis­paik, jär­je­pi­de­vu­se kand­ja ja ko­gu­kon­na olu­li­ne osa. Kol­ga las­teaia tu­ge­vus on siin töö­ta­vad ini­me­sed. Väi­ke­ses las­teaias on iga ini­me­se pa­nus näh­tav. Ju­hi­na soo­vin hoi­da sel­list töö­kesk­kon­da, kus ini­me­sed tun­ne­vad end mär­ga­tu­na ja väär­tus­ta­tu­na.“

Las­teaias oli al­gul õue­bas­sein

Mar­ju Mül­la töö­tas Kol­ga las­teaias kok­ku 40,5 aas­tat – ala­tes 1985. aas­tast ku­ni tä­na­vu ap­ril­li­ni. Ta asus töö­le Ki­ro­vi-ni­me­li­se näi­dis­ka­lu­ri­kol­hoo­si Kol­ga las­te­päe­va­ko­dus­se, mis siis oli veel öö­päe­va­ne las­teaed.

Ta mee­nu­tus­test oli ka kir­jel­dus sel­lest ajast: „Es­mas­päe­val sõi­tis kee­gi per­so­na­list kol­hoo­si bus­si­ga üm­ber­kaud­sed kü­lad lä­bi ja tõi lap­sed ko­du­dest puh­ta pe­su ko­ti­ga ko­ha­le. Kol­ma­päe­val oli las­te pe­se­mi­ne ja ree­de­ti sõi­du­ta­ti lap­sed mus­ta pe­su ko­ti­ga ko­du­vä­ra­va et­te ta­ga­si. Kol­ga lap­sed siis enam öö­päe­va­rüh­mas ei käi­nud, nen­de­le tul­di igal õh­tul jä­re­le.“

Sir­je Laur, kes töö­tas las­teaias 1978. aas­ta märt­sist ku­ni aas­ta­ni 2017, kok­ku 39 aas­tat, mee­nu­tas ae­ga, kui ka Kol­ga lap­si ei vii­dud ko­ju: „Kas­va­ta­ja tööaeg oli kel­la 6.30 ku­ni 20.30. Siis tu­li öö­tä­di. Vah­va las­teaed oli, kuid tõr­va­til­gaks oli see aeg päe­vast, kui kon­to­rist või poest ko­ju min­di ja lap­sed jäid ik­ka­gi las­teae­da – nii oli kom­beks ise­gi siis, kui lä­he­dal ela­sid. „Ema, ma olen hea laps, pa­lun vii mind ko­ju!“ Sü­da­me­va­lu oli pal­ju.“

Uus las­teaia­ma­ja val­mis mõi­sa pea­hoo­ne kõr­val 1980. aas­tal. Esial­gu oli seal oma õue­bas­sein. Fol­gi­peol kõ­las ka Mar­ju Mül­la kir­jel­dus, kui­das bas­sein oli eest ma­dal, ta­ga­pool sü­gav, kas­va­ta­jad val­va­sid mõ­le­mas ot­sas: „Kas­va­ta­jad olid päe­vi­tus­riie­tes, sest vees ju kit­li­ga ei saa ol­la. Olin kol­hoo­si vo­li­nik, pi­din käi­ma pe­rioo­di­li­selt kol­hoo­si kes­ku­ses koo­so­le­ku­tel. Kord jäl­le koo­so­le­ku­le re­gist­ree­ri­des: „Teie ole­te Kol­ga las­te­päe­va­ko­dust? Seal ju muud ei teh­ta, kui bi­kii­ni­des päe­vi­ta­tak­se ja su­pel­dak­se!“