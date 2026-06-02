Lau­päe­val toi­mus üle 11 aas­ta taas Jõe­läht­me-Kuu­sa­lu lau­lu- ja tant­su­päev, mil­le see­kord­ne peal­ki­ri oli „Me kõik ole­me täht­sad“. Sa­ma peal­ki­ri on ka Ai­ri Lii­va las­te­lau­lul, mil­le esi­ta­sid ühis­peo ava­loo­na mu­di­las-, las­te- ja se­ga­koo­rid.

Peol oli 850 esi­ne­jat, neist li­gi­kau­du 400 Kuu­sa­lu val­last. Peo kuns­ti­li­ne juht oli se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma Jõe­läht­me Mu­he­dad ju­hen­da­ja Ma­ri­ka Kuu­sik, pea­kor­ral­da­ja Jõe­läht­me Val­la Kul­tuu­ri­kes­ku­se kul­tuu­ri­töö spet­sia­list Mir­jam Sir­kas.

Kuu­sa­lu val­last osa­le­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li mu­di­las­koor, las­te­koor, pois­te­koor ja noor­te­koor, Kuu­sa­lu mees­koor, ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke tant­su­rüh­mad Sii­lid, Kuu­sa­lu kesk­koo­li fol­gi­rüh­mad, Kuu­sa­lu kesk­koo­li noor­te rah­va­tant­su­rühm, nais­rühm Vii­mi­kud, Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rühm TIIU, Ürg­lei­ga­rid, se­ga­rah­va­tant­su­rüh­mad Ka­bu­ja­la­ke ja Ka­bu­ja­la­ke Kaks ning Ker­ru­kad, Kol­ga se­ga­rah­va­tant­su­rüh­mad.

Li­gi ka­he­tun­ni­ne kont­sert oli üles ehi­ta­tud ka­he val­la esi­ne­ja­te ühis­numb­ri­te­le ala­tes ema­dest-bee­bi­dest ja las­teaia­las­test ku­ni staa­ži­ka­te se­ga­rüh­ma­de ja koo­ri­de­ni.

Jõe­läht­me lau­lu­päe­vad on toi­mu­nud ala­tes 1979. aas­tast. Ka­he naa­ber­val­la ühi­ne pi­du oli nüüd kol­man­dat kor­da. Esi­me­ne ühis­pi­du „Ka­Ru­kel­lad he­li­se­vad“ toi­mus aas­tal 2012. Jä­ga­la joa ür­go­rus, mil­le kuns­ti­li­ne juht oli Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja, Nee­me koo­li di­rek­tor Ka­rin Soo­sa­lu.

Kolm aas­tat hil­jem, 2015. aas­ta 30. mail, pee­ti ühis­pi­du „Re­gi­laul ja ka­ruä­ke“ Kuu­sa­lu koo­li staa­dio­nil, kuns­ti­li­ne juht oli ka siis Ka­rin Soo­sa­lu.

See­kord­ne lau­lu-tant­su­päev toi­mus Jä­ga­la joa­le lä­he­mal uues ko­has. Peo tar­beks oli püs­ti­ta­tud suur ast­me­te­ga lau­lu­la­va koo­ri­de jaoks ja lai tant­su­põ­rand tant­si­ja­te­le.

Pi­du al­gas rong­käi­gu ja tra­dit­sioo­ni­li­se peo­tu­le süü­ta­mi­se­ga eel­mi­sel päe­val läi­de­tud tõr­vi­kust. Es­malt ter­vi­ta­sid pi­du­li­si Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, kes mee­nu­tas, et ajad on ol­nud heit­li­kud ning vii­ma­sest ühi­sest peost möö­das 11 aas­tat.

Peo lõ­pus tä­na­sid kor­ral­da­jaid, esi­ne­jaid ja pub­li­kut Jõe­läht­me vo­li­ko­gu esi­mees Jaak Aab ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son.

„Hoia­me üks­teist, hoia­me oma keelt ja oma lau­lu. Hoia­me oma tant­se – nii on meil loo­tust, et eest­las­test ei saa ku­na­gi unus­ta­tud rah­vas,“ sõ­nas Ul­ve Märt­son.

Ta kuu­lu­tas, et ehk koh­tu­tak­se Kuu­sa­lu-Jõe­läht­me järg­mi­sel lau­lu- ja tant­su­peol 2030. aas­tal, et tä­his­ta­da he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se 100. sün­niaas­ta­päe­va.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das tä­na­vu­se peo esi­ne­ja­te­le ühisp­roo­vi­de ja peo­päe­va bus­sit­rans­por­di tel­li­mi­seks eral­di han­ke, kok­ku ku­lus bus­si­sõi­tu­de­le li­gi­kau­du 2000 eu­rot. Kuu­sa­lu vald ta­sub ka poo­le toit­lus­tus­ku­lu­dest, osa peo­ko­ha prü­gi­veo­tee­nu­se ja WC­de ren­dist ning rong­käi­gu at­ri­buu­ti­kast, kok­ku peaae­gu 3000 eu­rot.