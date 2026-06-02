Laupäeval toimus üle 11 aasta taas Jõelähtme-Kuusalu laulu- ja tantsupäev, mille seekordne pealkiri oli „Me kõik oleme tähtsad“. Sama pealkiri on ka Airi Liiva lastelaulul, mille esitasid ühispeo avaloona mudilas-, laste- ja segakoorid.
Peol oli 850 esinejat, neist ligikaudu 400 Kuusalu vallast. Peo kunstiline juht oli segarahvatantsurühma Jõelähtme Muhedad juhendaja Marika Kuusik, peakorraldaja Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse kultuuritöö spetsialist Mirjam Sirkas.
Kuusalu vallast osalesid Kuusalu keskkooli mudilaskoor, lastekoor, poistekoor ja noortekoor, Kuusalu meeskoor, kergemuusikakoor Hea Tuju Esmaspäev, Kolga-Kuusalu kammerkoor, Kuusalu pasunakoor, Kuusalu lasteaia Jussike tantsurühmad Siilid, Kuusalu keskkooli folgirühmad, Kuusalu keskkooli noorte rahvatantsurühm, naisrühm Viimikud, Kuusalu vanaemade tantsurühm TIIU, Ürgleigarid, segarahvatantsurühmad Kabujalake ja Kabujalake Kaks ning Kerrukad, Kolga segarahvatantsurühmad.
Ligi kahetunnine kontsert oli üles ehitatud kahe valla esinejate ühisnumbritele alates emadest-beebidest ja lasteaialastest kuni staažikate segarühmade ja koorideni.
Jõelähtme laulupäevad on toimunud alates 1979. aastast. Kahe naabervalla ühine pidu oli nüüd kolmandat korda. Esimene ühispidu „KaRukellad helisevad“ toimus aastal 2012. Jägala joa ürgorus, mille kunstiline juht oli Kolga rahvatantsurühmade juhendaja, Neeme kooli direktor Karin Soosalu.
Kolm aastat hiljem, 2015. aasta 30. mail, peeti ühispidu „Regilaul ja karuäke“ Kuusalu kooli staadionil, kunstiline juht oli ka siis Karin Soosalu.
Seekordne laulu-tantsupäev toimus Jägala joale lähemal uues kohas. Peo tarbeks oli püstitatud suur astmetega laululava kooride jaoks ja lai tantsupõrand tantsijatele.
Pidu algas rongkäigu ja traditsioonilise peotule süütamisega eelmisel päeval läidetud tõrvikust. Esmalt tervitasid pidulisi Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ja Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt, kes meenutas, et ajad on olnud heitlikud ning viimasest ühisest peost möödas 11 aastat.
Peo lõpus tänasid korraldajaid, esinejaid ja publikut Jõelähtme volikogu esimees Jaak Aab ja Kuusalu vallavolikogu esimees Ulve Märtson.
„Hoiame üksteist, hoiame oma keelt ja oma laulu. Hoiame oma tantse – nii on meil lootust, et eestlastest ei saa kunagi unustatud rahvas,“ sõnas Ulve Märtson.
Ta kuulutas, et ehk kohtutakse Kuusalu-Jõelähtme järgmisel laulu- ja tantsupeol 2030. aastal, et tähistada helilooja Veljo Tormise 100. sünniaastapäeva.
Kuusalu vallavalitsus korraldas tänavuse peo esinejatele ühisproovide ja peopäeva bussitranspordi tellimiseks eraldi hanke, kokku kulus bussisõitudele ligikaudu 2000 eurot. Kuusalu vald tasub ka poole toitlustuskuludest, osa peokoha prügiveoteenuse ja WCde rendist ning rongkäigu atribuutikast, kokku peaaegu 3000 eurot.