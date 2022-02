Raa­si­ku 17ko­ha­li­ses val­la­vo­li­ko­gus pä­rast 17. ok­toob­ril toi­mu­nud ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te va­li­mi­si 7 koh­ta saa­nud Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit ja 2 koh­ta saa­nud Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond sõl­mi­sid koos­töö­le­pin­gu Raa­si­ku val­la juh­ti­mi­seks aas­ta­tel 2021-2025.

Lep­pe­le on al­la kir­ju­ta­nud Ko­du­ko­ha Va­li­mi­lii­dust vo­li­ko­gus­se va­li­tud Avo Möls, Maar­ja Si­kut, Re­ne Lill, Ka­di Tam­ma­ru, Maar­ja-Ly Tei­no, Kris­ti Va­der ning sa­mu­ti vo­li­ko­gus­se man­daa­di saa­nud Paul Sa­vi­sild, kes nüüd on val­la­va­lit­su­se lii­ge. EK­REst on le­pin­gu­le all­kir­ja and­nud vo­li­ko­gu lii­ge Priit Peb­sen ja vo­li­kok­ku va­li­tud prae­gu­ne val­la­va­lit­su­se lii­ge Ants Ki­vi­mäe.

Koos­töö­le­pin­gus on vald­kon­da­de kau­pa kir­jas te­ge­vu­sed, mil­le­ga nel­ja-aas­ta­se va­lit­se­mis­pe­rioo­di jook­sul Raa­si­ku val­las te­ge­le­tak­se. Le­pin­gus sä­tes­ta­tak­se ka val­la juh­ti­vad ame­ti­po­sit­sioo­nid: val­la­va­ne­ma ko­ha ja õi­gu­se moo­dus­ta­da val­la­va­lit­sus sai EK­RE, vo­li­ko­gu esi­me­he koht ja õi­gu­se mää­ra­ta ko­mis­jo­ni­de ju­hid läk­sid Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du­le. Val­la­va­ne­maks va­li­ti no­vemb­ris EK­RE lii­ge Raul Siem, te­ma moo­dus­ta­tud val­la­va­lit­su­ses on li­saks ka­he­le amet­ni­ku­le kum­ma­gi koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri esin­da­ja. Vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti esi­me­sel is­tun­gil Maar­ja Si­kut ja asee­si­me­heks Ka­di Tam­ma­ru Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust. Va­li­mis­lii­dust on ka nel­jast ko­mis­jo­nist ka­he esi­me­hed, kaks ko­mis­jo­ni­de esi­me­he koh­ta loo­vu­ta­ti opo­sit­sioo­ni­le.

Koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu sõl­mi­mi­se­ni jõud­mi­ne roh­kem kui kolm kuud pä­rast va­li­mi­si ei tä­hen­da Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du esin­da­ja Ka­di Tam­ma­ru kin­ni­tu­sel se­da, et koa­lit­sioo­ni­part­ne­reil olek­sid ol­nud suu­red eri­meel­su­sed.

„Me ei vaiel­nud üld­se. Kui mu­jal nä­hak­se pä­rast va­li­mi­si kõi­ge­pealt vae­va koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­se ja koa­lit­sioo­ni­lep­pe koos­ta­mi­se­ga, siis meie taht­si­me ko­he töö­ga pih­ta ha­ka­ta ja pa­ni­me pai­ka val­la juh­ti­mi­se,“ sõ­nas ta.

Ka­di Tam­ma­ru li­sas, et Raa­si­ku val­las po­le ol­nud koa­lit­sioo­ni­le­pe­te sõl­mi­mi­se tra­dit­sioo­ni ning ka nen­de va­lit­sus­lii­du koos­töö­soov ei sõl­tu sel­lest le­pin­gust: „Ju­ba va­li­mis­te­päe­va õh­tul oli sel­ge, et tu­leb meie va­li­mis­lii­du ja EK­RE koa­lit­sioon, meil pol­nud es­ma­täh­tis se­da le­pin­gu­ga kin­ni­ta­da. Koa­lit­sioo­ni­le­ping on pi­gem mei­le en­da­le töö­do­ku­ment, ku­hu pa­ni­me kir­ja sel­le, mis oli meie va­li­misp­lat­vor­mi­des. Kui ka oli as­ju, mil­le üle tu­li roh­kem aru­ta­da, siis leid­si­me ühi­so­sa ja lõ­puks so­bi­sid need mõ­le­ma­le osa­poo­le­le. Kui­gi meie ole­me va­li­mis­liit ja koa­lit­sioo­ni­part­ner on era­kond, on ka seal ko­ha­li­kud ini­me­sed, kel esi­ko­hal siin­sed mu­red-rõõ­mud. Meie ühi­ne maail­ma­vaa­de on Raa­si­ku vald ja val­la ta­sa­kaa­lus­ta­tud areng, sel­le­le kes­ken­du­des oli vä­ga liht­ne kõi­ges kok­ku­lep­pe­le saa­da.“

Va­li­mis­lii­du esin­da­ja sel­gi­tas, et koos­töö­le­pin­gus ei ole pal­ju vä­ga konk­reet­seid te­ge­vu­si. Täp­se­malt on kir­jas ena­mas­ti vaid need lu­ba­du­sed, mis po­le oma­va­lit­su­se­le ko­hus­tus­li­kud ja võik­sid mui­du jää­da suu­re­ma tä­he­le­pa­nu­ta. Ta tõi näi­teks, et Raa­si­ku va­jab ter­vi­se­ra­da, Aru­kü­la koer­te­par­ki: „Need on väi­ke­sed as­jad, kuid an­na­vad meie elu­kesk­kon­na­le juur­de kva­li­tee­ti.“

EK­RE esin­da­ja Ants Ki­vi­mäe lau­sus, et ta on sõl­mi­tud koos­töö­lep­pe­ga vä­ga ra­hul ning us­ub, et Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit ja EK­RE saa­vad Raa­si­ku val­la va­lit­se­mi­se­ga vä­ga häs­ti hak­ka­ma. Ka te­ma kin­ni­tas, et vaid­lu­si koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te va­hel ei ol­nud: „EK­RE ei toe­ta­nud küll esial­gu Raa­si­ku koo­li staa­dio­ni­le jalg­pal­li­hal­li ra­ja­mist, aga kui koa­lit­sioo­ni­part­ner lu­bas sel­leks lei­da ise va­hen­did, siis nõus­tu­si­me.“