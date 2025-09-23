Kuusalu vallavalitsus kehtestas Kiiu-Valkla endise reoveepuhasti kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu, millega jagatakse ala kaheks krundiks. Ühele krundile rajatakse Kiiu uus jäätmejaam. Teist krunti haldab MTÜ Kuusalu Jahiselts, kunagise reoveepuhasti teenindushoone on aastaid olnud jahiseltsi kasutada.
Kaheks jagatud kinnistust jääb 24 915 ruutmeetrit jäätmejaama krundile ning teise krundi pindala on 17 734 ruutmeetrit. Detailplaneeringu koostas Kuusalu vallavalitsuse tellimusel Väliprojekt OÜ.
Endise reoveepuhasti kinnistu kuulus riigile ja oli antud OÜ Kuusalu Soojus hallata. Kui valmis Kiiu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus, suunati Kiiu aleviku reovesi Allika külas asuvasse reoveepuhastisse ja Kiiu puhasti suleti.
Mullu septembris andis tookordne maa-amet, nüüdne maa- ja ruumiamet Kiiu reoveepuhasti kinnistu munitsipaalomandisse – Kuusalu vallale.
Kiiu praegune jäätmejaam avati 16 aastat tagasi, 2009. aastal Tamme kinnistul, mis on eraomandis. Kuusalu valla keskkonnaspetsialisti Margus Kirsi sõnul on uude asukohta kavas ehitada kaasaegne ja nõuetekohane jäätmejaam.
Kiiu alevikus asuvate esimeste elamuteni on uuest jäätmejaamast umbes 700 meetrit, üksikelamuteni ligikaudu pool kilomeetrit. Jäätmejaama alale on plaanis rajada jäätmete liigiti kogumiseks väikeehitisi ja varjualuseid, kokku kuni 2000 ruutmeetrit ehitusalust pinda, ehitiste täpne arv, suurus ja paiknemine selgub projekteerimisel. Jahiseltsi krundil saab olla kaks hoonet, kokku 250 ruutmeetrit ehitusalust pinda. Selts soovib ehitada krundile kaasaegse esmakäitlushoone ning korrastada teenindushoonet. Lisaks tehnohoonetele rajatakse mõlemale krundile vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.
Margus Kirss: „Uue jäätmejaama krundile viib Jõelähtme-Kemba maanteelt ehk Vana-Narva maanteelt 150 meetri pikkune Biopuhasti tee, mida tuleb laiendada ja pinnata, panna must kate. Jahiselts pääseb enda kasutuses olevale krundile üle jäätmejaama krundi kulgeva tee, tulevikus rajab vald jäätmejaama krundi lõunapoolsesse külge eraldi ligipääsutee kuni jahiseltsi krundini.“
Endise reoveepuhasti alal on 4 biotiikide betoonbasseini. Üks neist on juba täidetud, sinna viidi suvel Kuusalu keskkooli algklassihoone lammutamisest saadud ja sorteeritud ehitusjäätmed vastavalt keskkonnaametilt saadud kooskõlastusele. Kolm tiiki täidetakse tulevikus, kui on vajadus teha komposteerimisväljakud.
Jäätmejaam on plaanis uuele kohale rajada toetusrahade abil. Koostöös MTÜga Eesti Jäätmehoolduskeskus tehti esialgne hinnapäring, et välja selgitada ehituse võimalik maksumus. Hinnapäringu tulemusena on jäätmejaama ehituseks planeeritud 924 985,95 eurot. Kuusalu vallavalitsus taotleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) taotlusvoorust „Jäätmete liigiti kogumise taristu arendamine väljaspool Tallinna ja Tartu regioone“ Kiiu jäätmejaama rajamiseks 739 988,76 eurot toetust, Kuusalu valla omafinantseering oleks 184 997,19 eurot.
Keskkonnaspetsialist Margus Kirss ütles, et seni ei ole taotlus veel kontrolli läbinud ning rahastuse otsust pole langetatud: „Ootame KIKist vastust, et teaksime, kas on vaja projekti täiendada või on võimalik alustada ehitustööde planeerimisega. Kui saame toetusraha, korraldame riigihanke jäätmejaama projekteerija ja ehitaja leidmiseks.“
Vastavalt rahataotlusprojektile peaks Kiiu uus jäätmejaam valmima 2026. aasta novembri lõpuks.