Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus keh­tes­tas Kiiu-Valk­la en­di­se reo­vee­pu­has­ti kin­nis­tu ja sel­le lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le­ga ja­ga­tak­se ala ka­heks krun­diks. Ühe­le krun­di­le ra­ja­tak­se Kiiu uus jäät­me­jaam. Teist krun­ti hal­dab MTÜ Kuu­sa­lu Ja­hi­selts, ku­na­gi­se reo­vee­pu­has­ti tee­nin­dus­hoo­ne on aas­taid ol­nud ja­hi­selt­si ka­su­ta­da.

Ka­heks ja­ga­tud kin­nis­tust jääb 24 915 ruut­meet­rit jäät­me­jaa­ma krun­di­le ning tei­se krun­di pin­da­la on 17 734 ruut­meet­rit. De­tailp­la­nee­rin­gu koos­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Vä­lip­ro­jekt OÜ.

En­di­se reo­vee­pu­has­ti kin­nis­tu kuu­lus rii­gi­le ja oli an­tud OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus hal­la­ta. Kui val­mis Kiiu ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ehi­tus, suu­na­ti Kiiu ale­vi­ku reo­ve­si Al­li­ka kü­las asu­vas­se reo­vee­pu­has­tis­se ja Kiiu pu­has­ti su­le­ti.

Mul­lu sep­temb­ris an­dis too­kord­ne maa-amet, nüüd­ne maa- ja ruu­mia­met Kiiu reo­vee­pu­has­ti kin­nis­tu mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se – Kuu­sa­lu val­la­le.

Kiiu prae­gu­ne jäät­me­jaam ava­ti 16 aas­tat ta­ga­si, 2009. aas­tal Tam­me kin­nis­tul, mis on erao­man­dis. Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Mar­gus Kir­si sõ­nul on uu­de asu­koh­ta ka­vas ehi­ta­da kaa­saeg­ne ja nõue­te­ko­ha­ne jäät­me­jaam.

Kiiu ale­vi­kus asu­va­te esi­mes­te ela­mu­te­ni on uuest jäät­me­jaa­mast um­bes 700 meet­rit, ük­si­ke­la­mu­te­ni li­gi­kau­du pool ki­lo­meet­rit. Jäät­me­jaa­ma ala­le on plaa­nis ra­ja­da jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­seks väi­kee­hi­ti­si ja var­ju­a­lu­seid, kok­ku ku­ni 2000 ruut­meet­rit ehi­tu­sa­lust pin­da, ehi­tis­te täp­ne arv, suu­rus ja paik­ne­mi­ne sel­gub pro­jek­tee­ri­mi­sel. Ja­hi­selt­si krun­dil saab ol­la kaks hoo­net, kok­ku 250 ruut­meet­rit ehi­tu­sa­lust pin­da. Selts soo­vib ehi­ta­da krun­di­le kaas­aeg­se esmakäitlushoone ning kor­ras­ta­da tee­nin­dus­hoo­net. Li­saks teh­no­hoo­ne­te­le ra­ja­tak­se mõ­le­ma­le krun­di­le vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mid.

Mar­gus Kirss: „Uue jäät­me­jaa­ma krun­di­le viib Jõe­läht­me-Kem­ba maan­teelt ehk Va­na-Nar­va maan­teelt 150 meet­ri pik­ku­ne Bio­pu­has­ti tee, mi­da tu­leb laien­da­da ja pin­na­ta, pan­na must ka­te. Ja­hi­selts pää­seb en­da ka­su­tu­ses ole­va­le krun­di­le üle jäät­me­jaa­ma krun­di kul­ge­va tee, tu­le­vi­kus ra­jab vald jäät­me­jaa­ma krun­di lõu­na­pool­ses­se kül­ge eral­di li­gi­pää­su­tee ku­ni ja­hi­selt­si krun­di­ni.“

En­di­se reo­vee­pu­has­ti alal on 4 bio­tii­ki­de be­toon­bas­sei­ni. Üks neist on ju­ba täi­de­tud, sin­na vii­di su­vel Kuu­sa­lu kesk­koo­li alg­klas­si­hoo­ne lam­mu­ta­mi­sest saa­dud ja sor­tee­ri­tud ehi­tus­jäät­med vas­ta­valt kesk­kon­na­ame­tilt saa­dud koos­kõ­las­tu­se­le. Kolm tii­ki täi­de­tak­se tu­le­vi­kus, kui on va­ja­dus te­ha kom­pos­tee­ri­mis­väl­ja­kud.

Jäät­me­jaam on plaa­nis uue­le ko­ha­le ra­ja­da toe­tus­ra­ha­de abil. Koos­töös MTÜ­ga Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus teh­ti esialg­ne hin­na­pä­ring, et väl­ja sel­gi­ta­da ehi­tu­se või­ma­lik mak­su­mus. Hin­na­pä­rin­gu tu­le­mu­se­na on jäät­me­jaa­ma ehi­tu­seks pla­nee­ri­tud 924 985,95 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus taot­leb Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (KIK) taot­lus­voo­rust „Jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se ta­ris­tu aren­da­mi­ne väl­jas­pool Tal­lin­na ja Tar­tu re­gioo­ne“ Kiiu jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks 739 988,76 eu­rot toe­tust, Kuu­sa­lu val­la oma­fi­nant­see­ring oleks 184 997,19 eu­rot.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss üt­les, et se­ni ei ole taot­lus veel kont­rol­li lä­bi­nud ning ra­has­tu­se ot­sust po­le lan­ge­ta­tud: „Oo­ta­me KI­Kist vas­tust, et teak­si­me, kas on va­ja pro­jek­ti täien­da­da või on või­ma­lik alus­ta­da ehi­tus­töö­de pla­nee­ri­mi­se­ga. Kui saa­me toe­tus­ra­ha, kor­ral­da­me rii­gi­han­ke jäät­me­jaa­ma pro­jek­tee­ri­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks.“

Vas­ta­valt ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti­le peaks Kiiu uus jäät­me­jaam val­mi­ma 2026. aas­ta no­vemb­ri lõ­puks.