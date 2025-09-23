OÜ Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­ju­hi­na asub 1. no­vemb­rist töö­le Al­lar Aron, kes va­li­ti sel­le­le ame­ti­ko­ha­le ava­li­ku kon­kur­si­ga. Aval­dus­te esi­ta­mi­se täh­taeg Kuu­sa­lu Soo­ju­se ju­ha­tu­se esi­me­he/te­gev­ju­hi ko­ha­le oli 30. juu­ni. Sel­leks ajaks esi­ta­sid aval­du­se 7 kan­di­daa­ti. Ko­mis­joni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu Soo­ju­se se­ni­ne te­gev­juht Kal­le Kün­gas ja nõu­ko­gu kõik liik­med: Raul Val­gis­te, Ur­mas Kirt­si, Ran­no Pool, Kal­mer Märt­son, Kair Tam­mel. Nõu­ko­gu esi­mees Raul Val­gis­te üt­les, et kon­kurss vii­di lä­bi kol­mes voo­rus, es­malt va­li­ti kan­di­daa­ti­dest kolm vest­lu­se­le, mil­le tu­le­mu­se­na kor­ral­da­ti ka­he­le neist tei­ne vest­lus. Raul Val­gis­te: „Ot­sus­ta­si­me Kuu­sa­lu Soo­ju­se uueks ju­hiks va­li­da Al­lar Aro­ni, kel­lel on kõrg­ha­ri­dus sa­mas vald­kon­nas ning pi­kaaeg­ne ko­ge­mus ka oma­va­lit­su­se juh­ti­mi­ses.“ Al­lar Aron on 9 aas­tat ol­nud Kun­da lin­na­pea. Tal on Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li soo­jus­teh­ni­ka in­se­ne­ri ma­gist­rik­raad ja oman­da­nud sa­mas üli­koo­lis tei­se kõrg­ha­ri­du­se per­so­na­li­juh­ti­mi­se eria­lal. Prae­gu on ta Ees­ti Kesk­kon­nauu­rin­gu­te Kes­ku­se Vi­ru­maa osa­kon­na ju­ha­ta­ja ja Vi­ru-Ni­gu­la val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees. Kun­da lin­nas on töö­ta­nud ka ehi­tus- ja kom­mu­naals­pet­sia­lis­ti­na. „Elan Kun­das, kan­di­dee­ri­sin Kuu­sa­lu Soo­ju­se ju­hi ko­ha­le, et töö­ta­da õpi­tud eri­alal. Kuu­sa­lu val­da tean nii­pal­ju, kui olen val­last lä­bi sõit­nud ja tee­kon­nal pea­tu­nud tei­ne­kord Kuu­sa­lus,“ sõ­nas Al­lar Aron. Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas jät­kab ju­ha­tu­se esi­me­he ame­tis käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni ja an­nab as­jad üle uue­le te­gev­ju­hi­le Al­lar Aro­ni­le, kes ala­tes jaa­nua­rist hak­kab täit­ma ka ju­ha­tu­se esi­me­he tööü­le­san­deid.