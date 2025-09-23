OÜ Kuusalu Soojuse tegevjuhina asub 1. novembrist tööle Allar Aron, kes valiti sellele ametikohale avaliku konkursiga. Avalduste esitamise tähtaeg Kuusalu Soojuse juhatuse esimehe/tegevjuhi kohale oli 30. juuni. Selleks ajaks esitasid avalduse 7 kandidaati. Komisjoni kuulusid Kuusalu Soojuse senine tegevjuht Kalle Küngas ja nõukogu kõik liikmed: Raul Valgiste, Urmas Kirtsi, Ranno Pool, Kalmer Märtson, Kair Tammel. Nõukogu esimees Raul Valgiste ütles, et konkurss viidi läbi kolmes voorus, esmalt valiti kandidaatidest kolm vestlusele, mille tulemusena korraldati kahele neist teine vestlus. Raul Valgiste: „Otsustasime Kuusalu Soojuse uueks juhiks valida Allar Aroni, kellel on kõrgharidus samas valdkonnas ning pikaaegne kogemus ka omavalitsuse juhtimises.“ Allar Aron on 9 aastat olnud Kunda linnapea. Tal on Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika inseneri magistrikraad ja omandanud samas ülikoolis teise kõrghariduse personalijuhtimise erialal. Praegu on ta Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Virumaa osakonna juhataja ja Viru-Nigula vallavolikogu aseesimees. Kunda linnas on töötanud ka ehitus- ja kommunaalspetsialistina. „Elan Kundas, kandideerisin Kuusalu Soojuse juhi kohale, et töötada õpitud erialal. Kuusalu valda tean niipalju, kui olen vallast läbi sõitnud ja teekonnal peatunud teinekord Kuusalus,“ sõnas Allar Aron. Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas jätkab juhatuse esimehe ametis käesoleva aasta lõpuni ja annab asjad üle uuele tegevjuhile Allar Aronile, kes alates jaanuarist hakkab täitma ka juhatuse esimehe tööülesandeid.