ANIJA VALD
Isamaa Erakond: „Isamaa vallavanema kandidaat on ettevõtja ja elupõline kogukonnaliige Katrina Orusalu, kelle südameasjaks on aus, hooliv ja turvaline koduvalla areng. Anija vallal on aeg muutusteks ning naisvallavanem oleks selle sümbol. Kauaaegne ettevõtluskogemus annab Katrina Orusalule pagasi, et juhtida edukalt ka valda. Tema eesmärk on luua tugev kogukond, kus igaüks tunneb end väärtustatuna. Samuti peab ta prioriteediks teede korda tegemist, laste turvalise koolitee tagamist ning turvalist elukeskkonda. Volikogu esimehe kandidaadi osas pole otsust veel langetatud.“
Valimisliit Anija Ühendus: „Volikogu esimehe kandidaat on Margus Nõlvak. Margus Nõlvakul on pikaaegne tippjuhi kogemus ja volikogu aseesimehe kogemus eelmistest valimisperioodidest. Vallavanema kandidaat on Riivo Noor. Riivo Noorel on pikaaegne vallavanema kogemus Aegviidu ja Anija vallast.“
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: „Meie soovime uue nii-öelda laetud patarei, entusiasmi ja hea juhtimiskogemusega vallavanema väljast sisse tuua. See tähendab, et pooldame vallajuhi valimist konkursi korras. Volikogu esimehe koha osas vaatame esmalt üle koalitsioonipartneri väljapakutu. Kui muud valikut ei ole, eks siis tuleb see töö enda kanda võtta.“
Valimisliit Uuenev Anija Vald: „Meie valimisliidu eesmärk on tuua vallavalitsuse tegemistesse uut mõtlemist ja värskust. Usume, et parim lahendus mõtlemise muutuseks on korraldada vallavanema ametikoha täitmiseks konkurss ja valida parima visiooniga vallajuht järgmiseks neljaks aastaks. Volikogu esimehe kandidaate on meil nimekirjas 20 – usume, et kõik kandideerijad oleksid valmis vastutuse koormat kandma. Lõplik kandidaat selgub 19. oktoobri õhtuks, kui selgub valijate tahe.“
Eesti Keskerakond: „Meie volikogu esimehe kandidaat on Jaanus Kalev. Vallavanem selgub pärast valimisi koalitsiooniläbirääkimistel. Keskerakond on juba varem toetanud vallavanema valimist ka konkursi teel. Kõik Anija valla elanikud mäletavad, et see otsus tõi valla arengusse positiivse muutuse. Kas konkursi saab korraldada ka seekord, otsustab valija.“
RAASIKU VALD
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: „EKRE Raasiku osakond on seisukohal, et sooviksime näha Toomas Teeväli jätkamist vallavanemana (Kodukoha Valimisliit). Ta on väga hästi valla juhtimisega toime tulnud ja tal on sellel ametikohal suured kogemused. Volikogu esimehe kandidaadiks pakub EKRE Raasiku osakond Ants Kivimäe, kes on samuti väga suurte kogemustega härrasmees sellel ametikohal.“
Valimisliit Raasiku Vald: „Valimisliidu Raasiku Vald meeskonnas on pädevaid kandidaate juhtima volikogu ja selle komisjone. Vallavanema kandidaadi osas peame läbirääkimisi ka teiste volikogus esindatud jõududega. Vajadusel toetame vallavanema leidmist konkursi korras.“
Kodukoha Valimisliit: „Vallavanema leidmiseks korraldame konkursi. Sama lubaduse andsime 2021. aasta valimistel. Kuna siis moodustasime koalitsiooni EKRE-ga, kuulus õigus vallavanema koht täita EKRE-le, Kodukoha Valimisliit sai volikogu esimehe koha. EKRE määratud vallavanem Raul Siem oli ametis peaaegu kaks aastat. Pärast tema lahkumist leidsime koos EKRE esindajatega, et vallale on parim korraldada uue vallavanema leidmiseks siiski konkurss. See õigustas end, seetõttu kordame sama ka seekord. Volikogu esimehe kandidaadiks saab meie ridades enim hääli saanud volikoguliige.“
Valimisliit Arenev Raasiku Vald: „Meie valimisliit toetab vallavanema koha täitmist avaliku konkursi kaudu, et leida tugev kandidaat Raasiku valla arengut vedama. Volikogu esimehe kandidaat on meie liidus Juta Asuja, kellel on varasem kogemus vallavalitsuse osakonnajuhatajana ning põhjalik arusaamine ka volikogu tööst. Juta Asuja tooks volikogu töösse vajaliku värske energia ja tasakaalu, mis annaks võimaluse senisest konstruktiivsemaks koostööks.“
KUUSALU VALD
Isamaa Erakond: „Isamaa Kuusalu seisukoht on, et vallavanem peaks olema leitav avatud konkursi kaudu, sarnaselt Soomele, ning olema apoliitiline. Vallavanemalt oodatakse julgust, ausust, juhtimiskogemust ja selget visiooni valla arenguks nii järgmiseks neljaks aastaks kui ka kaugemaks tulevikuks. Volikogu esimehe kohale pakume välja Sulev Valdmaa, kellel on pikaajaline ja mitmekülgne juhtimiskogemus ning varasem kokkupuude volikogu ja komisjonide töö juhtimisega.“
Valimisliit Terve Kuusalu Vald: „Meie kandidaat volikogu esimehe kohale on Indrek Link, kes esindab meie valimisliidu kokkulepitud väärtusi ja visiooni – eesmärgiga muuta valla juhtimine läbipaistvaks ning kõikide kogukondadega arvestavaks. Indrekul on avaliku sektori juhtimise, samuti volikogu töö kogemus ning teadmised õigusloome valdkonnast. Need on head eeldused volikogu asjatundlikuks juhtimiseks. Vallavanema soovime valida konkursi korras parimate võimalike kandidaatide hulgast. Vallavanema valimisse kaasame volikogu kõikide valimisliitude ja erakondade esindajad.“
Erakond Parempoolsed: „Kuusalu vald on mereäärne omavalitsus, millel on pikk rannajoon, loodus ja tugev kogukond. Valla juhtimine peab põhinema meeskonnatööl, mitte ainult vallavanema või volikogu esimehe rollil. Parempoolsed pakuvad teaduspõhist, noori ja sporti toetavat, rannakalandust arendavat ning vabatahtlikku päästet väärtustavat lähenemist. Me ei võistle ametikohtade nimel, vaid tahame koostöö ja väärtuste kaudu lahendusi, mis toovad kasu nii kogukonnale, merele kui ettevõtlusele.“
Eesti Keskerakond: „Meie nimekiri ei ole seda veel otsustanud. Kui pärast valimisi tekib võimalus osaleda koalitsiooni moodustamises ja tekib vajadus, siis esitame oma kandidaadid.“
Valimisliit Meie Kuusalu: „Volikogu esimehe kandidaat on ettevõtja, kuue lapse isa Margus Soom. Omab kohaliku omavalitsuses töökogemust eelmisest sajandist, kokku ligi 30 aastat, ka erinevate komisjonide juhtimise kogemust. Volikogu esimehena algatas naabervaldadega koostöös ühise niinimetatud Tallinn-Lahemaa kergliiklustee projekti, mille käigus tagatakse ohutu liiklemine keskuste ja kaunite randade vahel. On rõõm tõdeda, et kaheksa aasta möödudes on peaaegu kõik poliitilised rühmitused mõistnud kergliiklusvõrgustiku ja ohutu liiklemise vajadust. Vallavanem tuleb valida konkursiga.“
Valimisliit Ühine Kodu: „Valimisliidu Ühine Kodu vallavanema kandidaat on praegune vallavanem Terje Kraanvelt, kes on meie arvates oma tööga igati hästi hakkama saanud ning väärib võimalust jätkamiseks. Volikogu esimehena jätkaks Ulve Märtson, kes oma ametis on olnud töökas, tasakaalukas ja lahenduste leidmisele suunatud juht.“
Eesti Reformierakond: „Vallavanema ja volikogu esimehe kandidaat on Maarja Metstak. Maarja Metstakil on nii terviseteaduste (MSc) kui ka ärikorralduse (MBA) magistrikraadid. Tal on teadmised ja oskused nii inimeste, protsesside kui ka finantside juhtimises. Ta on igapäevaselt seotud avaliku sektori ja suurettevõtete efektiivsust suurendavate digitaliseerimise, innovatsiooni ning investeeringuprojektide juhtimisega. Maarjal on olemas oskused, et vaadata Kuusalu valla juhtimisel laia pilti ja pikka perspektiivi, kaasata eksperte ning vahendeid valla investeeringute finantseerimiseks.“
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: „Kuusalu EKRE nimekiri esitab vallavanema kandidaadiks praeguse abivallavanema Ranno Pooli, kellel on juba tugev kogemus valla arengu juhtimisel ja igapäevatöö korraldamisel. Volikogu esimehe kohale pakume Arnold Tuurmaad, praegust volikogu aseesimeest, kelle rahulik ja järjekindel tegutsemine on aidanud hoida volikogu töö ladusana. Mõlemad tunnevad hästi meie kogukonda ja selle eripära ning usuvad, et valla areng peab sündima tihedas koostöös elanikega.“
LOKSA LINN
Valimisliit Siin Me Elame: „Meie valimisnimekirja volikoguesimehe kandidaat on Mait Kröönström, kuna omab volikoguliikme pikaaegset töökogemust, on juhtinud volikogu ja ka volikogu komisjone. Linnapea kandidaati meil oma valimisliidu nimekirja liikmete hulgas pole, aga oleme rääkinud paari väärika kandidaadiga, kui linnaelanikud meid võimule usaldavad, oleme ka selle ametiposti mehitamiseks valmis. Võime lubada, et linna juhtimine meie linnapeakandidaadi puhul muutub palju avatumaks ja kaasavamaks. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi andmetel (minuomavalitsus.ee) on Loksa linna juhtimise hinnang omavalitsuste võrdluses päris viimaste osas juba pikalt olnud ja see vajab parandamist.“
Eesti Keskerakond: „Meie valimisnimekiri ei ole seda veel otsustanud.“