ANI­JA VALD

Isa­maa Era­kond: „Isa­maa val­la­va­ne­ma kan­di­daat on et­te­võt­ja ja elu­põ­li­ne ko­gu­kon­na­lii­ge Kat­ri­na Oru­sa­lu, kel­le sü­da­meas­jaks on aus, hoo­liv ja tur­va­li­ne ko­du­val­la areng. Ani­ja val­lal on aeg muu­tus­teks ning nais­val­la­va­nem oleks sel­le süm­bol. Kauaaeg­ne et­te­võt­lus­ko­ge­mus an­nab Kat­ri­na Oru­sa­lu­le pa­ga­si, et juh­ti­da edu­kalt ka val­da. Te­ma ees­märk on luua tu­gev ko­gu­kond, kus igaüks tun­neb end väär­tus­ta­tu­na. Sa­mu­ti peab ta prio­ri­tee­diks tee­de kor­da te­ge­mist, las­te tur­va­li­se koo­li­tee ta­ga­mist ning tur­va­list elu­kesk­kon­da. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­di osas po­le ot­sust veel lan­ge­ta­tud.“

Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus: „Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Mar­gus Nõl­vak. Mar­gus Nõl­va­kul on pi­kaaeg­ne tipp­ju­hi ko­ge­mus ja vo­li­ko­gu asee­si­me­he ko­ge­mus eel­mis­test va­li­mis­pe­rioo­di­dest. Val­la­va­ne­ma kan­di­daat on Rii­vo Noor. Rii­vo Noo­rel on pi­kaaeg­ne val­la­va­ne­ma ko­ge­mus Aeg­vii­du ja Ani­ja val­last.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond: „Meie soo­vi­me uue nii-öel­da lae­tud pa­ta­rei, en­tu­sias­mi ja hea juh­ti­mis­ko­ge­mu­se­ga val­la­va­ne­ma väl­jast sis­se tuua. See tä­hen­dab, et pool­da­me val­la­ju­hi va­li­mist kon­kur­si kor­ras. Vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha osas vaa­ta­me es­malt üle koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri väl­ja­pa­ku­tu. Kui muud va­li­kut ei ole, eks siis tu­leb see töö en­da kan­da võt­ta.“

Va­li­mis­liit Uue­nev Ani­ja Vald: „Meie va­li­mis­lii­du ees­märk on tuua val­la­va­lit­su­se te­ge­mis­tes­se uut mõt­le­mist ja värs­kust. Usu­me, et pa­rim la­hen­dus mõt­le­mi­se muu­tu­seks on kor­ral­da­da val­la­va­ne­ma ame­ti­ko­ha täit­mi­seks kon­kurss ja va­li­da pa­ri­ma vi­sioo­ni­ga val­lajuht järg­mi­seks nel­jaks aas­taks. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­te on meil ni­me­kir­jas 20 – usu­me, et kõik kan­di­dee­ri­jad olek­sid val­mis vas­tu­tu­se koor­mat kand­ma. Lõp­lik kan­di­daat sel­gub 19. ok­toob­ri õh­tuks, kui sel­gub va­li­ja­te ta­he.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Meie vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Jaa­nus Ka­lev. Val­la­va­nem sel­gub pä­rast va­li­mi­si koa­lit­sioo­ni­lä­bi­rää­ki­mis­tel. Kes­ke­ra­kond on ju­ba va­rem toe­ta­nud val­la­va­ne­ma va­li­mist ka kon­kur­si teel. Kõik Ani­ja val­la ela­ni­kud mä­le­ta­vad, et see ot­sus tõi val­la aren­gus­se po­si­tiiv­se muu­tu­se. Kas kon­kur­si saab kor­ral­da­da ka see­kord, ot­sus­tab va­li­ja.“

RAA­SI­KU VALD

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond: „EK­RE Raa­si­ku osa­kond on sei­su­ko­hal, et soo­vik­si­me nä­ha Too­mas Tee­vä­li jät­ka­mist val­la­va­ne­ma­na (Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit). Ta on vä­ga häs­ti val­la juh­ti­mi­se­ga toi­me tul­nud ja tal on sel­lel ame­ti­ko­hal suu­red ko­ge­mu­sed. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­diks pa­kub EK­RE Raa­si­ku osa­kond Ants Ki­vi­mäe, kes on sa­mu­ti vä­ga suur­te ko­ge­mus­te­ga här­ras­mees sel­lel ame­ti­ko­hal.“

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald: „Va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald mees­kon­nas on pä­de­vaid kan­di­daa­te juh­ti­ma vo­li­ko­gu ja sel­le ko­mis­jo­ne. Val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di osas pea­me lä­bi­rää­ki­mi­si ka teis­te vo­li­ko­gus esin­da­tud jõu­du­de­ga. Va­ja­du­sel toe­ta­me val­la­va­ne­ma leid­mist kon­kur­si kor­ras.“

Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit: „Val­la­va­ne­ma leid­mi­seks kor­ral­da­me kon­kur­si. Sa­ma lu­ba­du­se and­si­me 2021. aas­ta va­li­mis­tel. Ku­na siis moo­dus­ta­si­me koa­lit­sioo­ni EK­RE-ga, kuu­lus õi­gus val­la­va­ne­ma koht täi­ta EK­RE-le, Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit sai vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha. EK­RE mää­ra­tud val­la­va­nem Raul Siem oli ame­tis peaae­gu kaks aas­tat. Pä­rast te­ma lah­ku­mist leid­si­me koos EK­RE esin­da­ja­te­ga, et val­la­le on pa­rim kor­ral­da­da uue val­la­va­ne­ma leid­mi­seks siis­ki kon­kurss. See õi­gus­tas end, see­tõt­tu kor­da­me sa­ma ka see­kord. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­diks saab meie ri­da­des enim hää­li saa­nud vo­li­ko­gulii­ge.“

Va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald: „Meie va­li­mis­liit toe­tab val­la­va­ne­ma ko­ha täit­mist ava­li­ku kon­kur­si kau­du, et lei­da tu­gev kan­di­daat Raa­si­ku val­la aren­gut ve­da­ma. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on meie lii­dus Ju­ta Asu­ja, kel­lel on va­ra­sem ko­ge­mus val­la­va­lit­su­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja­na ning põh­ja­lik aru­saa­mi­ne ka vo­li­ko­gu tööst. Ju­ta Asu­ja tooks vo­li­ko­gu töös­se va­ja­li­ku värs­ke ener­gia ja ta­sa­kaa­lu, mis an­naks või­ma­lu­se se­ni­sest konst­ruk­tiiv­se­maks koos­tööks.“

KUU­SA­LU VALD

Isa­maa Era­kond: „Isa­maa Kuu­sa­lu sei­su­koht on, et val­la­va­nem peaks ole­ma lei­tav ava­tud kon­kur­si kau­du, sar­na­selt Soo­me­le, ning ole­ma apo­lii­ti­li­ne. Val­la­va­ne­malt oo­da­tak­se jul­gust, au­sust, juh­ti­mis­ko­ge­must ja sel­get vi­sioo­ni val­la aren­guks nii järg­mi­seks nel­jaks aas­taks kui ka kau­ge­maks tu­le­vi­kuks. Vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le pa­ku­me väl­ja Su­lev Vald­maa, kel­lel on pi­ka­aja­li­ne ja mit­me­külg­ne juh­ti­mis­ko­ge­mus ning va­ra­sem kok­ku­puu­de vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de töö juh­ti­mi­se­ga.“

Va­li­mis­liit Ter­ve Kuu­sa­lu Vald: „Meie kan­di­daat vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le on Ind­rek Link, kes esin­dab meie va­li­mis­lii­du kok­ku­le­pi­tud väär­tu­si ja vi­sioo­ni – ees­mär­gi­ga muu­ta val­la juh­ti­mi­ne lä­bi­paist­vaks ning kõi­ki­de ko­gu­kon­da­de­ga ar­ves­ta­vaks. Ind­re­kul on ava­li­ku sek­to­ri juh­ti­mi­se, sa­mu­ti vo­li­ko­gu töö ko­ge­mus ning tead­mi­sed õi­gus­loo­me vald­kon­nast. Need on head eel­du­sed vo­li­ko­gu as­ja­tund­li­kuks juh­ti­mi­seks. Val­la­va­ne­ma soo­vi­me va­li­da kon­kur­si kor­ras pa­ri­ma­te või­ma­li­ke kan­di­daa­ti­de hul­gast. Val­la­va­ne­ma va­li­mis­se kaa­sa­me vo­li­ko­gu kõi­ki­de va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de esin­da­jad.“

Era­kond Pa­rem­pool­sed: „Kuu­sa­lu vald on me­reäär­ne oma­va­lit­sus, mil­lel on pikk ran­na­joon, loo­dus ja tu­gev ko­gu­kond. Val­la juh­ti­mi­ne peab põ­hi­ne­ma mees­kon­na­tööl, mit­te ai­nult val­la­va­ne­ma või vo­li­ko­gu esi­me­he rol­lil. Pa­rem­pool­sed pa­ku­vad tea­dus­põ­hist, noo­ri ja spor­ti toe­ta­vat, ran­na­ka­lan­dust aren­da­vat ning va­ba­taht­lik­ku pääs­tet väär­tus­ta­vat lä­he­ne­mist. Me ei võist­le ame­ti­koh­ta­de ni­mel, vaid ta­ha­me koos­töö ja väär­tus­te kau­du la­hen­du­si, mis too­vad ka­su nii ko­gu­kon­na­le, me­re­le kui et­te­võt­lu­se­le.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Meie nimekiri ei ole seda veel otsustanud. Kui pärast valimisi tekib võimalus osaleda koalitsiooni moodustamises ja tekib vajadus, siis esitame oma kandidaadid.“

Va­li­mis­liit Meie Kuu­sa­lu: „Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on et­te­võt­ja, kuue lap­se isa Mar­gus Soom. Omab ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­ses töö­ko­ge­must eel­mi­sest sa­jan­dist, kok­ku li­gi 30 aas­tat, ka eri­ne­va­te ko­mis­jo­ni­de juh­ti­mi­se ko­ge­must. Vo­li­ko­gu esi­me­he­na al­ga­tas naa­ber­val­da­de­ga koos­töös ühi­se nii­ni­me­ta­tud Tal­linn-La­he­maa kerg­liik­lus­tee pro­jek­ti, mil­le käi­gus ta­ga­tak­se ohu­tu liik­le­mi­ne kes­kus­te ja kau­ni­te ran­da­de va­hel. On rõõm tõ­de­da, et ka­hek­sa aas­ta möö­du­des on peaae­gu kõik po­lii­ti­li­sed rüh­mi­tu­sed mõist­nud kerg­liik­lus­võr­gus­ti­ku ja ohu­tu liik­le­mi­se va­ja­du­st. Val­la­va­nem tu­leb va­li­da kon­kur­si­ga.“

Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du: „Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du val­la­va­ne­ma kan­di­daat on prae­gu­ne val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, kes on meie ar­va­tes oma töö­ga iga­ti häs­ti hak­ka­ma saa­nud ning vää­rib või­ma­lust jät­ka­mi­seks. Vo­li­ko­gu esi­me­he­na jät­kaks Ul­ve Märt­son, kes oma ame­tis on ol­nud töö­kas, ta­sa­kaa­lu­kas ja la­hen­dus­te leid­mi­se­le suu­na­tud juht.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Val­la­va­ne­ma ja vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Maar­ja Mets­tak. Maar­ja Mets­ta­kil on nii ter­vi­se­tea­dus­te (MSc) kui ka äri­kor­ral­du­se (MBA) ma­gist­rik­raa­did. Tal on tead­mi­sed ja os­ku­sed nii ini­mes­te, prot­ses­si­de kui ka fi­nant­si­de juh­ti­mi­ses. Ta on iga­päe­va­selt seo­tud ava­li­ku sek­to­ri ja suu­ret­te­võ­te­te efek­tiiv­sust suu­ren­da­va­te di­gi­ta­li­see­ri­mi­se, in­no­vat­sioo­ni ning in­ves­tee­rin­gupro­jek­ti­de juh­ti­mi­se­ga. Maar­jal on ole­mas os­ku­sed, et vaa­da­ta Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­sel laia pil­ti ja pik­ka pers­pek­tii­vi, kaa­sa­ta eks­per­te ning va­hen­deid val­la in­ves­tee­rin­gu­te fi­nant­see­ri­mi­seks.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond: „Kuu­sa­lu EK­RE ni­me­ki­ri esi­tab val­la­va­ne­ma kan­di­daa­diks prae­gu­se abi­val­la­va­ne­ma Ran­no Poo­li, kel­lel on ju­ba tu­gev ko­ge­mus val­la aren­gu juh­ti­mi­sel ja iga­päe­va­töö kor­ral­da­mi­sel. Vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le pa­ku­me Ar­nold Tuur­maad, prae­gust vo­li­ko­gu asee­si­meest, kel­le ra­hu­lik ja jär­je­kin­del te­gut­se­mi­ne on ai­da­nud hoi­da vo­li­ko­gu töö la­du­sa­na. Mõ­le­mad tun­ne­vad häs­ti meie ko­gu­kon­da ja sel­le eri­pä­ra ning usu­vad, et val­la areng peab sün­di­ma ti­he­das koos­töös ela­ni­ke­ga.“

LOKSA LINN

Va­li­mis­liit Siin Me Ela­me: „Meie va­li­mis­ni­me­kir­ja vo­li­ko­gu­esi­me­he kan­di­daat on Mait Kröönst­röm, ku­na omab vo­li­ko­gu­liik­me pi­kaaeg­set töö­ko­ge­must, on juh­ti­nud vo­li­ko­gu ja ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ne. Lin­na­pea kan­di­daa­ti meil oma va­li­mis­lii­du ni­me­kir­ja liik­me­te hul­gas po­le, aga ole­me rää­ki­nud paa­ri vää­ri­ka kan­di­daa­di­ga, kui lin­nae­la­ni­kud meid või­mu­le usal­da­vad, ole­me ka sel­le ame­ti­pos­ti me­hi­ta­mi­seks val­mis. Või­me lu­ba­da, et lin­na juh­ti­mi­ne meie lin­na­pea­kan­di­daa­di pu­hul muu­tub pal­ju ava­tu­maks ja kaa­sa­va­maks. Re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi and­me­tel (mi­nuo­ma­va­lit­sus.ee) on Lok­sa lin­na juh­ti­mi­se hin­nang oma­va­lit­sus­te võrd­lu­ses pä­ris vii­mas­te osas ju­ba pi­kalt ol­nud ja see va­jab pa­ran­da­mist.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Meie va­li­mis­ni­me­ki­ri ei ole se­da veel ot­sus­ta­nud.“