„Re­no­vee­ri­mi­se täht­sa­mad üle­san­ded olid pa­ran­da­da saa­li akus­ti­kat, tuua si­sear­hi­tek­tuur­se la­hen­du­se kau­du mait­se­kalt esi­le hoo­ne vää­ri­kas aja­lu­gu, luua nu­ti­kad teh­ni­li­sed la­hen­du­sed ning pai­gal­da­da hoo­nes­se ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem,“ sel­gi­tas Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja ree­de, 8. ok­toob­ri õh­tul, kui pä­rast roh­kem kui 8 kuud kest­nud re­no­vee­ri­mist ava­ti pi­du­li­kult Keh­ra rah­va­ma­ja saal.

Rah­va­ma­ja sai se­ni­sest vei­di pi­ke­ma nii­ni­me­ta­tud nu­ti­ka la­va, ku­hu al­la ma­hu­vad kõik saa­li too­lid, mi­da on kok­ku 200, bas­si­kõ­la­rid pai­gal­da­ti la­va kül­ge­de al­la: „Sel­le võr­ra on saa­lis roh­kem ruu­mi kü­las­ta­jai­le.“

Saa­lis on ka kaa­saeg­ne he­li- ja val­gus­park ning ven­ti­lat­sioon, pa­ran­da­ti tur­va­süs­tee­me – pai­gal­da­ti au­to­maat­sed suit­suee­mal­dus­luu­gid, ühe la­va kõr­val asu­nud ak­na ase­me­le teh­ti eva­kuat­sioo­niuks. Saa­li ta­ga­sei­nas too­di kroh­vi alt väl­ja va­na ki­vi­sein.

Koos pro­jek­tee­ri­mi­se ning la­va­kar­di­na­te ja akus­ti­lis­te ak­na­kar­di­na­te­ga läks re­no­vee­ri­mi­ne maks­ma 286 280 eu­rot. Si­se­ku­jun­du­se te­gi OÜ Va­rik Pro­jekt, ehi­tas OÜ Siim Ehi­tus.

„Sel­li­se mul­ti­funkt­sio­naal­se saa­li pro­jek­tee­ri­mi­ne oli te­ge­li­kult kee­ru­li­sem, kui ar­va­sin, sest va­na ma­ja näi­tas mei­le va­he­peal ham­baid. Akus­ti­li­ne pro­jekt, mi­da alg­selt pak­ku­si­me, et siia saaks Ees­ti üks pa­re­ma akus­ti­ka­ga väi­ke­saa­le, pä­ri­selt ei õn­nes­tu­nud. Aga mul on vä­ga hea meel, et tu­li mõ­nus ja hu­ba­ne saal,“ lau­sus saa­li ku­jun­da­nud Ül­lar Va­rik.

Ava­mi­sel tä­nas kul­tuu­ri­kes­ku­se juht tä­nu­kir­ja­ga Ani­ja val­la­va­lit­sust, Siim Ehi­tust, Va­rik Pro­jek­ti ning ehi­tus­jä­re­le­val­vet tei­nud Gus­tav Nõm­me.

Loe pikemalt 13. oktoobri Sõnumitoojast.