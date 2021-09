Kehras 80 aastat peidus olnud käsikiri „Vapside vandeselts“ ilmus raamatuna

„See ei ole lihtsalt unikaalne leid, vaid raamat, mis oleks muutnud ühiskondlikku diskussiooni, kui oleks ilmunud ajal, mil kirjutati,“ märkis ajaloolane ja kirjastaja ANDRES ADAMSON.

Möödunud nädalal tähistati Eesti muinsuskaitsepäevi, mille alateema oli „Peidus pärand“. Ka Kehra muuseumis esitleti pühapäeval, 12. septembril aastakümneid peidus olnud pärandit – 1930ndatel kirjutatud käsikirja, mis nüüd anti välja raamatuna. „Vapside vandeselts“ kirjeldab esimese Eesti Vabariigi aegset sisepoliitikat, kuidas esialgu Vabadussõja veterane koondav kutseorganisatsioon muutus poliitiliseks liikumiseks, mille mahasurumiseks korraldati riigipööre.

2019. aastal andsid kohalikud elanikud Oskar ja Mai Viirmann Kehra muuseumile paki Oskar Viirmanni lapsepõlvekodu pööningult Ülejõel Pargi tänaval leitud dokumente. Need oli sinna ilmselt 1930ndate lõpus peitnud tema vanaisa Ottomar Laaman.

„Laamani nimi ajas kingituse vastuvõtjate kõrvad kohe kikki, kuid põhjalikum paberitega tutvumine jäi edaspidiseks. Seda suurem oli üllatus, kui muude dokumentide seast eristus mahukas, hallikas köites masinakirjaline käsikiri, mille kaanele oli punase pliiatsiga kirjutatud „Wapside vandeselts“. Käsikiri oli varustatud sisukorraga, mis andis kohe aimu, et tegemist on tervikliku käsitlusega,“ kirjutavad äsja ilmunud raamatu eessõnas Anne Oruaas ja Priit Raudkivi MTÜst Kehra Raudteejaam.

Ajaloolane Priit Raudkivi näitas käsikirja kolleegile ja kirjastajale Andres Adamsonile, kel polnud kahtlust, et tegu on väärtusliku materjaliga ning ta otsustas tõenäoliselt 1936.-1937. aastal kirjutatud käsikirja raamatuna välja anda.

„See on kõige põhjalikum käsitlus vabadussõjandusest siis, kui see oli olemas, mitte tagantjärele tarkus. See on hääl otse sellest ajast, aitab seletada vapslust laiemalt,“ lausus Andres Adamson pühapäeval „Vapside vandeseltsi“ teisel esitlusel Kehra muuseumis.

Esimene esitlus oli päev varem Kadriorus kirjandusfestivalil, kus Andres Adamson kõneles vabadussõjalaste fenomenist koos Toronto Ülikooli professori Andres Kasekampiga.

„Vaatamata oma lühidusele on see väga hästi põhjendatud ja väga läbinägelik raamat. On väga kahju, et ilmub alles nüüd. Kui oleks ilmunud siis, kui kirjutati, oleks suhtumine vabadussõdalusse, tagantjärele küll, aga muutunud ning ka praegu oleks vahtu vapsluse ümber poole vähem,“ märkis Andres Adamson.

Nii tema, Andres Kasekamp kui ka „Vapside vandeseltsi“ autor suhtuvad vapside liikumisse väga kriitiliselt, nimetavad seda fašistlikuks ja Eesti iseseisvuse püsimisele ohtlikuks.

