Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 10 poolt­hää­le­ga nõu­so­le­ku muu­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li uue algk­las­si­ma­ja ehi­ta­jaks va­li­tud fir­ma­ga Mont­re­co OÜ sõl­mi­tud han­ke­le­pin­gut ning suu­ren­da­da han­ke mak­su­must 300 000 eu­ro võr­ra ehk li­gi 8 prot­sen­ti. Sa­ma ot­su­se­ga pi­ken­da­ti han­ke­le­pin­gu täh­tae­ga 28. veeb­rua­ri­ni 2022. Opo­sit­sioo­nist olid ne­li vo­li­ko­gu­lii­get ot­su­se vas­tu, kolm ei hää­le­ta­nud, üks jäi era­poo­le­tuks.

Vas­ta­valt mul­lu augusti­kuus sõl­mi­tud han­ke­le­pin­gu­le pi­did koo­li­ma­ja söök­lao­sa üm­be­r­ehi­tus ja uue algk­las­si­ma­ja ra­ja­mi­ne maks­ma 3,5 mil­jo­nit eu­rot koos käi­be­mak­su­ga, töö­de lõ­pe­ta­mi­se täh­taeg oli 12. jaa­nuar 2022.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li sõ­nul soo­vis ehi­ta­ja li­sa­ra­ha li­gi 465 000 eu­rot ehk 12 prot­sen­ti, sel­lest suu­re­ma osa seo­ses ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kal­li­ne­mi­se­ga ning 72 000 eu­ro ula­tu­ses tel­lis val­la­va­lit­sus li­sa­töid. Sta­tis­ti­kaa­me­ti and­me­tel kas­vas ehi­tus­ma­ter­ja­li­de hind tä­na­vu tei­ses kvar­ta­lis 8,7 prot­sen­ti võr­rel­des aas­ta ta­ga­si sa­ma aja­ga. Lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­se­na suu­re­neb ehi­tus­töö­de mak­su­mus seo­ses ehi­tus­ma­ter­ja­li­de hin­na­tõu­su­ ja muutunud ehitustöödega 228 000 eu­ro võr­ra ja 72 000 eu­rot ta­su­tak­se tel­li­tud li­sa­töö­de eest.

Aren­duss­pet­sia­list tõ­des vo­li­ko­gu is­tun­gil, et sel­le­gi­poo­lest jääb Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se ruut­meet­ri hind tun­du­valt ma­da­la­maks, kui on hil­ju­ti han­ge­tes ol­nud koo­li­del mu­jal Ees­tis: „Rak­ve­re rii­gi­güm­naa­siu­mi ehitushan­ge lõp­pes käe­so­le­val su­vel, suletud netopinna ühe ruut­meet­ri mak­su­mu­seks ku­ju­nes 2083,22 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Pai­de rii­gi­güm­naa­siu­mi ehitusel mak­sab üks ruut­mee­ter vastavalt 2019,47 eu­rot. Kuu­sa­lu keskkooli juur­dee­hi­tu­sel oli se­ni ruut­meet­ri hind 1057,10 eu­rot, nüüd tõu­seb 88,70 eu­ro võr­ra ja on 1145,80 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Ehi­ta­ja on lu­ba­nud, et taot­leb veeb­rua­ri lõ­puks juur­dee­hi­tu­se ka­su­tus­loa ja alates 1. märt­sist saab kool alus­ta­da õp­pe­töö­ga.“

Mont­re­co OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Jaak Lõh­mus tõ­des Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ehi­tus­ma­ter­ja­li­de tu­rul hin­na­tõus jät­kub, ehk­ki loo­de­ti, et pä­rast su­ve lõp­pu sta­bi­li­see­rub: „Prae­gu­ne tu­ruo­lu­kord on tões­ti ras­ke. Esi­ta­si­me val­la­va­lit­su­se­le koos kal­ku­lat­sioo­ni­de­ga suu­re­ma ra­ha­taot­lu­se, lä­bi­rää­ki­mis­tel jõud­si­me komp­ro­miss­kok­ku­lep­pe­le. Ehi­tus tu­leb val­mis te­ha ja suu­re tõe­näo­su­se­ga jää­me kah­ju kand­ma. Pea­me edas­pi­di vä­ga täp­selt ku­lu­sid jäl­gi­ma ja pilt­li­kult öel­des en­ne ot­sus­ta­mist seit­se kor­da mõõt­ma.“

