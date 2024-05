Viis aas­tat ta­ga­si asu­tas EMART Ma­ja­mar­ket e-poe, kus on nüüd­seks too­teid kok­ku üle 10 000.

Kuu­sa­lus Tal­lin­na-Nar­va maan­tee via­duk­ti juu­res asuv ehi­tus­ma­ter­ja­li­de ja aia­kau­pa­de kaup­lus EMART Ma­ja­mar­ket pi­das eel­mi­sel nä­da­lal 30. sün­ni­päe­va pi­du. Sin­na olid kut­su­tud kõik prae­gu­sed ja en­di­sed töö­ta­jad, aas­ta­te jook­sul on et­te­võt­tes ol­nud tööl kok­ku paar­küm­mend ini­mest.

Emart OÜ asu­ta­jad, ju­ha­tu­se liik­med Mar­tin Ur­va ja Pee­ter Kirs­puu ava­sid ehi­tus­kau­pa­de poe 3. märt­sil 1994. aas­tal Kuu­sa­lu ale­vi­kus ven­nas­te­ko­gu­du­se pal­ve­ma­ja kõr­val ole­vas hoo­nes, mis oli ehi­ta­tud ETKV­Li laoks. Nad mee­nu­ta­sid nüüd, et ko­he said aru, see ei ol­nud õi­ge koht, sest jäi pea­tä­na­vast ee­ma­le.

Prae­gu­se asu­ko­ha said tä­nu sel­le­le, et olid pan­nud suu­na­va sil­di via­duk­ti juur­de rist­tee lä­he­dus­se, seal­sa­mas oli en­di­ne väi­ke si­de­ma­ja, mi­da ka­su­tas too­kord­ne TREV. Hoo­ne oli jää­nud tüh­jaks ja pa­ku­ti nei­le tin­gi­mu­sel, et hoia­vad ala kor­ras. Kaks aas­tat hil­jem, 1996. aas­ta ke­va­del ava­ti ehi­tus­ma­ter­ja­li­de pood ju­ba sel­les prae­gu­ses pai­gas.

Mar­tin Ur­va: „Ost­ja­te va­ja­du­sed suu­re­ne­sid, hak­ka­si­me müü­ma suu­re­ma­hu­li­se­maid ehi­tus­ma­ter­ja­le. Ehi­ta­si­me poo­di suu­re­maks, ole­me laie­ne­nud mõ­le­ma­le poo­le. Esialg­ne pind moo­dus­tab prae­gu­sest suu­ru­sest ühe nel­jan­di­ku.“

Ehi­tus­ma­ter­ja­li­de­ga kaup­le­mi­se idee tu­li oma­ni­ke sõ­nul sel­lest, et olid kur­su­se­kaas­la­sed, mõ­le­mad õp­pi­sid ehi­tust, läk­sid töö­le Ees­ti-Soo­me ühis­et­te­võt­tes­se, töö­ta­sid ehi­ta­ja­te­na Soo­mes ning nä­gid, kui­das toi­mi­sid seal­sed ehi­tus­poed. Tol ajal oli Kuu­sa­lus ma­ja­tar­ve­te kaup­lus, suu­re­maid ehi­tus­ma­ter­ja­le ko­ha­peal os­ta ei saa­nud. Ees­ti oli hil­ju­ti taa­si­se­seis­vu­nud, ini­mes­tel oli ra­ha vä­he, kuid soov oli ko­du­sid re­mon­ti­da.

„Al­gus oli ras­ke, aga oli­me ko­hal ja pi­di­me keh­vad ajad üle ela­ma,“ mee­nu­tas Pee­ter Kirs­puu.

Loe pikemalt 15. mai Sõnumitoojast.