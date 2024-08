Tei­si­päe­va, 20. au­gus­ti hom­mi­kul said Keh­ra spor­di­hoo­ne ees kok­ku 45 ini­mest, et min­na jalg­ra­tas­tel ühes­koos piir­kon­na ümb­rust avas­ta­ma. Suund võe­ti naa­ber­val­la Kuu­sal­u poo­le – Keh­rast Vi­ki­pa­lu teed kau­du Pii­be maan­tee­ni, sealt eda­si möö­da met­sa­ra­du Kiiu ale­vik­ku. Uu­dis­ta­ti Kiiu tor­ni, tehti tor­ni ees väi­ke pik­nik ning sõi­de­ti Kiiu-Sood­la tee kau­du lä­bi Ani­ja möö­da uut kerg­liik­lus­teed Keh­ras­se ta­ga­si. Matk lõp­pes ühi­se su­pi­söö­mi­se­ga grill­res­tos Fi­zu­li.

„Tä­na­vu­ne mars­ruut oli 47 ki­lo­meet­rit, kõi­ge pi­kem on ol­nud üle 60, ena­mas­ti ole­me sõit­nud 30-50 ki­lo­meet­rit,“ üt­les kodukandi 15. kor­da toi­mu­nud rat­ta­mat­ka kor­ral­da­ja Peep Kask.

Ka mat­kal osa­le­nu­te arv on ol­nud aas­ta­te lõi­kes eri­nev, esi­me­sel kor­ral oli 30, kõi­ge roh­kem on ol­nud üle 100. Kor­ral­da­ja kin­ni­tas, et nen­de­ga mat­ka­mi­seks ei pea ole­ma tree­ni­tud rat­tur: „Sõi­da­me ra­hu­li­kus tem­pos. Mi­na olen ta­va­li­selt ees, le­pi­me kok­ku, kes on vii­ma­ne. Kui ri­vi lii­ga pi­kaks ve­nib, he­lis­tab ta mul­le ja võ­ta­me tem­po aeg­la­se­maks. Tä­na­vu oli kõi­ge noo­rem, kes ko­gu mat­ka ise rat­ta­ga lä­bi sõi­tis, 7aas­ta­ne. Üks tüd­ruk, kes on mi­tu aas­tat osa­le­nud, oli esi­me­sel kor­ral al­les las­teaia­laps.“

Loe pikemalt 28. augusti Sõnumitoojast.