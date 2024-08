Me­re­põh­ja va­jus koos hoo­ne­ga suur osa pü­sieks­po­sit­sioo­nist – fo­to­näi­tus „Sa­la­dus­lik sa­dam“ ja mõ­ned eks­po­naa­did tei­sel kor­ru­sel ol­nud in­te­rak­tiiv­sest näi­tu­sest „Põr­gu Lää­ne­me­rel“.

Ha­ra Sa­da­ma te­gev­juht Tar­vi Velst­röm oli pü­ha­päe­va, 25. au­gus­ti hom­mi­kul ko­hal ja nä­gi, kui­das vei­di en­ne kel­la 11 kuk­kus näi­tu­se­hoo­neks teh­tud en­di­ne ge­ne­raa­to­ri­ma­ja täies tü­kis ak­va­too­riu­mist väl­ja­poo­le mer­re.

Vet­te lan­ges sõ­ja­lae­va­de nõu­ko­gu­de-aeg­se de­mag­ne­ti­see­ri­mis­baa­si kai kõr­gest ser­vast see osa, mis oli ehi­ta­mi­sel jäe­tud en­di­se ge­ne­raa­to­ri­hoo­ne ta­ga­sei­naks. Va­ri­se­nud kai­serv tõm­bas en­da­ga kaa­sa ko­gu ma­ja.

Juh­tu­nust tea­ta­ti häi­re­kes­ku­ses­se, Lok­sa ko­man­do pääs­te­mees­kond pii­ras va­rin­gu­ko­ha ohu­lin­di­ga ja kont­rol­lis sünd­mus­pai­ka. Ku­na ree­del mär­ga­ti näi­tu­se­hoo­ne sei­nas oht­lik­ke pra­gu­sid ning kai oli sel­lest ala­tes kü­las­ta­ja­te­le su­le­tud, siis kee­gi va­rin­gu ta­ga­jär­jel kan­na­ta­da ei saa­nud.

Uu­dis va­rin­gust läks pü­ha­päe­val sot­siaal­mee­dia kau­du kii­res­ti liik­ve­le ka on­li­ne-mee­dias­se ning li­saks ta­va­pä­ras­te­le tu­ris­ti­de­le sõit­sid ko­ha­li­kud ja kau­ge­malt hu­vi­li­sed Ha­ra sa­da­mas­se vaa­ta­ma.

Tar­vi Velst­röm rää­kis pü­ha­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kai serv ja hoo­ne on seal­sa­mas kõr­val me­res, pais­ta­vad lä­bi vee, sa­mas kai ja ka ma­ja põ­ran­da­osa jäid ter­veks: „Kui ree­del mär­ka­si­me ta­ga­sei­na oo­ta­ma­tult tek­ki­nud pra­gu­sid, sul­ge­si­me hoo­ne ning tõi­me Ju­min­da me­re­la­hin­gut ka­jas­ta­va näi­tu­se eks­po­naa­ti­dest osad ära, ka fil­mid, ek­raa­nid ja pro­jek­to­rid. Mõt­le­sin, et es­mas­päe­val leian eks­per­di, kes an­nab hoo­ne olu­kor­ra­le hin­nan­gu. Oli­me tei­nud näi­tu­se­ma­ja il­mas­ti­ku­kind­la­maks, pan­nud uue ka­tu­se, ak­nad ja ka­tu­seak­nad ning sis­se elekt­ri, tei­se­le kor­ru­se­le mi­ne­kuks laia me­tallt­re­pi, aga ehi­tis ve­das alt. Ilm­selt oli mik­rop­ra­gu­dest läi­nud ve­si sis­se, roos­te tei­nud be­too­nis ol­nud me­tal­li­ga oma töö, tuul kis­kus vaiad be­too­ni seest väl­ja. Tel­li­me eks­per­tii­si ja eks­per­di hin­nan­gu alu­sel saab te­ha ot­su­seid eda­si­se koh­ta – kas ko­gu kai sul­ge­da täie­li­kult tu­ris­tide­le või saa­me edas­pi­di ja mis tin­gi­mus­tel sin­na rah­vast lu­ba­da.“

