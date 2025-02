Ala­tes 14. jaa­nua­rist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­na Kai­do Mä­gi. Ta on pä­rit Rak­ve­rest, pä­rast kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist õp­pis rii­gi po­lit­seia­ka­dee­mias, va­ra­se­mas Nõm­me mii­lit­sa­koo­lis, piir­kon­na­po­lit­sei­ni­kuks, see­jä­rel lõ­pe­tas rii­gi­kait­se aka­dee­mia ka­hel eria­lal – kait­se­väe oh­vit­se­ri ja kõr­ge­ma po­lit­seia­met­ni­ku­na. Ka on oman­da­nud rii­gi­kaitse­õ­pe­ta­ja kut­se. Kai­do Mä­gi on töö­ta­nud po­lit­seia­me­tis juh­ti­vins­pek­to­ri­na, tur­va­fir­ma­de te­gev­ju­hi­na, Ci­ty­mar­ke­ti­te ja Sääs­tu­mar­ke­ti­te jä­re­le­val­veo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na, ASi Smar­ten Lo­gis­tics, Tal­lin­na Üli­koo­li ja Šveit­si-Ees­ti ühis­fir­ma Daet­wy­ler hal­dus­ju­hi­na. Vii­ma­sed 8 aas­tat töö­tas Kõr­gõs­ta­nis ehi­tus­fir­ma Rand & Tuul­ber­gi fi­liaa­lis, oli eu­ro­nõue­te­le vas­ta­va uue prü­gi­la ra­ja­mi­sel ja va­na prü­gi­la re­kul­ti­vee­ri­mi­sel ehi­tus­plat­si juht, te­ge­les ka hal­dus­te­ge­vu­se, per­so­na­li­töö, pal­ga- ja laoar­ves­tu­se­ga. Ani­ja val­la amet­ni­ku­na hak­kab Kai­do Mä­gi jä­re­le­val­ve­te­ge­vu­si lä­bi vii­ma ala­tes 1. veeb­rua­rist.