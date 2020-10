Maa­lin­gu­te au­to­rid on VA­HUR AGAR ja HE­LE­NA HAN­NI, kes kaks aas­tat ta­ga­si te­gid sei­na­maa­lin­gud Keh­ra väi­ke­se koo­li­ma­ja sei­na­le.

Eel­mi­sel sü­gi­sel kü­sis Ani­ja val­la­va­lit­sus ela­ni­kelt ideid, mi­da ja ku­hu Keh­ra lin­na kes­ku­ses pla­nee­ri­da. Va­hur Agar ja He­le­na Han­ni, kes on Keh­ra algk­las­si­ma­ja sei­nal ole­va­te maa­lin­gu­te au­to­rid, pak­ku­sid väl­ja idee te­ha raud­tee­jaa­ma lä­he­da­le Põh­ja tä­na­va äär­se kuu­ri sei­na­le maa­ling soo­mus­ron­gist.

„Su­vel võt­tis abi­val­la­va­nem Enn Pung meie­ga ühen­dust, pa­lus te­ha ka­van­di, kus on ka uue­mad ron­gid,“ üt­les Va­hur Agar.

Kui sel­gus, et lõuen­di­na saab li­saks val­la­le kuu­lu­va­te kuu­ri­de ta­gu­mi­se­le sei­na­le ka­su­ta­da ka sel­le kõr­val asu­vat erao­man­dis kuu­ri sei­na, te­gid kunst­ni­kud kaks ka­van­dit, ühe uue­ma­te elekt­ri­ron­gi­de­ga, tei­se­le vi­san­da­sid Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gus osa­le­nud soo­mus­ron­gi num­ber 1 ja staa­bi­ron­gi.

„Nüüd on Keh­ras ta­ga­si rong, mis oli La­hin­gu­väl­jal Keh­ra la­hin­gus. Ka sõ­du­rid rongis on maa­lin­gul sa­mad, kes osa­le­sid la­hin­gus – pilt on teh­tud va­na­de fo­to­de jär­gi. Vä­ga äge oli te­ha, me po­le Ees­tis va­rem tei­nud aja­loo­li­se tä­hen­du­se­ga maa­li,“ rää­kis Va­hur Agar.

