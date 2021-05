Ehi­ta­mi­seks taot­le­tak­se ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­se meet­mest 972 000 eu­rot.

Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue ma­ja pro­jek­tee­ris Ani­ja val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Co­nAr­te OÜ-lt, kes on tei­nud Rae val­la mit­me las­teaia pro­jek­tid. Keh­ra Lastetare las­teaed pro­jek­tee­ri­ti sar­na­ne Peet­ri kü­las asu­va Aru­hei­na las­teaia­ga.

„Pro­jek­tee­ri­tud on täis­la­hen­dus, koos hal­jas­tu­se ja män­gu­väl­ja­ku­te­ga iga rüh­ma juur­de. Las­teaed tu­leb ka­he­kord­ne, koos­neb ne­li­nurk­se­test tii­ba­dest. Pro­jek­tis on kok­ku 9 rüh­ma, kuid esi­me­ses eta­pis ehi­ta­tak­se neid 7. Li­saks veel saal, ka­bi­ne­tid, ma­jan­dus­ruu­mid. Võr­rel­des prae­gu­se las­teaia­ga tu­leb kõik ava­ram ja kaa­saeg­sem Rüh­mad on pin­da­lalt pal­ju suu­re­mad kui las­teaia prae­gu­ses ma­jas, igas rüh­ma­komp­lek­sis li­gi 90 ruut­meet­rit,“ sel­gi­tas val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list In­ga Vai­nu.

Esial­gu plaa­ni­ti uus hoo­ne ehi­ta­da Las­te­ta­re prae­gu­ses­se asu­koh­ta, las­teaed oleks va­na ma­ja lam­mu­ta­mi­se ajaks ko­li­tud ren­di­kon­tei­ne­ri­tes­se. Ku­na kon­tei­ne­ri­te ren­ti­mi­ne ol­nuks liialt ku­lu­kas, li­gi 500 000 eu­rot, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus otsida uue­le las­teaia­le tei­ne asu­ko­ht. Uueks ko­haks va­li­ti val­la­le kuu­luv maa-ala Kes­ku­se tä­na­va ää­res, kus vii­mas­tel aas­ta­tel on ol­nud lõk­kep­lats. Krun­di­le on aas­taid ta­ga­si teh­tud de­tail­pla­nee­ring, kui sin­na ka­van­da­ti Keh­ra po­lü­funkt­sio­naal­set kul­tuu­ri­kes­kust-spor­di­hoo­net.

