Möö­du­nud aas­ta det­semb­rist on Aru­kü­la spor­di­hoo­ne sis­se­pää­su juu­res kaks vä­li­jõu­saa­li tree­ni­mis­va­hen­dit, kü­ki- ja rin­nalt­su­ru­mis­pink. Te­gu on Om­ni­gy­mi de­mo­sead­me­te­ga, mis jää­vad Aru­kül­la tõe­näo­li­selt veeb­rua­ri lõ­pu­ni.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la sel­gi­tab, et need kõi­gi­le kat­se­ta­mi­seks mõel­dud va­hen­did on Tal­lin­nast Aru­kül­la too­dud nii-öel­da isu te­ki­ta­mi­seks, sest on plaan ha­ka­ta Aru­kül­la ra­ja­ma vä­li­jõu­saa­li.

Ta soo­vib sel aas­tal alus­ta­da Aru­kü­la staa­dio­ni ker­ge­jõus­ti­kua­la vi­bu­ra­ja pool­ses­se ser­va jõu­lin­na­ku ra­ja­mist. Es­mas­te va­hen­di­te ost­mi­seks plaa­nib taotleda mõne projekti kaudu toetust. Jõu­lin­na­ku es­ma­va­ja­li­ke tree­ni­mis­va­hen­di­te ost­mi­seks on Kad­ri Kes­kü­la ar­ves­tus­te ko­ha­selt va­ja ligikaudu 40 000 eu­rot. Iga tao­li­ne li­sa­va­hend, na­gu Om­ni­gy­mi sead­med, mi­da Aru­kü­las prae­gu tut­vus­ta­tak­se, mak­sab um­bes 5000 eu­rot.

Vas­ta­valt või­ma­lus­te­le on vä­li­jõu­saa­li või­ma­lik edas­pi­di ha­ka­ta järk-jär­gult täien­da­ma, kuid pro­jek­ti omao­sa­lu­seks va­ja­li­ku li­gi­kau­du 10 000 eu­rot võiks Kad­ri Kes­kü­la ar­va­tes ko­gu­da ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt ja piir­kon­na et­te­võ­te­telt: „Val­laee­lar­vest on spor­di­le ju­ba nii pal­ju pa­nus­ta­tud, et po­leks õi­ge ha­ka­ta sealt veel mõ­ne­le spor­di­ra­ja­ti­se­le ra­ha kü­si­ma. Mi­nu mee­lest oleks nüüd aeg ka ko­gu­kon­nal õlg al­la pan­na.“

