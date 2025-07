Kehra elanikud eelistavad koerteväljakut kortermajade lähedale

Anija vallavalitsuse küsitlusele, kuhu võiks Kehras rajada koerteväljaku, vastasid 73 inimest. Veebiküsitlus oli juunis, vastata sai jaanipäevani. Vallavalitsus pakkus koerteväljakule välja 3 võimalikku asukohta ning elanikel paluti valida, milline neist on nende arvates parim. Esimene hääletusele pandud koht on Kooli tänava kortermajade 2a ja 8a vahelisel haljasalal, teine F.R.Kreutzwaldi 1a kinnistu ehk Kehra koguduse ja raudtee vaheline ala ning kolmas Keskuse tänav 9 kinnistul, niinimetatud Lille arenduse ja kortermajade vahel.

Vallaarhitekt-planeeringu-spetsialist Inga Vainu ütles, et vastanute hääled jagunesid peaaegu võrdselt – kõik kolm väljapakutud kohta said rohkem kui 30 protsenti toetushäältest.

Kooli tänava kortermajade lähedale haljasalale koerteväljaku rajamise poolt olid vastanutest 27 ehk 37 protsenti. 24 ehk 32,9 protsenti eelistasid koguduse ja raudtee vahelist ala ning 22 inimest ehk 30,1 protsenti Keskuse 9 kinnistut.

„Kuigi vahed olid väikesed, oli kõige rohkem inimesi selle poolt, et koerteväljaku võiks teha kortermajade juurde, Kooli 2a ja 8a majade vahele haljasalale. Varem olid inimesed pigem arvanud, et sinna see ei sobi, nüüd peeti seda asukohta parimaks,“ lausus Inga Vainu.

Ta lisas, et ka varem on räägitud koerte väljakust ja võimalikust asukohast Kooli 2a ja 8a vahel, kuid ilmselt meeldib inimestele see, et kui algselt pakuti koerteväljakule kohta Kooli tänava kortermajade piirkonnas haljasasala keskel, siis hääletusele pandud joonisel on selle asukoht kavandatud majadest eemale põllu äärde. Koerte jalutusväljaku suuruseks on kavandatud ligikaudu 3000 ruutmeetrit.

Abivallavanem Priit Vabamäe ütles, kuna küsitlustele vastanud inimeste meelest on koerteväljakule parim koht kortermajade lähedal, plaanib vallavalitsus suhelda ka korteriühistutega. Neilt on kavas küsida, kas elanikud on sellega nõus, et nende majade lähedale rajatakse koerteväljak.

Abivallavanem lisas, et koerteala planeerimist saab alustada pärast seda, kui asukoht on lõplikult kindel. Kas sellega alustatakse tänavu, sõltub Priit Vabamäe sõnul sellest, millist väljakut soovitakse – kas piisab aiaga piiratud jooksualast või planeeritakse sinna ka atraktsioonid koerte treenimiseks.

„Koerte jooksuaia jõuaksime tänavu ilmselt teha, aga rohkemaks meil käesoleva aasta vallaeelarves raha kavandatud ei ole,“ sõnas Priit Vabamäe.