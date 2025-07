Kuusalu malevlased immutasid külades bussipeatusi ja sillapiirdeid

Kuusalu õpilasmaleva 15-liikmeline töörühm töötas kahe nädala jooksul, 30. juunist kuni 11. juulini, valla paljudes külades ja ka kõigis kolmes alevikus. Rühmajuhid olid valla noorsootöö koordinaator Krista Allik, noorssootöötajad Elsbeth Link ja Anna-Liisa Gebruk ning Eliisa Helene Mäeväli.

Nagu varemgi, oli noorte tööandja Kuusalu vallavalitsus. Töökohad valis ning varustas malevlased töövahenditega valla teede- ja majandusspetsialist Madis Praks. Noorte tänavune töötasu oli 5,31 eurot tunni eest. Kokku kümnel tööpäeval töötati esmalt neli tundi, siis oli lõunasöök, millele järgnesid ühistegevused.

Esimesel tööpäeval puhastas õpilasmaleva rühm Kuusalus Kordejaani platsi umbrohust ja prügist.

Kõige rohkem oli noortel sel korral immutamistööd. Nad immutasid Tülivere tamme kiike ja piknikulauda, Eru lahe vaatetorni, ka Pärispea, Joaveski, Nõmmeveski, Andineeme, Loo ja Pudisoo silda, Andineeme laudteed ning Kuusalu, Kiiu ja Kolga korvpalliplatsi, Kuusalu mänguväljaku atraktsioone, Valgejõe külaplatsi ehitisi. Samuti immutati bussipeatusi – Tammispeal, Kasispeal, Suurpeal, Leesil, Kolga-Aablas, Lool, Valgejõel, Vanakülas, Nõmmeveskil, Joaveskil. Koristati Salmistu sadamas ja rannas, Kuusalu noortekeskuse ümbruses ja sees, Kiiu mõisa ümber. Korrastati veel Kiiu mõisa treppe ning lõpuks tehti puhtaks malevlaste sõidutamiseks kasutatud kaks väikebussi.

Pärast tööd olid matkad, koolitused ja väljasõidud. Tallinnas käidi paintballi mängimas ning tutvumas Worklandiga ja osalemas karjäärivaliku töötoas. Tallinnas külastati ka karjäärikeskust. Kuusalu noortekeskuses kujundati Kuusalu malevarühma logo, oli töötuba @noojaa.media juhedamisel ning arutleti noorte omaalgatuse ja projektide kirjutamise teemal. Maleva eelviimasel päeval tegid noored küpsisetordi, mida söödi ühiselt reedel, 11. juunil, kui oli kahenädalase õpilasmaleva lõpetamine.

Rühmajuht Krista Allik: „Tänavune põhiteema noortega oli elukutsevalik, rääkisime huvidest, tuleviku planeerimisest, õppimisest gümnaasiumis või kutsekoolis. Rühm oli väga tore, tegus ja ühtehoidev. Seekord olid Kuusalu õpilasmalevlased mullusest rühmast nooremad, 13-15aastased, eelmisel aastal olid malevas noored vanuses 17-18 aastat.“

Kuusalu vald toetas õpilasmaleva rühma tegevusi 3000 euroga ning maksis noorte töötasu. Seekord riigilt tegevustoetust ei saadud, sest raha kõigile ei jagunud, Kuusalu õpilasmaleva rühm on varasematel aastatel kõigil kordadel seda saanud. Malevlasi toitlustas Peensalu Köök.

Kuusalu valla noortevolikogu eelmise koosseisu liige, Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse eriala tudeng Eliisa Helene Mäeväli oli kutsutud appi mõneks ajaks üht rühmajuhti asendama, kuid jäi mõlemaks nädalaks.

Ta tunnustas, et oli igati tore ja sai õpetliku kogemuse, kokku sattus vahva meeskond ning koostöö kaasrühmajuhtidega sujus kenasti: „Kuusalu Laurentsiuse kogudus saatis mind laagrite ja noortetöö tegemiseks laagrikasvataja kutset taotlema. Eksami soorituseks oli vaja läbi teha koolitus. Kuulasin selle raames loengut, kui sõitsin Krista Allikuga Kolga raamatukogusse eakatele digikoolitust tegema, ja ta küsis, kas saaksin tulla nädalaks rühmajuhti asendama. Mu varasem kokkupuude õpilasmalevaga oli teiste jutustatud lugude kaudu, ise malevas käinud ei ole. On hea meel, et sain oma esimese malevakogemuse rühmajuhina, ja loodan, et noored usaldavad mind ennast juhtima ka teinekord.“