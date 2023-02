Ani­ja val­la­va­lit­sus sõl­mis ASi­ga TREF Nord le­pin­gu Keh­ra lin­na Ani­ja kü­la­ga ühen­da­va kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks.

Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul peab Keh­ra lin­na ning Keh­ra, Kuu­se­mäe ja Ani­ja kü­la lä­bi­va 5,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee esi­me­se eta­pi põ­hip­ro­jekt val­mi­ma hil­je­malt 15. märt­siks ning ko­gu pro­jek­tee­ri­mis­töö­de täh­taeg on 15. mai. Esi­me­se eta­pi ehi­tus­tööd al­ga­vad hil­je­malt 1. ap­ril­lil ning kerg­liik­lus­tee peab ole­ma val­mis 11 kuud pä­rast le­pin­gu all­kir­jas­ta­mist ehk det­semb­ris. Esi­me­ses eta­pis te­hak­se kerg­liik­lus­tee Keh­ra va­nast asu­last ku­ni Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ni, tei­ses eta­pist ku­ni Ani­ja mõi­sa­ni.

Kerg­liik­lus­tee al­gab Keh­ra pa­be­ri­te­ha­se kon­to­ri­hoo­ne juu­rest, suun­dub üle Lil­li poo­le vii­va tee ning pä­rast Keh­ra lin­na vii­ma­seid elu­ma­ju kul­geb möö­da põl­lu­ser­va tei­sel pool Ani­ja maan­teed Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ni. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et esial­gu soo­vi­ti kerg­liik­lus­tee Keh­ra kü­la lä­biv osa te­ha tei­se­le poo­le Ani­ja maan­teed, kuid seal­sed maao­ma­ni­kud olid vä­ga vas­tu, et kerg­liik­lus­tee tu­leb nen­de kin­nis­tu­te pool­ses­se tee­ser­va. See­tõt­tu pro­jek­tee­ri­tak­se see tei­se­le poo­le teed. Ani­ja maan­tee ning Ko­se-Jä­ga­la maan­tee rist­mi­kust jät­kub kerg­liik­lus­tee Keh­ra poolt tul­les maan­teest pa­re­mal pool ku­ni Ani­ja bus­si­pea­tu­se­ni, sealt eda­si vasakul pool maan­teed ning lõ­peb Ani­ja mõi­sa park­la ja­la­käi­ja­te tee juu­res. Keh­ra lin­nas ja Keh­ra kü­las pla­nee­ri­tak­se as­fal­di­kat­te­ga jalg­rat­ta- ja ja­la­käi­ja­te tee 3 meet­ri laiu­ne, üle­jää­nud ula­tu­ses 2,5 meet­ri laiu­ne.

AS TREF Nord va­li­ti Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee te­gi­jaks, sest et­te­võ­te te­gi val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le 12 pak­ku­mi­sest kõi­ge sood­sa­ma – 5,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­se jalg­rat­ta- ja jalg­tee pro­jek­tee­ri­mi­se ning ehi­tu­se le­pin­gu­järg­ne mak­su­mus on 1 053 508,68 eu­rot.

Eel­mi­sel ke­va­del taot­les Ani­ja vald Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te jalg­rat­ta- või jalg­tee­de in­ves­tee­rin­gu­te meet­mest Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks 500 000 eu­rot. Pro­jek­ti ot­sus­ta­ti ra­has­ta­da 263 060,76 eu­ro­ga. Ani­ja val­la tä­na­vus­se ee­lar­ves­se on pla­nee­ri­tud 790 447,92 eu­rot, kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks on ka­vas võt­ta lae­nu.