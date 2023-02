Möö­du­nud nä­da­lal oli Raa­si­ku ja Ani­ja val­la ühi­se vee-et­te­võt­te OÜ Ra­ven uue nõu­ko­gu esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne. Ani­ja val­da hak­ka­vad Ra­ve­ni 4liik­me­li­ses nõu­ko­gus esin­da­ma vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, Raa­si­ku val­da vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut ja val­la­va­lit­su­se lii­ge Paul Sa­vi­sild. Ra­ve­ni ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi üt­les, et eel­mi­se nä­da­la kok­ku­saa­mi­ne oli tut­vu­mis­koo­so­lek, sest nõu­ko­gu liik­med pol­nud veel amet­li­kult kin­ni­ta­tud ega nen­de and­med äri­re­gist­ris­se kan­tud. „Ku­na ju­ba veeb­rua­ris ava­neb KI­Ki toe­tus­mee­de, vaa­ta­si­me siis­ki üle, mil­li­seid taot­lu­si ja mil­li­ses ma­hus esi­ta­da,“ sõ­nas Ser­gei Ki­vi. Oma­va­lit­su­sed on kok­ku lep­pi­nud, et Ra­ve­ni 2023. aas­ta prio­ri­tee­did on ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se­ga jät­ka­mi­ne Aeg­vii­dus ja Raa­si­kul. Ser­gei Ki­vi sõ­nas, et pea­gi ava­ne­vas­se kesk­kon­na­meet­mes­se val­mis­ta­tak­se et­te ra­ha­taot­lus Aeg­vii­du ÜVK ja Raa­si­ku reo­vee­pu­has­ti jaoks toe­tu­se saa­mi­seks, Raa­si­ku ale­vi­ku ÜVK ehi­ta­mi­se jät­ka­mi­seks loo­de­tak­se ra­ha saa­da ilm­selt tei­sel poo­laas­tal ava­ne­vast ava­li­ku tee­nu­se pa­ren­da­mi­se meet­mest.