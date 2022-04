Ka Anija vald toetab piirkondliku vee-ettevõtte loomist

Anija vallavolikogu võttis 14. aprillil vastu protokollilise otsuse alustada naaber-

omavalitsustega läbirääkimisi, et moodustada alates 1. jaanuarist 2023 neist ühe või mitmega ühine vee-ettevõtja.

Vallavanem Riivo Noor selgitas volikogu istungil, et valla kommunaalettevõte Velko AV ei vasta enam piirkondliku vee-ettevõtte kriteeriumitele ega kvalifitseeru KIKi ja Euroopa Liidu fondide toetustele. Toetuste taotlemiseks peab vee-ettevõte teenindama minimaalselt 5000 elanikku vähemalt kuuel reoveekogumisalal.

„Meil on kaks varianti. Kas jääme üksi ja teeme kõik investeeringud ühisveevärki-kanalisatsiooni enda eelarvest või leiame, kellega panna leivad ühte kappi, et muuta oma vee-ettevõte investeeringutoetuste kõlbulikuks,“ lausus ta.

Vallavalitsuse arvates tuleks leida naabervaldadest partner, kellega alustada läbirääkimisi, et luua järgmisest aastast piirkonda ka Anija valla huve arvestav piisavalt suur vee-ettevõte: „Meil on vaja rajada veel puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning hakata tegelema sadeveesüsteemide rekonstrueerimisega, sest Euroopa Liidu struktuurfondide järgmistes toetustes on sadeveesüsteemide renoveerimiseks ja rajamiseks päris suured summad.“

Volikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks alustada naaberomavalitsustega läbirääkimisi koos Velko AV nõukoguga. Septembris tuleb volikogule anda ülevaade läbirääkimiste käigust, et volikogu saaks otsustada Velko AV võimaliku ühinemise naaberomavalitsuste ühe või mitme vee-ettevõtjaga.

Riivo Noor rääkis Sõnumitoojale, et on vee-ettevõtete liitmise teemal kohtunud Raasiku valla esindajatega, telefonitsi kõnelnud Kuusalu vallavanemaga, järgmisel nädalal kohtub Kose vallajuhtidega, kavas on rääkida ka Tapa valla esindajatega.

„Pärast neid kohtumisi otsustame, kellega hakkame ühinemisteemasid arutama. Selleks moodustame volikogu komisjoni, ilmselt tuleb palgata ka väline konsultant või saneerija,“ sõnas ta.

Velko AV on Anija vallas ka soojamüüja ja pakub haldusteenust: „Räägime ikkagi vaid vee-ettevõtte liitumisest, Velko teisi ülesandeid me kellelegi üle anda ei plaani. Saneerimise käigus selgub, kuidas Velko teised tegevused edaspidi korraldame.“