Üle­möö­du­nud pü­ha­päe­val, 2. märt­sil toi­mus Ala­ve­re rah­va­ma­jas es­maa­bi­koo­li­tus, mil­lest võt­sid osa Ani­ja val­la Ala­ve­re piir­kon­nast kok­ku 30 ini­mest. Ka­hek­sa­tun­ni­se koo­li­tu­se käi­gus õpi­ti hin­da­ma õn­ne­tu­so­lu­kor­da, tund­ma ära, kui ini­me­ne va­jab es­maa­bi, va­li­ma vas­ta­valt olu­kor­ra­le es­maa­bi­võt­ted ning ka­su­ta­ma es­maa­bi and­mi­seks va­ja­lik­ke va­hen­deid.

„Ala­ve­re­le lä­hi­mad kii­ra­bi­bri­gaa­did on Keh­ras ja Ko­sel, kum­mas­se­gi on meilt 15 ki­lo­meet­rit. Mõ­le­mas on üks bri­gaad ning kui see on pa­ra­jas­ti väl­ja­kut­sel, tu­leb Ala­ver­re va­ja­du­sel kii­ra­bi veel kau­ge­malt,“ sel­gi­tas Ala­ve­re ja Uuea­ru kü­la­va­nem Mee­li Kuul.

Ta li­sas, et pa­ri­mal ju­hul jõuab kii­ra­bi Ala­ver­re 10-15 mi­nu­ti­ga, kuid na­gu ka koo­li­tu­sel kõ­nel­di, suu­dab ini­me­se aju hap­ni­ku­ta ela­da um­bes 5 mi­nu­tit: „Se­da ar­ves­ta­des on meie kü­la­des sel­li­sel ju­hul abi­va­ja­val ini­me­sel või­ma­lik el­lu jää­da, kui kee­gi pa­kub tal­le es­maa­bi ehk teeb ku­ni kii­ra­bi jõud­mi­se­ni elus­ta­mist.“

See­tõt­tu ot­sus­ta­ti­ piir­kon­na tur­va­li­su­se tõst­mi­seks kor­ral­da­da kü­la­rah­va­le es­maa­bi­koo­li­tus. Kü­la­va­ne­ma sõ­nul oli koo­li­tu­se vas­tu suur hu­vi: „Esial­gu ar­ves­ta­si­me 25 ini­me­se­ga, kuid hu­vi­li­si oli roh­kem. Pi­di­me re­gist­ree­ri­mi­se sul­ge­ma, kui taht­jaid oli 30, mui­du po­leks kõik jõud­nud prak­ti­li­si üle­san­deid lä­bi te­ha.“

OÜ Ve­ri­Red lä­bi vii­dud es­ma­a­bi­koo­li­tus al­gas teo­ree­ti­li­se osa­ga, sel­gi­ta­ti, kui­das ära tun­da, kas ini­me­ne va­jab es­maa­bi või ka elus­ta­mist, mil­list abi an­da ve­re­jook­su, põ­le­tus­te, mür­gis­tus­te, kur­ku tõm­ba­mi­se pu­hul. See­jä­rel pi­did kõik osa­le­jad õpi­tud es­maa­bi­võt­ted prak­ti­li­selt lä­bi te­ge­ma. Har­ju­ta­ti haa­va­de si­du­mist, ve­re­jook­su pea­ta­mist nii žgu­ti kui si­de­me­rul­li­ga ning es­maa­bi and­mist tead­vu­se­ta ini­me­se­le või ini­me­se­le, kes on en­da­le toi­du kur­ku tõm­ma­nud, sa­mu­ti sa­ma­su­gu­se abi pak­ku­mist ini­me­se­le, kes on abiand­jast pal­ju pi­kem ja ras­kem. Väi­ke­se nu­ku peal kat­se­ta­ti ka, kui­das õi­ges­ti ai­da­ta en­da­le toi­du kur­ku tõm­ma­nud väi­ke­last.

Koo­li­tu­se lõ­pus said kõik osa­le­jad sel­le lä­bi­mi­se koh­ta tun­nis­tu­se.

„Usun, et need, kes te­gid es­maa­bi­koo­li­tu­se lä­bi, ei kõhk­le, kui on va­ja ini­mest elus­ta­da. Olen rõõ­mus, et koo­li­tu­sel oli pal­ju meie koo­li ja las­teaia töö­ta­jaid, sest oleks ju ka­tast­roof, kui mõ­ne lap­se­ga mi­da­gi juh­tub ning me ei os­ka tal­le es­ma­a­bi an­da,“ rää­kis Mee­li Kuul.

KÜS­Ki toel krii­si­deks val­mis

Ko­gu­kon­na ela­ni­ke­le mõel­dud es­maa­bi­koo­li­tus oli üks osa Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selt­si al­ga­tu­sest Ala­ve­re piir­kon­na krii­si­val­mi­du­se tõst­mi­seks. Möö­du­nud aas­tal esi­tas kü­la­selts Ko­da­ni­kuü­his­kon­na Siht­ka­pi­ta­li (KÜSK) in­no­vat­sioo­ni­fon­di taot­lus­voo­ru pro­jek­ti, mil­le­ga taot­le­ti ra­ha, et tõs­ta ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na tur­va­tun­net ning rea­gee­ri­mis­või­met krii­si­olu­kor­da­des. Pro­jek­ti te­ge­vus­te lä­bi­vii­mi­seks saa­di 4117 eu­rot. Li­saks es­maa­bi­koo­li­tu­se kor­ral­da­mi­se­le on toe­tus­ra­ha eest os­te­tud elus­ta­mi­sa­pa­raat ja Ani­ja val­la ko­gu­kon­da­de­le kok­ku 7 raa­dio­saat­jat. Koos­töös pääs­tea­me­ti­ga on mai lõ­pu­ni kest­va pro­jek­ti raa­mes plaa­nis lä­bi viia veel prak­ti­li­ne õp­pus ning moo­dus­ta­da Ala­ve­re-Uue­a­ru kü­la­de krii­si­mees­kond.

