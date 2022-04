Viiel kor­ral Kol­ga koo­lis toi­mu­nud Le­go­päev on saa­nud uue ni­me Klot­si­möll. Se­ni on Le­go­päev ol­nud lau­päe­vi­ti. Klot­si­möll kor­ral­da­tak­se nä­da­la­va­he­tu­sel, 23. ja 24. ap­ril­lil ka­hel päe­val. Kor­ral­da­jad on jätkuvalt Triin ja Man­gus Põll­maa Va­na­kü­last. Triin Põll­maa üt­les, et nii laupäeval kui pühapäe­val on te­ge­vu­sed ühe­su­gu­sed, saab osa­le­da töö­tu­ba­des, koo­li väi­ke­sest saa­list te­hak­se Le­go klot­si­de­ga ehi­tu­sa­la. Teist aas­tat on üri­tu­se kü­las­ta­mi­ne ta­su­li­ne, pi­let keh­tib mõ­le­mal päe­val. Taas too­vad lap­sed koos va­ne­ma­te või ju­hen­da­ja­te­ga näi­tu­se­le Le­go klot­si­dest võist­lus­tööd, kuid see­kord ei pea nad ise pü­si­ma nen­de juu­res. „Võist­lus­tööd pan­nak­se koo­li suur­de saa­li näi­tu­se­le, lap­sed saa­vad osa­le­da Klot­si­möl­lu te­ge­vus­tes. Val­da­valt on tul­dud võist­lus­töö­de­ga Lõu­na-Ees­tist, kõik re­gist­ree­ru­nud on tead­li­kud, et lau­päe­va hom­mi­kul tuuak­se tööd ko­ha­le ja pü­ha­päe­val viiak­se ära. Te­gi­me Le­go-üri­tu­se ka­he­päe­va­seks, et hu­vi­lis­tel oleks pa­rem või­ma­lus osa võt­ta. Kui üks päev ei so­bi, tul­la tei­sel,“ rää­kis Triin Põll­maa.