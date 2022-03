Ida-Harju ukrainlaste pereliikmed hakkavad sõjakoldest Eestisse jõudma

Esmaspäeva õhtul jõudsid Ukrainast Tallinnasse kolm naist ja kaks last – Kuusalu külje all asuvas Hinnu seafarmis töötavate Nataša ja Anatoli miniad ja lapselapsed. Selle pere kolm poega saatsid naised-lapsed Ukraina-Poola piirini ja jäid kodumaale. Ukrainlased aitas Poolast Przejscie piiripunktist ära tuua OÜ Hinnu Seafarm, kus on tööl 10 ukrainlast.

Hinnu Seafarmi üks omanikke, Kuusalu vallavolikogu esimees Ulve Märtson rääkis, et sõjapõgenikud ootasid Ukraina poolel autodes 32 tundi, enne kui üle piiri said: „Kui pühapäeva hommikul kell 8.30 saadeti pilt, kuidas meie töötajad oma pereliikmetega seal kohtusid, tulid pisarad silma. Tööandja jaoks on töölised otsekui oma perekond, meie inimesed, ja nende pered on samuti meie inimesed. Majutasime põgenikud me Tallinna korterisse.“

Ta jutustas: „Istusime reede õhtul koos Natasha ja Anatoliga, et arutada kuidas saaksime neid aidata. Kui oli selge, et selle pere noored mehed on valmis oma naised ja lapsed Ukraina-Poola piirile viima, hakkasime otsima väikebussi, millega nad Eestisse tuua. Anu Karjatse kirjutas just siis mulle Facebookis, et kuidas meie ukrainlastel läheb,et nad on mures ja tahaksid aidata. Selgus et neil on väikebuss ja elukaaslane Reino Allipere nõus vajadusel kas või kohe teele asuma. Kuusalust sõitis Poola-Ukraina piirile ka siin töötanud Ukraina ehitaja, kes suundus kodumaad kaitsma. Meil töötava ühe teise pere poeg töötab Tartus, tema naine ja 8 kuune laps tulid samuti sõjapõgenikena ja elavad nüüd seal.“

Ulve Märtson lisas, et Ukraina on suur, ettevõtte teistel ukrainlastel on sugulased kaugemal ega pääse piirini: „Kõik on väga mures, suhtlevad telefonide vahendused, tütred ja lapsed istuvad Ukrainas keldrites sõja eest varjul.“

Reino Allipere kirjeldas, et teel Poola ja tagasi kohatud politseinikud olid mõistvad ja abivalmis: „Poolas sõitmiseks pidin ostma lamellrehvid, kui Tallinnas kuuldi, kuhu lähen, anti poole hinnaga. Piiripunktis oli autosid ootamas väga palju, kõndisin ringi, ühtegi Eesti autot ei näinud. Need Eestisse tulnud naised on realistid, aga usuvad Ukraina võitu.“

Hirvli elanik Anu Karjatse õpetab Tallinnas Ukraina Kultuurikeskuses kalligraafiat. Ta sõnas, et tema õpilased ja ka enda tuttavad aitasid Hinnu farmi töötajate pereliikmete jaoks koguda esmatarbevahendeid ja toiduaineid: „Julgustan kõiki, aitame ukrainlasi, kuidas saame ja oskame.“

