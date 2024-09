Nel­ja­päe­val, 29. au­gus­til oli Ala­ve­re koo­lis Ani­ja val­la las­teae­da­de, koo­li­de ja noor­te­kes­ku­se töö­ta­ja­te­le ha­ri­dus­kor­ral­du­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni­tee­ma­li­ne koo­li­tus. Osa­le­jaid oli li­gi 35.

Ko­gu päe­va kest­nud koo­li­tust vii­sid lä­bi Lõu­na-Ees­ti MTÜ Hea Ha­ri­dus­kor­ral­du­se koo­li­ta­jad, kes rää­ki­sid Ani­ja val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te­le heast kom­mu­ni­kat­sioo­nist lap­se ja õpe­ta­ja, õpe­ta­ja ja lap­se­va­ne­ma ning lap­se ja va­ne­ma va­hel. Kõ­nel­di ka ris­ki­kom­mu­ni­kat­sioo­nist ja krii­si­kom­mu­ni­kat­sioo­nist, lap­se­va­ne­ma­te­ga tund­li­kel tee­ma­del rää­ki­mi­sest. Li­saks teoo­ria­o­sa­le teh­ti koo­li­tus­päe­val prak­ti­li­si har­ju­tu­si – gru­pi­tööd ning ana­lüü­si­ti eri­ne­vaid juh­tu­meid.

„Need olid võe­tud meie val­la koo­li­de-las­teaedade iga­päe­va­tööst. Saat­si­me need lood eel­ne­valt koo­li­ta­jai­le, et saaksime koos aru­ta­da, kui­das on nii­su­gu­seid kee­ru­li­si juh­tu­meid hea la­hen­da­da,“ üt­les Ani­ja abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem.

Val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te koo­li­tus mak­sis 2500 eu­rot ja sel­le eest ta­sus Keh­ra pa­be­ri­te­ha­se oma­nik Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS. Ke­va­del sõl­mi­sid Ani­ja val­la­va­lit­sus ja Ho­ri­zon koos­töö­lep­pe, mil­les le­pi­ti kok­ku, et et­te­võt­te ku­lul koo­li­ta­tak­se tä­na­vu Ani­ja val­la ha­ri­dus­töö­ta­jaid. Siis toi­mu­sid ka esi­me­sed koo­li­tu­sed. Õpe­ta­ja­te­le ja tu­gi­per­so­na­li­le rää­gi­ti, kui­das mär­ga­ta ja toe­ta­da toe­va­ja­du­se­ga last ning kui­das tul­la toi­me konf­lik­ti olu­kor­ras või ag­res­siiv­se­te õpi­las­te­ga. Koo­li­tu­sel ha­ri­du­sa­su­tus­te juht­kon­na­le oli foo­ku­ses lap­se tee­kond las­teaiast koo­li.

„Ho­ri­zon jäi vä­ga ra­hu­le nen­de koo­li­tus­te­ga, mi­da ke­va­del te­gi­me. Ka koo­li­ta­ta­va­telt oli ta­ga­si­si­de vä­ga hea. Nüüd soo­vib Ho­ri­zon veel meie ha­ri­dus­töö­ta­ja­te koo­li­ta­mis­se pa­nus­ta­da ja är­gi­tab nei­le veel roh­kem koo­li­tu­si kor­ral­da­ma,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem.

Ta li­sas, et Ho­ri­zo­ni fi­nant­see­ri­mi­sel on sü­gi­sel plaan koo­li­tus­tel jät­ka­ta sar­nas­te tee­ma­de­ga na­gu olid ke­va­del, li­saks on kavas or­ga­ni­see­ri­da val­la õpe­ta­ja­te­le koo­li­tu­si ka vaim­se ter­vi­se tee­mal: „Ilm­selt toi­mu­vad järg­mi­sed koo­li­tu­sed sü­gis­va­hea­jal ehk va­he­mi­kus 21.-25. ok­toob­ri­ni. Kui õn­nes­tub, püüa­me vaim­se ter­vi­se koo­li­tu­si pak­ku­da koo­li­des ka õpi­las­te­le.“