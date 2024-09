Revisjoniko­mis­jo­ni asee­si­mees on Mart Reimann, komisjoni kol­mas lii­ge jäi va­li­ma­ta.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. au­gus­ti päe­va­kor­ras olid taas vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me­te ar­vu kin­ni­ta­mi­ne, esi­me­he ja asee­si­me­he ning liik­me­te va­li­mi­ne.

Mai- ja juu­ni­kuu is­tun­gi­tel ot­sus­ta­ti, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jon moo­dus­ta­tak­se 3liik­me­li­se­na. Liik­me­te va­li­mi­se­ni eel­mis­tel is­tun­gi­tel ei jõu­tud, sest mais sea­ti üles vaid üks kan­di­daat, ka juu­nis an­dis nõu­so­le­ku re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks või asee­si­me­heks kan­di­dee­ri­da ai­nult üks vo­li­ko­gu­lii­ge. Ko­mis­jo­ni juh­ti­de va­li­mi­seks on va­ja vä­he­malt kah­te kan­di­daa­ti, sest vas­ta­valt ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se­le (KOKS) tu­leb ko­mis­jo­ni esi­mees ja asee­si­mees sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel va­li­da üheaeg­selt.

Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil ot­sus­ta­ti uues­ti, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jon moo­dus­ta­tak­se kol­me­liik­me­li­se­na. Sel­le poolt olid vo­li­ko­gu 17 lii­get, kaks ei hää­le­ta­nud.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he või asee­si­me­he ko­ha­le sea­dis Ur­mas Kirt­si vo­li­ko­gu koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vast va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du üles sa­ma ni­me­kir­ja liik­me Mart Rei­man­ni. Mart Rei­mann oli and­nud kan­di­dee­ri­mi­seks kir­ja­li­ku nõu­so­le­ku.

Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son sea­dis revisjonikomisjoni esimehe või aseesimehe kohale üles Mar­gus Soo­mi vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­nis ole­vast va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu. Vo­li­ko­gu esi­mees kü­sis, kas Mar­gus Soom on nõus kan­di­dee­ri­ma. Mar­gus Soom rää­kis, kõi­ge täht­sam on, et ko­mis­jon saaks me­hi­ta­tud so­liid­selt ja sel­le liik­med töö­tak­sid ee­ti­lis­tel alus­tel üht­se mees­kon­na­na. Ta mär­kis, et ei soo­vi ko­mis­jo­nis osa­le­da, kui sel­les on ebaee­ti­list käi­tu­mist ja te­ki­ta­tak­se kel­le­le­gi psüü­hi­li­si pin­geid ning on nõus kan­di­dee­ri­ma, kui on ga­ran­tii, et sel­li­ne men­ta­li­teet ko­mis­jo­ni töös ei va­lit­se. Urve Märtson vastas, et garantiid ta anda ei saa.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me ko­ha­le esi­tas Ul­ve Märt­son Ind­rek Lin­gi vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­nis ole­vast va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, kuid Ind­rek Link ei nõus­tu­nud revisjonikomisjoni kandideerima.

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel an­ti Mar­gus Soo­mi­le 10 ja Mart Rei­man­ni­le 2 poolt­häält, 7 hää­le­tus­se­de­lit olid keh­te­tud. KOKS sä­tes­tab, et vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni esi­me­heks saab kõi­ge roh­kem hää­li ko­gu­nud kan­di­daat ja asee­si­me­heks hääl­tear­vult tei­seks jää­nud kan­di­daat. See­ga va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Mar­gus Soom ja asee­si­me­heks Mart Rei­mann. Mar­gus Soom mär­kis, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on töö­või­me­li­ne, kui seal on 3 lii­get ning ta aval­das loo­tust, et vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil va­li­tak­se ka ko­mis­jo­ni kol­mas lii­ge.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu oli re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­ta ala­tes ap­ril­list, kui ame­tist as­tu­sid ta­ga­si nii ko­mis­jo­ni too­na­ne esi­mees Maar­ja Mets­tak vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­nis ole­vast Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast kui ka ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.