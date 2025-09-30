VABANDUSKIRI:

Vabanduskiri 1. oktoobri Sõnumitoojas ilmunud loo „Hoolekogu muutmine on tekitanud Kuu­salu koolis pingeid“ kohta. Vaatasin üle toimunud kirjavahetuse. Direktori osalusest kandidaatide hääletamisel kirjutasid valla juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman, kes võttis kokku kohtumisel kokku lepitu, ja hoolekogu liige Kerli Palu, kes kirjutas, et direktori osaluse küsimus jäi lahtiseks ja seda ei lepitud kokku. Neid sõnu ei öelnud hoolekogu esimees Tanel Tomson. Tõlgendasin seda nii, et direktori osalus valimisprotsessis seatakse kahtluse alla, kuigi seadus sätestab, et direktor korraldab valimised. Palun vabandust lause Tanel Tomsonile omistamise eest.

Kuusalu keskkooli direktor Maia Alumaa

PARANDATUD: Veel märkis direktor, et 19. septembri kokkulepet rikkus tema hinnangul üks teine hoolekogu liige, kui kirjutas, et direktori osaluse küsimus jäi lahtiseks ja seda ei lepitud kokku ning soovis hoolekogu liikmetele asendusliikmeid: „Kuigi kokkuleppe kohaselt räägiti hoolekogu kandidaatidest, kelle puhul on arusaamatu hoolekogu kandidaatide asendusliikmete mõiste.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpe­ta­jad, koo­li­töö­ta­jad ja õpi­la­se­sin­du­se ju­ha­tus aval­da­sid möö­du­nud nel­ja­päe­val, 25. sep­temb­ril Fa­ce­boo­kis ja koo­li ko­du­le­hel ava­li­ku kir­ja ning saat­sid sel­le ka Kuu­sa­lu val­la­maj­ja ja Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­le. Kir­ja­le al­la­kir­ju­ta­nuid on kok­ku 90.

Ava­li­kus kir­jas mär­gi­tak­se, et vii­ma­sel ajal ol­lak­se mu­re­li­kult jäl­gi­nud ja osa saa­nud mit­me ini­me­se ne­ga­tiiv­sest suh­tu­mi­sest ja te­gut­se­mi­sest sel­le ni­mel, et koo­li­ju­hi te­ge­vu­si ja koo­li hal­vus­ta­da.

„Tun­ne­me, et mit­me­te lap­se­va­ne­ma­te kius­lik hoiak koo­li­juht Maia Alu­maa vas­tu, en­ne­kõi­ke just hoo­le­ko­gu va­li­mis­kor­ra muut­mi­se jä­rel, on rün­nak koo­li­ra­hu ja konst­ruk­tiiv­se koos­töö vas­tu ning ei ole ajen­da­tud koo­li ega õpi­las­te aren­gu ja heao­lu ees­mär­ki­dest,“ on öel­dud kir­jas.

„Meie ki­ri on ajen­da­tud soo­vist aval­da­da toe­tust koo­li­juht Maia Alu­maa­le, kes on oma töö ja pü­hen­du­mu­se­ga loo­nud koo­lis hea ning toe­ta­va si­sek­lii­ma. Too­ni­ta­me, et ühelt­ki lap­se­va­ne­malt ei ole võe­tud ega võe­ta õi­gust koo­lie­lu pa­ren­da­mi­ses kaa­sa rää­ki­da ja/või et­te­pa­ne­kuid te­ha,“ kin­ni­ta­vad al­la­­kir­ju­ta­nud

Kir­jas on ka lau­se: „Usal­da­me oma koo­li­juh­ti ja sei­sa­me te­ma sel­ja ta­ga.“

Ki­ri le­vis kii­res­ti Fa­ce­boo­kis ning kom­men­taa­ri­des ha­ka­ti kü­si­ma, mis on juh­tu­nud. Mõ­ne aja pä­rast pos­ti­ta­ti kir­ja juur­de sel­gi­tu­seks Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu esi­me­he Ta­nel Tom­so­ni kir­ja­lik pöör­du­mi­ne hoo­le­ko­gu liik­me­te ar­va­mu­se­ga hoo­le­ko­gu va­li­mi­se ja töö­kor­ra koh­ta. Pöör­du­mi­ne on saa­de­tud 16. sep­temb­ril Maia Alu­maa­le, Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le Ter­je Kraan­vel­ti­le ja val­la juh­ti­va­le ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti­le Anu Kirs­ma­ni­le.

Pöör­du­mi­ses tuuak­se esi­le, et hoo­le­ko­gus­se kaa­sa­tud osa­le­ja­te arv lan­geb va­ra­se­malt 54 osa­le­jalt 3 osa­le­ja­ni ning tõ­de­tak­se, et jääb aru­saa­ma­tuks, kui­das ai­tab in­fo pa­re­ma­le le­vi­mi­se­le kaa­sa hoo­le­ko­gu töös­se kaa­sa­tud ini­mes­te rin­gi mär­ki­mis­väär­ne pii­ra­mi­ne.

„Kui koo­so­le­ku­te kva­li­tee­dis ja õhk­kon­nas ilm­nes prob­lee­me, on la­hen­dus pi­gem aru­te­lu­kul­tuu­ri aren­da­mi­ne ja juh­ti­mis­võ­te­te tu­le­mus­li­kum ko­han­da­mi­ne, mit­te kaa­sa­tu­se vä­hen­da­mi­ne,“ on kir­jas pöör­du­mi­ses ja kü­si­tak­se, miks on se­ni­ne ko­gu­kon­na­kesk­ne ja väär­tus­põ­hi­ne lä­he­ne­mi­ne asen­da­tud pi­gem bü­rok­raat­li­ku­ma ja prot­se­duu­ri­kesk­se kä­sit­lu­se­ga, kui­das edas­pi­di ta­ga­tak­se ko­gu­kon­na si­du­sus ja lap­se­va­ne­ma­te laiem kaa­sa­mi­ne koo­li aren­gus­se ning miks koo­li juht­kond on võt­nud suu­re­mad õi­gu­sed, kui sea­dus ja mää­rus et­te näe­vad.

Ka on tõ­de­tud, et hoo­le­ko­gu võib se­da­si muu­tu­da pi­gem juht­kon­na ja amet­li­ke esin­da­ja­te tööor­ga­niks, mit­te laia­põh­ja­li­seks sil­laks koo­li ja ko­gu­kon­na va­hel, na­gu sea­dus et­te näeb.

Koo­li laien­da­tud hoo­le­ko­gu

Kuu­sa­lu kesk­koo­lil on ka­hel vii­ma­sel õp­peaas­tal ol­nud amet­lik 10-liik­me­li­ne hoo­le­ko­gu ja laien­da­tud hoo­le­ko­gu, ku­hu on igast klas­sist va­li­tud üks lap­se­va­nem ja te­ma asen­da­ja. Klas­si­komp­lek­te on koo­lis 35, koos asen­dus­liik­me­te­ga on laien­da­tud hoo­le­ko­gus­se kuu­lu­nud 54 lap­se­va­ne­mat. Osad lap­se­va­ne­mad esin­da­vad mi­tut klas­si, kui neil on eri va­nu­ses lap­si.

Sel­li­ne uus töö­mu­del loo­di 2023/2024 õp­peaas­taks, Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor oli siis Kris­ti Ta­rik.

Hoo­le­ko­gu koo­so­le­kud on toi­mu­nud laien­da­tud koos­sei­su­ga, osa­le­nud on nii klas­si­dest va­li­tud esin­dus kui ka asen­dus­liik­med.

„Laien­da­tud hoo­le­ko­gu mõ­te oli õi­ge ja õi­lis, et kaa­sa­ta roh­kem lap­se­va­ne­maid, kuid ju­ba esi­me­se õp­peaas­ta jook­sul osu­tus te­ge­lik­ku­ses lii­ga suu­reks ja kee­ru­li­seks, et lan­ge­ta­da ot­su­seid. Lap­se­va­ne­ma­tel oli suur üle­kaal, õpe­ta­ja­tel ei ol­nud sõ­na­õi­gust,“ kom­men­tee­ri­ti Sõ­nu­mi­too­ja­le koo­li juht­kon­nast.

Laien­da­tud hoo­le­ko­gu­ga jät­ka­ti ka 2024/2025 õp­peaas­tal, kui Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­riks va­li­ti ava­li­ku kon­kur­si tu­le­mu­se­na Maia Alu­maa.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li amet­li­kus hoo­le­ko­gus, kel­le koos­sei­su tut­vus­ta­tak­se koo­li ko­du­le­hel, on lap­se­va­ne­ma­te 5 esin­da­jat, õp­pe­nõu­ko­gu 2 esin­da­jat, güm­naa­siu­mi õpi­las­te, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja koo­li toe­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni esin­da­ja. Hoo­le­ko­gu on moo­dus­ta­tud vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­las keh­ti­va­le „Üld­ha­ri­dus- ja hu­vi­koo­li hoo­le­ko­gu moo­dus­ta­mi­se kor­ra­le“, Kuu­sa­lu kesk­koo­li põ­hi­mää­ru­se­le ning põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi sea­du­se­le.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Maia Alu­maa an­dis 16. sep­temb­ril väl­ja käsk­kir­ja uuen­da­tud põ­hi­mõ­te­te koh­ta hoo­le­ko­gu koo­so­le­ku­te kor­ral­da­mi­seks ja hoo­le­ko­gu va­li­mi­se prot­ses­siks.

Uu­te põ­hi­mõ­te­te jär­gi oleks koo­li hoo­le­ko­gu edas­pi­di sa­mu­ti 10-liik­me­li­ne, sin­na kuu­luk­sid õp­pe­nõu­ko­gu kaks esin­da­jat, õpi­la­se­sin­du­se ning koo­li pi­da­ja, vi­list­las­te, koo­li toe­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni esindajad ja 4 lap­se­va­ne­mat – 1.-3., 4.-6., 7.-9. klas­si ja güm­naa­siu­mio­sa esin­da­ja.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li vee­bi­le­hel on aval­da­tud tea­de, et oo­da­tak­se kan­di­dee­ri­ma hoo­le­ko­gus­se 2025/2026 õp­peaas­taks. Kan­di­dee­ri­da saab elekt­roon­se kesk­kon­na SPO­KU kau­du. Va­li­mi­ne on koo­li­ju­hi sõ­nul ka­vas kor­ral­da­da sa­mu­ti elekt­roon­selt.

Hoo­le­ko­gu ju­hi kü­si­mus di­rek­to­ri so­bi­vu­se koh­ta ame­tis­se

Õpe­ta­ja­te, koo­li­töö­ta­ja­te ja õpi­la­se­sin­du­se ju­ha­tu­se ava­li­ku kir­ja ajen­das koos­ta­ma hoo­le­ko­gu esi­me­he Ta­nel Tom­so­ni e-ki­ri, mil­les aval­das kaht­lust, kas Maia Alu­maa so­bib koo­li­ju­hi ame­tis­se, kom­men­tee­ri­ti koo­list Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ta­nel Tom­so­ni sõ­nul ajen­das te­da se­da­si kü­si­ma as­ja­o­lu, et ree­de, 19. sep­temb­ri hom­mi­kul koo­li juht­kon­na, val­la­va­lit­su­se ja hoo­le­ko­gu esin­da­ja­te koh­tu­mi­sel kok­ku le­pi­tud komp­ro­mis­sist ei pee­tud kin­ni: „Aru­ta­si­me komp­ro­mis­si. Di­rek­tor pak­kus, et igast klas­sist va­li­tak­se esin­da­ja, kes oma­kor­da va­li­vad va­nu­seast­me klas­si­de ühi­se esin­da­ja, kok­ku va­li­taks hoo­le­ko­gu­se ne­li lap­se­va­ne­mat. Oli­me sel­li­se komp­ro­mis­si­ga nõus. Di­rek­tor tut­vus­tas ka Viim­si koo­li lap­se­va­ne­ma­te ko­gu töö­põ­hi­mõt­teid ja leid­si­me, et sel­le võiks võt­ta ees­ku­juks. Kui sel­gus, et komp­ro­mis­sist po­le di­rek­to­ri käsk­kir­jas kin­ni pee­tud, oli meil es­mas­päe­val, 22. sep­temb­ril koo­li­ju­hi ja val­la esin­da­ja­te­ga oma­va­he­li­ne kir­ja­va­he­tus. Kir­ju­ta­sin, et te­gu po­le sel­le­ga, mil­les kok­ku lep­pi­si­me, enam ei va­li koo­liast­me­te klas­si­de esin­da­jad hoo­le­ko­gu lii­get, vaid va­li­mi­ne on ava­tud kõi­gi­le. Kir­ju­ta­sin ka se­da, et nii ei saa koos­tööd te­ha ja kas koo­li­juht on so­biv oma ame­tit pi­da­ma.“

Hoo­le­ko­gu esi­mees li­sas, et hoo­le­ko­gu laien­da­tud koos­sei­su­ga koo­so­le­ku­tel aru­ta­ti ka isik­lik­ke koo­li­tee­ma­sid: „Kui need prob­lee­mid olek­sid koo­lis la­hen­da­tud ma­da­la­ma­tel ta­se­me­tel, po­leks hoo­le­ko­gus aru­tu­se­le tul­nud. Hoo­le­ko­gu koos­o­le­ku­tel on kõ­ne al­la tul­nud ka ehi­tu­se­ga seo­tud prob­lee­me, juh­ti­si­me tä­he­le­pa­nu aju­tis­te klas­si­pin­da­de koh­ta teh­tud et­te­kir­ju­tus­te­le pääs­tea­me­tilt ning rah­va­ma­jas ol­nud keh­va­le val­gus­tu­se­le, esial­gu ei võe­tud meid kuul­da, aga lõ­puks sai­me kor­da.“

Di­rek­tor võib muu­ta hoo­le­ko­gu va­li­mi­se põ­hi­mõt­teid

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et di­rek­to­ril on õi­gus muu­ta hoo­le­ko­gu va­li­mi­se kor­da ja tal on ko­hus­tus see keh­tes­ta­da: „Põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi sea­du­ses on kir­jas, et hoo­le­ko­gu moo­dus­ta­tak­se ja sel­le töö­kord kin­ni­ta­tak­se koo­li pi­da­ja keh­tes­ta­tud kor­ras. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­tud kord jõus­tus 2021. aas­ta jaa­nua­ris. Sel­les on sä­tes­ta­tud, et va­ne­ma­te, vi­list­las­te ja koo­li toe­ta­va­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de esin­da­ja­te va­li­mi­se hoo­le­ko­gus­se al­ga­tab ja kor­ral­dab di­rek­tor. Nii te­gi eel­mi­ne ja teeb ka prae­gu­ne di­rek­tor. Hoo­le­ko­gu koos­seis peab ole­ma va­li­tud igal õp­peaas­tal hil­je­malt 31. ok­toob­riks.“

Hoo­le­ko­gu esi­me­he saa­de­tud pöör­du­mi­se koh­ta sõ­nas ta, et koos­tab sel­le­le vas­tust.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Maia Alu­maa kin­ni­tas le­he­le, et hoo­le­ko­gu va­li­mi­se muu­de­tud kord ei võ­ta lap­se­va­ne­ma­telt või­ma­lust aval­da­da oma sei­su­koh­ti ja kaa­sa rää­ki­da koo­lie­lu kor­ral­da­mi­ses: „Sel­leks saab luua lap­se­va­ne­ma­te ko­gu. Kor­ral­da­me 8. ok­toob­ri õh­tul koo­lis lap­se­va­ne­ma­te üld­koo­so­le­ku, ku­hu kut­su­me väl­jas­poolt nõus­ta­jaks ju­ris­ti ja sot­sio­loo­gi Jü­ri Gin­te­ri, kes sel­gi­tab hoo­le­ko­gu ja lap­se­va­ne­ma­te ko­gu te­ge­vust. Kui uus hoo­le­ko­gu on va­li­tud ja ot­sus­ta­tak­se moo­dus­ta­da ka lap­se­va­ne­ma­te ko­gu, siis võiks edas­pi­di kut­su­da Jü­ri Gin­te­ri neid koo­li­ta­ma.“

Di­rek­tor kõ­ne­les, et te­ma asus Kuu­sa­lu kesk­koo­li juh­ti­ma vei­di vä­hem kui aas­ta ta­ga­si ja kol­man­dal koo­li­päe­val oli laien­da­tud hoo­le­ko­gus lap­se­va­ne­ma­te esin­da­ja­te kin­ni­ta­mi­ne amet­li­ku hoo­le­ko­gu koos­sei­su: „Ko­gu sel­le õp­peaas­ta väl­tel on hoo­le­ko­gu koos­o­le­kud toi­mu­nud laien­da­tud koos­sei­su­ga, mitmekümne ini­me­se­ga, ka asen­dus­liik­med käi­sid ko­hal. Sel­lis­tel rah­va­roh­ke­tel koo­so­le­ku­tel po­le teh­tud konst­ruk­tiiv­set tööd, koos­­ole­kud olid ebae­fek­tiiv­sed ja aja­ku­lu­kad. Päe­va­kor­da ta­he­ti tee­ma­sid li­sa­da ka vii­mas­tel õh­tu­tel, kee­ru­li­ne oli jõu­da nen­deks vas­tu­seid et­te val­mis­ta­da. Oli ka päe­va­kor­ra­vä­li­seid tee­ma­sid, hoo­le­ko­gu et­te too­di isik­lik­ke kü­si­mu­si, kui­gi meil on koo­lis prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­seks eri ta­san­did. Koo­so­le­ku­te pi­da­mi­sel puu­dus suht­lus­kul­tuur, need olid ju­hi­ta­ma­tud, esi­nes ro­pen­da­mist, mil­le­le ju­hi­ti tä­he­le­pa­nu ka õpi­la­se­sin­du­sest. Hoo­le­ko­gus hak­kas ku­ju­ne­ma aru­saam, et koo­lis on kõik hal­vas­ti. Hoo­le­ko­gu suh­tu­mi­ne oli de­mo­ti­vee­riv, kõ­las kom­men­taa­re juht­kon­na ja teis­te töö­ta­ja­te koh­ta.“

Veel märkis direktor, et 19. septembri kokkulepet rikkus tema hinnangul üks teine hoolekogu liige, kui kirjutas, et direktori osaluse küsimus jäi lahtiseks ja seda ei lepitud kokku, ning soovis hoolekogu liikmetele asendusliikmeid: „Kuigi kokkuleppe kohaselt räägiti hoolekogu kandidaatidest, kelle puhul on arusaamatu hoolekogu kandidaatide asendusliikmete mõiste. Ree­de­sel koh­tu­mi­sel asen­dus­liik­me­test jut­tu ei ol­nud. Mi­nu vas­tus oli, et di­rek­tor peab va­li­mi­sed kor­ral­da­ma ja kõi­gil peab ole­ma võrd­ne või­ma­lus hää­le­ta­da. Pa­nin E-koo­li in­fo hoo­le­ko­gus­se kan­di­dee­ri­mi­se koh­ta, plaa­nis on kor­ral­da­da e-va­li­mi­sed, iga lap­se­va­nem saab lap­se koh­ta ühe hää­le ja või­ma­lu­se va­li­mis­pe­rioo­dil hää­le­ta­da en­da­le so­bi­val ajal. Olek­sin või­nud hoo­le­ko­gu va­li­mis­te põ­hi­mõt­ted kin­ni­ta­da ka il­ma laie­malt tut­vus­ta­ma­ta, kuid and­sin või­ma­lu­se aval­da­da ar­va­must. Uue hoo­le­ko­gu­ga ta­haks vas­tu võt­ta ka hoo­le­ko­gu töö hea ta­va. Üks lap­se­va­nem te­gi ju­ba möö­du­nud õp­peaas­tal et­te­pa­ne­ku koos­ta­da koo­so­le­ku hea ta­va, mi­da hoo­le­ko­gu esi­mees ei pi­da­nud va­ja­li­kuks eda­si aru­ta­da.“

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis di­rek­to­rilt ja hoo­le­ko­gu esi­me­helt, kas tek­ki­nud konf­likt võib ol­la seo­tud ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga.

Maia Alu­maa hin­nan­gul on hoo­le­ko­gu te­ge­vus ja sel­le uuen­da­mi­se­ga seo­tud lahk­he­lid tea­tud mää­ral seo­tud ka ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga ja kool tõm­ma­tud va­li­mis­kee­ri­ses­se.

Ta­nel Tom­son: „Ko­gu see hoo­le­ko­gu tee­ma ei ole seo­tud ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga, läh­tu­me las­te hu­vi­dest. Me ei soovinud seda teemat avalikult teiste ees arutada, aga nüüd on see kooli soovil toodud avalikkuse ette.“

Hoo­le­ko­gu esi­mees mär­kis veel, et pro­to­kol­li­de jär­gi on hoo­le­ko­gu koo­so­le­ku­tel ol­nud 18-38 osa­le­jat, ning ütles ka, ta po­le kir­ju­ta­nud, et di­rek­tor ei peaks hoo­le­ko­gu liik­me­te va­li­mi­sel osa­le­ma: „Asen­dus­liik­me­te koh­ta oli esi­ta­tud et­te­pa­nek aru­te­lu al­ga­ta­mi­seks, ka näi­teks Viim­si koo­li lap­se­va­ne­ma­test hoo­le­ko­gu liik­me­tel on asen­da­jad. Hoolekogu koo­so­le­ku hea ta­va järgi puu­dub va­ja­dus, lap­se­va­ne­mad on täis­kas­va­nud ini­me­sed, kel­lel on pii­sav ene­se­kont­roll ja vii­sa­kas väl­jen­dus­os­kus.“

Põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi sea­du­ses on pa­rag­rah­vis 73 loet­le­tud hoo­le­ko­gu üle­san­ded ja nõu­ded koos­sei­su koh­ta. Lõi­ge 10 üt­leb, et di­rek­tor on hoo­le­ko­gu ees aruan­de­ko­hus­tus­lik, lõi­ge 11, et õpi­la­sel ja sea­dus­li­kul esin­da­jal on õi­gus pöör­du­da koo­li hoo­le­ko­gu poo­le õpe­ta­mist ja kas­va­ta­mist puu­du­ta­va­te vaid­lus­kü­si­mus­te kor­ral. Hoo­le­ko­gu moo­dus­ta­tak­se ja sel­le töö­kord keh­tes­ta­tak­se koo­li pi­da­ja keh­tes­ta­tud kor­ras.