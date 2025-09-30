VABANDUSKIRI:
Vabanduskiri 1. oktoobri Sõnumitoojas ilmunud loo „Hoolekogu muutmine on tekitanud Kuusalu koolis pingeid“ kohta. Vaatasin üle toimunud kirjavahetuse. Direktori osalusest kandidaatide hääletamisel kirjutasid valla juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman, kes võttis kokku kohtumisel kokku lepitu, ja hoolekogu liige Kerli Palu, kes kirjutas, et direktori osaluse küsimus jäi lahtiseks ja seda ei lepitud kokku. Neid sõnu ei öelnud hoolekogu esimees Tanel Tomson. Tõlgendasin seda nii, et direktori osalus valimisprotsessis seatakse kahtluse alla, kuigi seadus sätestab, et direktor korraldab valimised. Palun vabandust lause Tanel Tomsonile omistamise eest.
Kuusalu keskkooli direktor Maia Alumaa
PARANDATUD: Veel märkis direktor, et 19. septembri kokkulepet rikkus tema hinnangul üks teine hoolekogu liige, kui kirjutas, et direktori osaluse küsimus jäi lahtiseks ja seda ei lepitud kokku ning soovis hoolekogu liikmetele asendusliikmeid: „Kuigi kokkuleppe kohaselt räägiti hoolekogu kandidaatidest, kelle puhul on arusaamatu hoolekogu kandidaatide asendusliikmete mõiste.
Kuusalu keskkooli õpetajad, koolitöötajad ja õpilasesinduse juhatus avaldasid möödunud neljapäeval, 25. septembril Facebookis ja kooli kodulehel avaliku kirja ning saatsid selle ka Kuusalu vallamajja ja Sõnumitooja toimetusele. Kirjale allakirjutanuid on kokku 90.
Avalikus kirjas märgitakse, et viimasel ajal ollakse murelikult jälginud ja osa saanud mitme inimese negatiivsest suhtumisest ja tegutsemisest selle nimel, et koolijuhi tegevusi ja kooli halvustada.
„Tunneme, et mitmete lapsevanemate kiuslik hoiak koolijuht Maia Alumaa vastu, ennekõike just hoolekogu valimiskorra muutmise järel, on rünnak koolirahu ja konstruktiivse koostöö vastu ning ei ole ajendatud kooli ega õpilaste arengu ja heaolu eesmärkidest,“ on öeldud kirjas.
„Meie kiri on ajendatud soovist avaldada toetust koolijuht Maia Alumaale, kes on oma töö ja pühendumusega loonud koolis hea ning toetava sisekliima. Toonitame, et üheltki lapsevanemalt ei ole võetud ega võeta õigust koolielu parendamises kaasa rääkida ja/või ettepanekuid teha,“ kinnitavad allakirjutanud
Kirjas on ka lause: „Usaldame oma koolijuhti ja seisame tema selja taga.“
Kiri levis kiiresti Facebookis ning kommentaarides hakati küsima, mis on juhtunud. Mõne aja pärast postitati kirja juurde selgituseks Kuusalu keskkooli hoolekogu esimehe Tanel Tomsoni kirjalik pöördumine hoolekogu liikmete arvamusega hoolekogu valimise ja töökorra kohta. Pöördumine on saadetud 16. septembril Maia Alumaale, Kuusalu vallavanemale Terje Kraanveltile ja valla juhtivale haridusspetsialistile Anu Kirsmanile.
Pöördumises tuuakse esile, et hoolekogusse kaasatud osalejate arv langeb varasemalt 54 osalejalt 3 osalejani ning tõdetakse, et jääb arusaamatuks, kuidas aitab info paremale levimisele kaasa hoolekogu töösse kaasatud inimeste ringi märkimisväärne piiramine.
„Kui koosolekute kvaliteedis ja õhkkonnas ilmnes probleeme, on lahendus pigem arutelukultuuri arendamine ja juhtimisvõtete tulemuslikum kohandamine, mitte kaasatuse vähendamine,“ on kirjas pöördumises ja küsitakse, miks on senine kogukonnakeskne ja väärtuspõhine lähenemine asendatud pigem bürokraatlikuma ja protseduurikeskse käsitlusega, kuidas edaspidi tagatakse kogukonna sidusus ja lapsevanemate laiem kaasamine kooli arengusse ning miks kooli juhtkond on võtnud suuremad õigused, kui seadus ja määrus ette näevad.
Ka on tõdetud, et hoolekogu võib sedasi muutuda pigem juhtkonna ja ametlike esindajate tööorganiks, mitte laiapõhjaliseks sillaks kooli ja kogukonna vahel, nagu seadus ette näeb.
Kooli laiendatud hoolekogu
Kuusalu keskkoolil on kahel viimasel õppeaastal olnud ametlik 10-liikmeline hoolekogu ja laiendatud hoolekogu, kuhu on igast klassist valitud üks lapsevanem ja tema asendaja. Klassikomplekte on koolis 35, koos asendusliikmetega on laiendatud hoolekogusse kuulunud 54 lapsevanemat. Osad lapsevanemad esindavad mitut klassi, kui neil on eri vanuses lapsi.
Selline uus töömudel loodi 2023/2024 õppeaastaks, Kuusalu keskkooli direktor oli siis Kristi Tarik.
Hoolekogu koosolekud on toimunud laiendatud koosseisuga, osalenud on nii klassidest valitud esindus kui ka asendusliikmed.
„Laiendatud hoolekogu mõte oli õige ja õilis, et kaasata rohkem lapsevanemaid, kuid juba esimese õppeaasta jooksul osutus tegelikkuses liiga suureks ja keeruliseks, et langetada otsuseid. Lapsevanematel oli suur ülekaal, õpetajatel ei olnud sõnaõigust,“ kommenteeriti Sõnumitoojale kooli juhtkonnast.
Laiendatud hoolekoguga jätkati ka 2024/2025 õppeaastal, kui Kuusalu keskkooli direktoriks valiti avaliku konkursi tulemusena Maia Alumaa.
Kuusalu keskkooli ametlikus hoolekogus, kelle koosseisu tutvustatakse kooli kodulehel, on lapsevanemate 5 esindajat, õppenõukogu 2 esindajat, gümnaasiumi õpilaste, Kuusalu vallavalitsuse ja kooli toetava organisatsiooni esindaja. Hoolekogu on moodustatud vastavalt Kuusalu vallas kehtivale „Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise korrale“, Kuusalu keskkooli põhimäärusele ning põhikooli ja gümnaasiumi seadusele.
Kuusalu keskkooli direktor Maia Alumaa andis 16. septembril välja käskkirja uuendatud põhimõtete kohta hoolekogu koosolekute korraldamiseks ja hoolekogu valimise protsessiks.
Uute põhimõtete järgi oleks kooli hoolekogu edaspidi samuti 10-liikmeline, sinna kuuluksid õppenõukogu kaks esindajat, õpilasesinduse ning kooli pidaja, vilistlaste, kooli toetava organisatsiooni esindajad ja 4 lapsevanemat – 1.-3., 4.-6., 7.-9. klassi ja gümnaasiumiosa esindaja.
Kuusalu keskkooli veebilehel on avaldatud teade, et oodatakse kandideerima hoolekogusse 2025/2026 õppeaastaks. Kandideerida saab elektroonse keskkonna SPOKU kaudu. Valimine on koolijuhi sõnul kavas korraldada samuti elektroonselt.
Hoolekogu juhi küsimus direktori sobivuse kohta ametisse
Õpetajate, koolitöötajate ja õpilasesinduse juhatuse avaliku kirja ajendas koostama hoolekogu esimehe Tanel Tomsoni e-kiri, milles avaldas kahtlust, kas Maia Alumaa sobib koolijuhi ametisse, kommenteeriti koolist Sõnumitoojale.
Tanel Tomsoni sõnul ajendas teda sedasi küsima asjaolu, et reede, 19. septembri hommikul kooli juhtkonna, vallavalitsuse ja hoolekogu esindajate kohtumisel kokku lepitud kompromissist ei peetud kinni: „Arutasime kompromissi. Direktor pakkus, et igast klassist valitakse esindaja, kes omakorda valivad vanuseastme klasside ühise esindaja, kokku valitaks hoolekoguse neli lapsevanemat. Olime sellise kompromissiga nõus. Direktor tutvustas ka Viimsi kooli lapsevanemate kogu tööpõhimõtteid ja leidsime, et selle võiks võtta eeskujuks. Kui selgus, et kompromissist pole direktori käskkirjas kinni peetud, oli meil esmaspäeval, 22. septembril koolijuhi ja valla esindajatega omavaheline kirjavahetus. Kirjutasin, et tegu pole sellega, milles kokku leppisime, enam ei vali kooliastmete klasside esindajad hoolekogu liiget, vaid valimine on avatud kõigile. Kirjutasin ka seda, et nii ei saa koostööd teha ja kas koolijuht on sobiv oma ametit pidama.“
Hoolekogu esimees lisas, et hoolekogu laiendatud koosseisuga koosolekutel arutati ka isiklikke kooliteemasid: „Kui need probleemid oleksid koolis lahendatud madalamatel tasemetel, poleks hoolekogus arutusele tulnud. Hoolekogu koosolekutel on kõne alla tulnud ka ehitusega seotud probleeme, juhtisime tähelepanu ajutiste klassipindade kohta tehtud ettekirjutustele päästeametilt ning rahvamajas olnud kehvale valgustusele, esialgu ei võetud meid kuulda, aga lõpuks saime korda.“
Direktor võib muuta hoolekogu valimise põhimõtteid
Kuusalu valla juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman ütles Sõnumitoojale, et direktoril on õigus muuta hoolekogu valimise korda ja tal on kohustus see kehtestada: „Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses on kirjas, et hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kinnitatakse kooli pidaja kehtestatud korras. Kuusalu vallavalitsuse kinnitatud kord jõustus 2021. aasta jaanuaris. Selles on sätestatud, et vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimise hoolekogusse algatab ja korraldab direktor. Nii tegi eelmine ja teeb ka praegune direktor. Hoolekogu koosseis peab olema valitud igal õppeaastal hiljemalt 31. oktoobriks.“
Hoolekogu esimehe saadetud pöördumise kohta sõnas ta, et koostab sellele vastust.
Kuusalu keskkooli direktor Maia Alumaa kinnitas lehele, et hoolekogu valimise muudetud kord ei võta lapsevanematelt võimalust avaldada oma seisukohti ja kaasa rääkida koolielu korraldamises: „Selleks saab luua lapsevanemate kogu. Korraldame 8. oktoobri õhtul koolis lapsevanemate üldkoosoleku, kuhu kutsume väljaspoolt nõustajaks juristi ja sotsioloogi Jüri Ginteri, kes selgitab hoolekogu ja lapsevanemate kogu tegevust. Kui uus hoolekogu on valitud ja otsustatakse moodustada ka lapsevanemate kogu, siis võiks edaspidi kutsuda Jüri Ginteri neid koolitama.“
Direktor kõneles, et tema asus Kuusalu keskkooli juhtima veidi vähem kui aasta tagasi ja kolmandal koolipäeval oli laiendatud hoolekogus lapsevanemate esindajate kinnitamine ametliku hoolekogu koosseisu: „Kogu selle õppeaasta vältel on hoolekogu koosolekud toimunud laiendatud koosseisuga, mitmekümne inimesega, ka asendusliikmed käisid kohal. Sellistel rahvarohketel koosolekutel pole tehtud konstruktiivset tööd, koosolekud olid ebaefektiivsed ja ajakulukad. Päevakorda taheti teemasid lisada ka viimastel õhtutel, keeruline oli jõuda nendeks vastuseid ette valmistada. Oli ka päevakorraväliseid teemasid, hoolekogu ette toodi isiklikke küsimusi, kuigi meil on koolis probleemide lahendamiseks eri tasandid. Koosolekute pidamisel puudus suhtluskultuur, need olid juhitamatud, esines ropendamist, millele juhiti tähelepanu ka õpilasesindusest. Hoolekogus hakkas kujunema arusaam, et koolis on kõik halvasti. Hoolekogu suhtumine oli demotiveeriv, kõlas kommentaare juhtkonna ja teiste töötajate kohta.“
Veel märkis direktor, et 19. septembri kokkulepet rikkus tema hinnangul üks teine hoolekogu liige, kui kirjutas, et direktori osaluse küsimus jäi lahtiseks ja seda ei lepitud kokku, ning soovis hoolekogu liikmetele asendusliikmeid: „Kuigi kokkuleppe kohaselt räägiti hoolekogu kandidaatidest, kelle puhul on arusaamatu hoolekogu kandidaatide asendusliikmete mõiste. Reedesel kohtumisel asendusliikmetest juttu ei olnud. Minu vastus oli, et direktor peab valimised korraldama ja kõigil peab olema võrdne võimalus hääletada. Panin E-kooli info hoolekogusse kandideerimise kohta, plaanis on korraldada e-valimised, iga lapsevanem saab lapse kohta ühe hääle ja võimaluse valimisperioodil hääletada endale sobival ajal. Oleksin võinud hoolekogu valimiste põhimõtted kinnitada ka ilma laiemalt tutvustamata, kuid andsin võimaluse avaldada arvamust. Uue hoolekoguga tahaks vastu võtta ka hoolekogu töö hea tava. Üks lapsevanem tegi juba möödunud õppeaastal ettepaneku koostada koosoleku hea tava, mida hoolekogu esimees ei pidanud vajalikuks edasi arutada.“
Sõnumitooja küsis direktorilt ja hoolekogu esimehelt, kas tekkinud konflikt võib olla seotud kohalike valimistega.
Maia Alumaa hinnangul on hoolekogu tegevus ja selle uuendamisega seotud lahkhelid teatud määral seotud ka kohalike valimistega ja kool tõmmatud valimiskeerisesse.
Tanel Tomson: „Kogu see hoolekogu teema ei ole seotud kohalike valimistega, lähtume laste huvidest. Me ei soovinud seda teemat avalikult teiste ees arutada, aga nüüd on see kooli soovil toodud avalikkuse ette.“
Hoolekogu esimees märkis veel, et protokollide järgi on hoolekogu koosolekutel olnud 18-38 osalejat, ning ütles ka, ta pole kirjutanud, et direktor ei peaks hoolekogu liikmete valimisel osalema: „Asendusliikmete kohta oli esitatud ettepanek arutelu algatamiseks, ka näiteks Viimsi kooli lapsevanematest hoolekogu liikmetel on asendajad. Hoolekogu koosoleku hea tava järgi puudub vajadus, lapsevanemad on täiskasvanud inimesed, kellel on piisav enesekontroll ja viisakas väljendusoskus.“
Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses on paragrahvis 73 loetletud hoolekogu ülesanded ja nõuded koosseisu kohta. Lõige 10 ütleb, et direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik, lõige 11, et õpilasel ja seaduslikul esindajal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.