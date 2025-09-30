Anija valla noored kohtusid valimisnimekirjade esindajatega

Anija valla noortekogu kutsus pühapäeval, 28. septembril Kehra rahvamaja saali osaluskohvikusse valla noored ning kohalikel valimistel osalevate nimekirjade esindajad. Keskerakonna, EKRE, Isamaa Erakonna ning valimisliitude Anija Ühendus ja Uuenev Anija Vald nimekirjades kandideerijatega olid kohtumas ligi 30 noort.
Valla noortekogu aseesimehe Hendrik Lillsoo sõnul taotles noortekogu Eesti Noorteühenduste Liidult toetust, et osaluskohvikus selgitada noortele, millega tegeleb kohalik omavalitsus, milleks on valimised, millised ülesanded on volikogul.
Neli nimekirja olid osaluskohvikus esindatud kahe, Isamaa ühe kandidaadiga. Nad istusid rahvamaja saalis nimekirjade kaupa laudade taga, noored käisid gruppidena kordamööda iga nimekirja esindajate juures. Kandidaatidel oli aega 20 minutit, et end tutvustada ning vastata küsimustele, siis tulid nende juurde järgmised noored, kellele end ja oma nimekirja soove-lubadusi tutvustada. Mõni kandidaat küsis ka ise, millest noored Anija vallas enim puudust tunnevad, ning pani nende mõtteid kirja.
Valimisnänni jagada ei lubatud. „Ütlesime kandidaatidele, meie osaluskohviku eesmärk pole see, et noored läheksid neid valima, vaid et üldse läheksid valima,“ lausus noortekogu esimees Mirtel Maria Rulli.
Pärast lõunat oli Anija valla noortel kohtumine riigikogu noorima liikme Hanah Lahega, kes rääkis, kuidas poliitikasse jõudis, julgustas noori valimistel osalema ning selgitas, miks on see oluline.
Tänavu septembris valla noortekoguga liitunud Karoliine Viljard ütles Sõnumitoojale, et läks osaluskohvikusse kuulama, mida vallavolikokku kandideerijad soovivad seal ära teha, mida toetavad ja mida sooviksid muuta.
„Nendega kohtumine avardas silmaringi, kuid mul ei tekkinud veel kindlat teadmist, keda lähen valima. Küll aga nüüd mõne nimekirja välistan ja tean, milliste vahel veel kaalun. Mõne nimekirja esindajaga näost näkku rääkides meie mõtted kattusid,“ sõnas ta.
Karoliine Viljard märkis veel, et mõned kandidaadid oma programmi tutvustades noortest ei kõnelnud, kuid mõni arvas, et vallaasjade üle otsustamisse tuleks noortekogu rohkem kaasata. Spordihuvilisena kõnetasid teda valimisprogrammides enim sportimisvõimaluste avardamisega seotud lubadused.
Ka Hendrik Lillsoo ütles, et lõplikku teadmist, keda valida, tal veel ei ole ning loodab, et vallas korraldatakse kandidaatide debatt.
Noortekogu tagasisidelehtedele märkisid noored osaluskohviku kohta, et on hoitud tunne, sest tunti huvi ka noorte mõtete vastu; kuuldi palju eri seisukohti ja murekohti, millest noored seni isegi ei teadnud; kõik kandidaadid olid hästi valmistunud, oleks tahtnud nendega veel kauem arutleda; meeldis, et erakondade ja liitude vahel polnud tunda konkurentsi ega pinget; sai veelgi selgemaks, et noorte hääl on oluline ja kindlasti tuleb valima minna.