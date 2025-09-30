Anija valla noored kohtusid valimisnimekirjade esindajatega

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kut­sus pü­ha­päe­val, 28. sep­temb­ril Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li osa­lus­koh­vi­kus­se val­la noo­red ning ko­ha­li­kel va­li­mis­tel osa­le­va­te ni­me­kir­ja­de esin­da­jad. Kesk­e­ra­kon­na, EK­RE, Isa­maa Era­kon­na ning va­li­mis­lii­tu­de Ani­ja Ühen­dus ja Uue­nev Ani­ja Vald ni­me­kir­ja­des kan­di­dee­ri­ja­te­ga olid koh­tu­mas li­gi 30 noort.

Val­la noor­te­ko­gu ase­e­si­mehe Hend­rik Lill­soo sõnul taotles noortekogu Eesti Noor­te­ühen­dus­te Lii­dult toe­tust, et osa­lus­koh­vi­kus sel­gi­ta­da noor­te­le, mil­le­ga te­ge­leb ko­ha­lik oma­va­lit­sus, mil­leks on va­li­mi­sed, mil­li­sed üle­san­ded on vo­li­ko­gul.

Ne­li ni­me­kir­ja olid osa­lus­koh­vi­kus esin­da­tud ka­he, Isa­maa ühe kan­di­daa­di­ga. Nad is­tu­sid rah­va­ma­ja saa­lis ni­me­kir­ja­de kau­pa lau­da­de ta­ga, noo­red käi­sid grup­pi­de­na kor­da­möö­da iga ni­me­kir­ja esin­da­ja­te juu­res. Kan­di­daa­ti­del oli ae­ga 20 mi­nu­tit, et end tut­vus­ta­da ning vas­ta­ta kü­si­mus­te­le, siis tu­lid nen­de juur­de järg­mi­sed noo­red, kel­le­le end ja oma ni­me­kir­ja soo­ve-lu­ba­du­si tut­vus­ta­da. Mõ­ni kan­di­daat kü­sis ka ise, mil­lest noo­red Ani­ja val­las enim puu­dust tun­ne­vad, ning pa­ni nen­de mõt­teid kir­ja.

Va­li­mis­nän­ni ja­ga­da ei lu­ba­tud. „Üt­le­si­me kan­di­daa­ti­de­le, meie osa­lus­koh­vi­ku ees­märk po­le see, et noo­red lä­hek­sid neid va­li­ma, vaid et üld­se lä­hek­sid va­li­ma,“ lau­sus noor­te­ko­gu esi­mees Mir­tel Ma­ria Rul­li.

Pä­rast lõu­nat oli Ani­ja val­la noor­tel koh­tu­mi­ne rii­gi­ko­gu noo­ri­ma liik­me Ha­nah La­he­ga, kes rää­kis, kui­das po­lii­ti­kas­se jõu­dis, jul­gus­tas noo­ri va­li­mis­tel osa­le­ma ning sel­gi­tas, miks on see olu­li­ne.

Tä­na­vu sep­temb­ris val­la noor­te­ko­gu­ga lii­tu­nud Ka­ro­lii­ne Vil­jard üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et läks osa­lus­koh­vi­kus­se kuu­la­ma, mi­da val­la­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­jad soo­vi­vad seal ära te­ha, mi­da toe­ta­vad ja mida soo­vik­sid muu­ta.

„Nen­de­ga koh­tu­mi­ne avar­das sil­ma­rin­gi, kuid mul ei tek­ki­nud veel kind­lat tead­mist, ke­da lä­hen va­li­ma. Küll aga nüüd mõ­ne ni­me­kir­ja vä­lis­tan ja tean, mil­lis­te va­hel veel kaa­lun. Mõ­ne ni­me­kir­ja esin­da­ja­ga näost näk­ku rää­ki­des meie mõt­ted kat­tu­sid,“ sõ­nas ta.

Ka­ro­lii­ne Vil­jard mär­kis veel, et mõ­ned kan­di­daa­did oma prog­ram­mi tut­vus­ta­des noor­test ei kõ­nel­nud, kuid mõ­ni ar­vas, et val­laas­ja­de üle ot­sus­ta­mis­se tu­leks noor­te­ko­gu roh­kem kaa­sa­ta. Spor­di­hu­vi­li­se­na kõ­ne­ta­sid te­da va­li­misp­rog­ram­mi­des enim spor­ti­mis­või­ma­lus­te avar­da­mi­se­ga seo­tud lu­ba­du­sed.

Ka Hend­rik Lill­soo üt­les, et lõp­lik­ku tead­mist, ke­da va­li­da, tal veel ei ole ning loo­dab, et val­las kor­ral­da­tak­se kan­di­daa­ti­de de­batt.

Noor­te­ko­gu ta­ga­si­si­de­leh­te­de­le mär­ki­sid noo­red osa­lus­koh­vi­ku koh­ta, et on hoi­tud tun­ne, sest tun­ti hu­vi ka noor­te mõ­te­te vas­tu; kuul­di pal­ju eri­ sei­su­koh­ti ja mu­re­koh­ti, mil­lest noo­red se­ni ise­gi ei tead­nud; kõik kan­di­daa­did olid häs­ti val­mis­tu­nud, oleks taht­nud nen­de­ga veel kauem arut­le­da; meel­dis, et era­kon­da­de ja lii­tu­de va­hel pol­nud tun­da kon­ku­rent­si ega pin­get; sai veel­gi sel­ge­maks, et noor­te hääl on olu­li­ne ja kind­las­ti tu­leb va­li­ma min­na.