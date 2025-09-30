ANI­JA VALD

Isa­maa Era­kond, KAT­RI­NA ORU­SA­LU: „Isa­maa ni­me­ki­ri soo­vib Ani­ja val­las te­ha as­ju se­ni­sest teist­moo­di. Vald peab ole­ma ini­mes­te jaoks – amet­ni­ke suht­lus peab ole­ma ala­ti aus­tav ja lu­gu­pi­dav, et igaüks tun­neks end oo­da­tu­na. Ta­ha­me se­ni­sest roh­kem pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu tur­va­li­su­se­le – hom­mi­kul raud­tee­jaa­ma par­gi­tud jalg­ra­tas peab oo­ta­ma oma­nik­ku ka õh­tul seal. Män­gu­väl­ja­kud, pin­gid ja ter­vi­se­ra­jad pü­si­vad kor­ras ning ter­ve­te­na. Tee­me tei­si­ti ka loo­ma­de heao­lu osas – ra­ja­me koer­te män­gu­väl­ja­kud, mis on ala­ti kor­ras ja ohu­tud. Võ­ta­me tõ­si­selt ka hul­ku­va­te kas­si­de prob­lee­mi, toe­ta­des ini­me­si ja or­ga­ni­sat­sioo­ne, kes nen­de eest iga­päe­va­selt hoolt kan­na­vad.“

Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus, RII­VO NOOR: „Kom­mu­ni­kat­sioon ja kaa­sa­mi­ne saaks ala­ti pa­rem ol­la. Järg­mi­sel pe­rioo­dil ta­haks roh­kem pü­hen­du­da kor­te­riü­his­tu­te ja ko­gu­kon­da­de koos­töö­le ning se­da nii krii­si­val­mi­du­se suu­ren­da­mi­se, kui ka ül­di­se aren­gu kon­teks­tis. Taas­ta­da tu­leb kor­te­riü­his­tu­te ja ko­gu­kon­da­de ümar­lauad, et saa­da ta­ga­si­si­det nen­de mu­re­dest ja aru­ta­da koos või­ma­li­ke la­hen­dus­te üle.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, TRII­NU AL­LI­PE­RE: „Meie kon­ser­va­tiiv­ne maail­ma­vaa­de val­la­kor­ral­du­ses suurt lam­mu­tus­tööd te­ha ei plaa­ni, küll aga pa­ran­daks se­da, mis es­malt sil­ma tor­kab. Mi­na näen, et val­las on va­ja­dus ühe täis­ko­ha­ga ju­ris­ti jä­re­le. Mõ­ne kee­ru­li­se­ma ju­rii­di­li­se sõl­me ha­ru­ta­mi­se­ga te­ge­le­vad tih­ti nii val­la­sek­re­tär, re­fe­rent, abi­val­la­va­nem kui val­la­va­nem ise. See on ilm­sel­ge res­sur­si­rais­ka­mi­ne, kui on va­ja to­pelt pea­murd­jaid ning heast tah­test ja suu­rest pin­gu­tu­sest hoo­li­ma­ta jääb tu­le­mus nõr­gaks. Kõik val­la hal­du­sak­tid pea­vad ole­ma sel­ged, konk­reet­sed ja lu­ge­ja­le ühe­selt aru­saa­da­vad, et vä­hen­da­da vaid­lus­ku­lu ja ae­ga. Sa­mu­ti jä­re­le­val­ve nen­de täit­mi­se üle peab toi­mi­ma tõ­hu­salt. Tei­ne te­rav tee­ma on kom­mu­ni­kat­sioon. Val­la­ma­jas aru­ta­ta­vad ela­nik­ke puu­du­ta­vad tee­mad ja ot­su­sed pea­vad ole­ma pa­re­mi­ni ka­jas­ta­tud ja jõud­ma õi­geaeg­selt val­la­rah­va­ni. Ol­gu sel­leks si­su­kad ar­tik­lid või vi­deoü­le­kan­ded nii val­la ko­du­le­hel kui ka sot­siaal­mee­dias. Sa­mu­ti tu­leb pa­ran­da­da suht­lust val­la­ko­da­ni­ke­ga – mu­re­li­kud ja põh­jen­da­tud pöör­du­mi­sed pea­vad saa­ma si­su­ka ja as­ja­li­ku vas­tu­se et­tean­tud täh­t­ajal.“

Va­li­mis­liit Uue­nev Ani­ja Vald, PEEP KASK: „Ani­ja vald va­jab meie nä­ge­mu­ses eel­kõi­ge juh­ti­mi­se muu­tust. Mo­ti­vee­ri­tud ja kom­pe­tent­ne juh­ti­mi­ne ta­gab amet­ni­ke su­ju­va ja st­res­si­va­ba töö kau­du ka val­la­ko­da­ni­ke­le pa­re­ma ja kät­te­saa­da­va­ma tee­nu­se. Sa­mu­ti soo­vi­me suu­ren­da­da val­la ela­ni­ke kaa­sa­mist pla­nee­ri­tud te­ge­vus­te ot­sus­ta­mi­sel. Näi­teks kor­ral­da­des suu­re­ma­tes asu­la­tes iga-aas­ta­seid koo­so­le­kuid, et saa­da si­sen­dit val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, HAN­NES PIK­KEL: „Kes­ke­ra­kond on mu­res, et vii­mas­te aas­ta­te rii­gi­ta­san­di po­lii­ti­li­sed ot­su­sed on sün­di­nud rah­va tah­te vas­ta­selt. Pea­mi­selt pean sil­mas mak­su­tõu­su­de ja­da, mis hir­mu­ta­vad nii et­te­võt­jat kui ka ini­me­si, kes pea­vad oma toi­me­tu­le­ku na­tu­kest igal päe­val üle vaa­ta­ma. Kui Kes­ke­ra­kond pää­seb rii­gis uues­ti või­mu­le, lõ­pe­ta­me üle­mak­sus­ta­mi­se ära. Soo­vi­me, et val­laa­met­ni­kud olek­sid rah­va­le lä­he­mal, see­ga soo­vi­me vä­hen­da­da val­lae­la­ni­ku kir­ja­le vas­ta­mi­se ae­ga 30 päe­valt 14 päe­va­le. Te­ge­li­kult võik­sid nad vas­ta­ta ju ise­gi ko­he. Soo­vi­me, et Ani­ja vald are­neks ko­gu Ees­ti tõm­be­kes­ku­seks uu­te­le pe­re­de­le. Sel­leks tõs­ta­me sün­ni­toe­tust ja suu­ren­da­me õpi­las­ma­le­va koh­ti, aren­da­me ela­muk­run­te. Loo­me töös­tus­par­gi, et Ani­ja val­da saa­da uu­si et­te­võt­teid ja uu­si töö­koh­ti. Soo­vi­me al­ga­ta­da kaa­sa­va ee­lar­ve, kus val­lae­la­ni­kel on õi­gus kaa­sa rää­ki­da. Soo­vi­me kaa­sa­ta ak­tiiv­seid noo­ri roh­kem val­la tu­le­vik­ku mõ­ju­ta­va­te ot­sus­te juur­de.“

KUUSALU VALD

Isamaa Era­kond, AL­LAN LAI­NE: „Meie ni­me­kir­ja ees­märk on muu­ta vald pä­ri­selt ini­mes­te jaoks. Prae­gu on tun­ne, et ini­me­sed on val­la jaoks, mit­te vas­tu­pi­di. Soo­vi­me, et val­la­va­lit­sus oleks tee­nin­du­sa­su­tus, ku­hu ela­ni­kud ja et­te­võt­jad saa­vad tul­la abi ja nõu saa­ma – ol­gu te­gu rii­gi­ga suht­le­mi­se, pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­se või amet­kon­da­de­ga as­jaa­ja­mi­se­ga. Toe­ta­me kü­la­de väi­kep­ro­jek­te, mis elav­da­vad ko­gu­kon­nae­lu ja loo­vad pa­re­maid või­ma­lu­si nii noor­te­le kui ka ea­ka­te­le. Kü­la­va­ne­ma­te roll peab tu­gev­ne­ma – ne­mad on si­delü­li ela­ni­ke ja val­la va­hel. Kii­re ja sel­ge in­fo­va­he­tus tä­hen­dab, et prob­lee­mi­de­le saab rea­gee­ri­da ko­he, mit­te hil­jem. Li­saks soo­vi­me, et val­la­va­lit­sus oleks et­te­võt­ja­te­le part­ner, mit­te ta­kis­tus. Ava­tud suh­tu­mi­ne ja prak­ti­li­ne tu­gi ai­ta­vad luua töö­koh­ti ja kind­lus­ta­da val­la ma­jan­dus­lik­ku tu­le­vik­ku. Lä­bi­paist­vus ot­sus­tes ja ini­mes­te kaa­sa­mi­ne taas­ta­vad usal­du­se. Tih­ti pii­sab muu­tu­seks vaid muu­tu­sest sel­les, kui­das me mõt­le­me või näe­me ümb­rit­se­vat. Meie ta­ha­me Kuu­sa­lu val­las just sel­list mõt­te­vii­si – vald ei ole ela­ni­ke jaoks koo­rem, vaid tu­gi ja part­ner.“

Va­li­mis­liit Ter­ve Kuu­sa­lu Vald, AA­RE KUU­SIK: „Po­lii­ti­ka on väär­tu­sed, hu­vid ja võim. Kuu­sa­lu val­las on ära unus­ta­tud väär­tu­sed. Soo­vi­me väär­tu­sed uues­ti esi­ko­ha­le tõs­ta, sest il­ma nen­de­ta muu­tub oma­va­lit­sus ko­gu­kon­nast eral­di­seis­vaks asu­tu­seks. Oma va­lit­sus peab tä­hen­da­ma se­da, et seis­tak­se val­la ini­mes­te eest. Soo­vi­me, et Kuu­sa­lu vald oleks ter­vik­lik, tu­gev ja hoo­liv. Me ei esin­da kau­geid po­lii­ti­li­si hu­ve, vaid oma ko­du­ko­ha ini­me­si ja nen­de iga­päe­va­seid va­ja­du­si. Me kait­se­me erao­man­di puu­tu­ma­tust. Üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel on prae­gu ol­nud suund vas­tu­pi­di­ne. Meie ot­su­sed sün­ni­vad ava­tud aru­te­lu­des, et juh­ti­mi­ne oleks lä­bi­pais­tev. Se­ni on kaa­sa­mis­se suh­tu­tud tõr­ju­valt. Loo­me eel­du­sed ma­jan­du­se are­ne­mi­seks ja uu­te töö­koh­ta­de tek­ki­mi­seks, et val­la tu­lu­baas suu­re­neks. Siia­ni ei ole val­las uu­te et­te­võ­te­te loo­mi­seks või te­gut­se­va­te et­te­võ­te­te siia too­mi­seks suurt mi­da­gi teh­tud. Kul­tuur, ha­ri­dus ja hoo­le­kan­ne saa­vad are­ne­da, kui meil on et­te­võt­jaid ja pak­ku­da tööd. Meie ees­mär­ki­de­ga saab põh­ja­li­ku­malt tut­vu­da meie va­li­mis­lii­du ko­du­le­hel.“

Era­kond Pa­rem­pool­sed, IND­REK AD­LER: „Pa­rem­pool­sed Kuu­sa­lus teek­sid val­la­juh­ti­mist teist­moo­di kol­mel vii­sil. Esi­teks took­si­me ot­sus­tes­se ran­na­kü­la­de mõõt­me – elu ei to­hi koon­du­da vaid suur­tes­se kes­kus­tes­se, igal kü­lal ja ko­gu­kon­nal peab ole­ma oma hääl. Tei­seks look­si­me val­la­le tu­ge­va­ma et­te­võt­lu­se ja sis­se­tu­le­ku­baa­si: toe­ta­me ran­na­ka­lan­dust, ve­si­vil­je­lust ja loo­dus­tu­ris­mi, ai­ta­me kaa­sa ko­ha­li­ke tee­nus­te aren­gu­le ning soo­dus­ta­me in­ves­tee­rin­guid, mis loo­vad töö­koh­ti ja suu­ren­da­vad val­la mak­su­tu­lu. Kol­man­daks muu­dak­si­me val­la suht­lust ela­ni­ke ja et­te­võt­ja­te­ga: vä­hem bü­rok­raa­tiat, sel­ged täh­ta­jad, üks kon­takt ja toi­mi­vad e-tee­nu­sed. Meie tu­ge­vus on, et te­ge­le­me vald­kon­da­de­ga, kus meil on pä­ris ko­ge­mus – me­ri ja et­te­võt­lus, ko­gu­kon­na tur­va­li­sus, noor­te sport ja di­gi­la­hen­du­sed. Nen­des tee­ma­des suu­da­me val­la­le uue hoo an­da.“

Va­li­mis­liit Meie Kuu­sa­lu, MAR­GUS SOOM: „Va­li­mis­lii­du Meie Kuu­sa­lu pea­mi­ne te­ge­vusp­laan järg­ne­va nel­ja aas­ta jook­sul on val­la tu­lu­baa­si suu­ren­da­mi­ne. Pal­jud meie val­la ela­ni­kud tar­bi­vad iga­päe­va­selt ha­ri­dus-, ter­vis­hoiu-, kul­tuu­ri-, sot­siaal-, kom­mu­naal- ja tee­de kor­ras­hoiu­tee­nu­seid, kuid neil ei ole Kuu­sa­lu val­la sis­se­kir­ju­tust. Nen­de mak­sud ei lae­ku Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves­se. Ai­ta­me kaa­sa val­la te­ge­li­ku ela­nik­kon­na suu­ren­da­mi­se­le. Alus­ta­me lä­bi­rää­ki­mi­si kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga õig­la­se maa­mak­su lae­ku­mi­se­ga Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves­se. Ohu­tuks liik­le­mi­seks ühendaksime aleviku keskuse ja kauni ranna kergliiklusteega. Üks­ki oma­va­lit­sus ei to­hi luh­ta­läi­nud kin­nis­va­raaren­dust võt­ta oma val­la mak­su­maks­ja­te­le ko­hus­tu­seks. Kor­rup­tiiv­se­te il­min­gu­te­ga Lee­gi­sool asu­val kin­nis­va­raa­ren­du­sel käib koh­tu­vaid­lus 2,7 mil­jo­ni üle Kuu­sa­lu val­la maksumaks­ja kah­juks. Ro­he­pöö­ras­te ja kesk­kon­naa­met­ni­ke sur­vest on maa-, met­sa-, ma­jao­ma­nik Kuu­sa­lu valla üldp­la­nee­rin­gus kait­se­ta. Kuu­sa­lu EK­RE – miks valla üldp­la­nee­rin­gus on plaan ra­ja­da tuu­le­ge­ne­raa­to­rid? Jär­je­kord­ne to­pelt­stan­dard?”

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, VÄR­NER LOOTS­MANN: „En­ne va­li­mi­si on kord kor­ra jä­rel lu­ba­tud val­la­rah­va­le val­gus­ta­tud kü­la­teid, val­gus­ta­tud bus­si­pa­vil­jo­ne, mus­ta­kat­te­ga või vä­he­malt sõi­de­ta­vaid teid, Sal­mis­tu sa­da­ma aren­da­mist ja mis kõi­ge hul­lem – ju­ba 15 aas­tat Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mist. Mi­da­gi on ju teh­tud, aga kind­las­ti mit­te pii­sa­valt. Kes­ke­ra­kond pa­neks siin pai­ka sel­li­sed prio­ri­tee­did, mi­da on või­ma­lik täi­ta, ja asuks neid ka täit­ma. Val­la kii­re­maks aren­guks on va­ja koos­tööd ja ope­ra­tiiv­sust. Se­da igal ta­san­dil, olu­li­selt enam aga val­la­rah­va­ga. Val­la­ko­da­nik oo­tab kii­reid ja õi­geid ning õig­la­seid la­hen­du­si ning ot­su­seid ja ta peab need ka saa­ma – val­la amet­nik ei pea ole­ma hea tee­nin­da­ja, vaid vä­ga hea tee­nin­da­ja.“

Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, TER­JE KRAAN­VELT: „Meie ei hä­be­ne se­ni­teh­tut. Ole­me ju­hin­du­nud põ­hi­mõt­test, et võ­ta­me vas­tu ot­su­seid ja tee­me te­gu­sid, mis lu­ba­vad meil ka edas­pi­di sir­ge sel­ja­ga ko­du­val­la ini­mes­te seas rin­gi käia, sest Kuu­sa­lu vald on meie kõi­gi Ühi­ne Ko­du.“

Eesti Re­for­mie­ra­kond, MAAR­JA METS­TAK: „On olu­li­ne, et vald te­ge­leks es­malt põ­hi­ko­hus­tu­se täit­mi­se­ga ja oleks koos­ta­tud sel­ged aren­gu­do­ku­men­did, mil­lest iga ela­nik näeb, mil­lis­tel alus­tel ot­su­seid te­hak­se – prae­gu ei ole aru­saa­dav, kui­das ot­sus­ta­tak­se tee­de hool­du­se kü­si­mu­si ja ava­li­ku ruu­mi aren­da­mist, ning ela­ni­kud tun­ne­vad ebaõig­lust. On olu­li­ne, et ha­ri­du­sa­su­tu­sed olek­sid tur­va­li­sed. Ei mõt­le ai­nult väl­ti­ma­tult va­ja­lik­ku Kol­ga koo­li re­no­vee­ri­mist, vaid ka, et oleksid ole­mas ele­men­taar­sed elus­ta­mis­sead­med või vi­sioon, kui­das ha­ri­du­se­lu kor­ral­da­da – tä­na­sed ju­hid proo­vi­vad en­nast sel­lest vas­tu­tu­sest dis­tant­see­ri­da. Olu­li­ne on in­ves­tee­ri­da kerg­liik­lus­tee­des­se – es­malt, et saaks ohu­tult koo­li lii­ku­da, ühen­da­da asu­lad bus­si­pea­tus­te­ga ning ran­da­de­ga. Vald on jät­nud taot­le­ma­ta ELi va­hen­deid, on suur­te õi­gu­sa­bi­ku­lu­de­ga, käies ela­ni­ke­ga ko­hut ning han­ked on kii­rus­ta­tud ja lä­bi­mõt­le­ma­ta – see kõik on ku­lu, mi­da oleks saa­nud ära hoi­da. Sa­mu­ti peab val­lal ole­ma selg­roo­gu rii­gi­ga suht­le­mi­sel – La­he­maa, po­lü­goo­ni, trans­por­di ja teis­tes kü­si­mus­tes.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, RAN­NO POOL: „Meie ni­me­ki­ri toob Kuu­sa­lu va­lit­se­mis­se teist­su­gu­se lä­he­ne­mi­se, ini­mes­te ja ko­gu­kon­da­de te­ge­li­kud va­ja­du­sed on esi­ko­hal, mit­te bü­rok­raa­tia. Jät­ka­me ta­su­ta las­teaia­ko­ha pak­ku­mist ja kind­lus­ta­me, et see jääb pü­si­vaks, pak­ku­des noor­te­le pe­re­de­le olu­list mak­su­lee­ven­dust. Kol­ga koo­li re­konst­ruee­ri­mi­se­ga tu­leb kind­lalt eda­si lii­ku­da, et luua kaa­saeg­ne õpi­kesk­kond. Suu­ren­da­me ea­ka­te juu­be­li­toe­tust, et toe­tus oleks vää­ri­kas ja õi­geaeg­ne. Nõua­me amet­ni­kelt lu­gu­pi­da­vat ja sõb­ra­lik­ku tee­nin­dust ning vii­me ot­su­seid rah­va­le lä­he­ma­le. Hoo­lit­se­me sel­le eest, et ka väik­se­mad ja kau­ge­mad kü­lad tun­nek­sid end val­la aren­gus kaa­sa­tu­na. Ole­me kind­lalt vas­tu loo­dust kah­jus­ta­va­te­le tuu­le­par­ki­de­le ja kae­van­dus­te­le ning aren­da­me män­gu­väl­ja­kuid, mat­ka­ra­du ja noor­teal­ga­tu­si – sest vald peab tee­ni­ma kõi­ki.“

RAA­SI­KU VALD

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, IVAR PAE­NURM: „EK­RE osa­kond Raa­si­ku val­las sei­sab sel­le eest, et meil oleks ta­ga­tud töö­ra­hu nii val­la juh­tor­ga­ni­tes kui ka al­la­su­tus­tes. EK­RE kan­di­daa­ti­de­na lu­ba­me, et aja­me as­ju au­salt, pea­me kin­ni le­pin­gu­test, rää­gi­me ini­mes­te­ga ja kui on eriar­va­mu­si, siis püüa­me sel­gi­ta­da väl­ja tõe. Meie osa­kon­na põ­hiees­märk on, et Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses kui ka val­la al­la­su­tus­tes töö­tak­sid (jät­ku­valt) oma ala pa­ri­mad as­ja­tund­jad, kes tee­vad oma tööd sü­da­me­ga, läh­tu­des sel­lest, et kõi­gil meie val­la ela­ni­kel oleks siin hea õp­pi­da, töö­ta­da ja ela­da. Leia­me, et va­ja­lik on ka ko­ha­li­ku ko­gu­du­se töö sa­ma­väär­ne toe­ta­mi­ne teis­te rah­va­le olu­lis­te et­te­võt­mis­te­ga. Pea­me vä­ga olu­li­seks, et meie las­te­le an­tav alus- ja põ­hi­ha­ri­dus jääks puu­tu­ma­ta pe­re­kon­da lõ­hes­ta­va­test äär­mus­li­kest ideo­loo­gia­test. Usu­me, et kin­del tu­le­vik tu­gi­neb tra­dit­sioo­ni­lis­te­le väär­tus­te­le, mis on pe­re­kond, kul­tuur ja esi­va­ne­ma­te pä­ran­di hoid­mi­ne. Nii ta­ga­me tu­ge­va, tra­dit­sioo­ne hin­da­va ja tur­va­li­se ko­gu­kon­na Raa­si­ku val­las.“

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, AND­RE SEPP: „Vii­mas­tel aas­ta­tel on val­la in­ves­tee­rin­gu­te ar­velt suu­ren­da­tud pal­ga­ku­lu­sid. 2021. aas­tal oli val­la­va­lit­su­se per­so­na­li aas­ta­ku­lu 751 000 eu­rot, 2025. aas­tal on 1,08 mil­jo­nit eu­rot. See on ebap­ro­port­sio­naal­selt suur tõus võr­rel­des teis­te vald­kon­da­de­ga. Nel­ja aas­ta jook­sul on lä­bi­mõt­le­ma­ta teh­tud juur­de töö­koh­ti ja per­so­nal on pal­ju va­he­tu­nud. Va­lit­se­mis­ku­lu vii­me vas­ta­vaks val­la või­ma­lus­te­ga ja tee­me ee­lar­ve val­la­ko­da­ni­ke­le jooks­valt jäl­gi­ta­vaks. Vä­he on ka­su­ta­tud Eu­roo­pa Lii­du pro­jek­ti­toe­tu­si, see aga ai­taks val­lal oma ku­lu­sid kok­ku hoi­da. Vä­hen­da­me val­la­va­lit­su­se liik­me­te ar­vu ja val­la­va­lit­su­se liik­me­te isik­li­kud hu­vid ei to­hi ol­la vas­tuo­lus val­la hu­vi­de­ga. Uus käik tee­de ehi­tu­ses tä­hen­dab val­la aren­gu­ka­vas kind­lat ee­lar­ve­sum­ma mää­ra­mist ja te­ge­vus­ka­va tee­de iga-aas­ta­seks in­ves­tee­rin­guks: kü­la­tee­de­le must­ka­te, ale­vi­kes­se kõn­ni­teed ja kü­la­de va­he­li­sed kerg­liik­lus­teed. Pla­nee­ri­me pi­ke­malt tu­le­vi­ku ela­mua­ren­dust ja val­la ob­jek­te, seal­hul­gas uju­la ja vä­lis­por­di­hal­li ra­ja­mist, koos ar­vu­tus­te, asu­ko­ha ja era­ra­has­tu­se kaa­sa­mi­se­ga.“

Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit, MAAR­JA SI­KUT: „Meie va­li­mis­liit mit­te liht­salt ei teeks val­las mi­da­gi tei­si­ti, vaid on­gi võr­rel­des va­ra­se­ma­ga val­da tei­si­ti juh­ti­nud. Ka tu­le­mu­sed on sel­gelt nä­ha. Ole­me täit­nud 85 prot­sen­ti eel­mis­tel va­li­mis­tel an­tud lu­ba­dus­test. Kõi­ge suu­re­maks saa­vu­tu­seks pea­me rah­va va­ra­se­mast suu­re­mat kaa­sa­mist ot­sus­ta­mis­se. Konk­reet­ne näi­de on kaa­sa­va ee­lar­ve ra­ken­da­mi­ne, se­da val­las va­rem ei ol­nud. Sa­mu­ti juh­ti­mi­se lä­bi­paist­va­maks muut­mi­ne – hea näi­de on vo­li­ko­gu is­tun­gi­test üle­kan­ne­te te­ge­mi­ne nel­ja vii­ma­se aas­ta jook­sul. See on and­nud või­ma­lu­se ela­ni­kel ol­la kur­sis val­las toi­mu­va­ga ning ka kaa­sa rää­ki­da prob­leem­koh­ta­de­le la­hen­dus­te leid­mi­seks. Val­la­va­lit­su­se ole­me komp­lek­tee­ri­nud või­ma­li­kult laia­põh­ja­li­se, kaa­sa­nud ini­me­sed kõi­ki­dest vo­li­ko­gus ole­va­test era­kon­da­dest ja va­li­mis­lii­tu­dest. Ole­me la­hen­da­nud pal­ju­de val­lae­la­ni­ke jaoks ülio­lu­li­se puh­ta joo­gi­vee prob­lee­mi. Raa­si­ku ja Aru­kü­la ale­vi­ku ning Kurg­la kü­la ühis­vee­vär­gi ra­ja­mi­ne and­sid loo­tu­se ta­ga­si pal­ju­de­le, kel­le joo­gi­ve­si oli reos­tu­nud, nüüd on neil tä­nu jul­ge­te­le ot­sus­te­le pu­has joo­gi­ve­si.“

Va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald, JU­TA ASU­JA: „Soo­vi­me kes­ken­du­da rea­list­li­ke­le ees­mär­ki­de­le ja si­su­ka­le koos­töö­le. Hil­ju­ti kin­ni­ta­tud aren­gu­ka­va ja ee­lar­vest­ra­tee­gia näi­ta­vad, et val­la in­ves­tee­ri­mis­või­me­kus järg­mi­sel kol­mel aas­tal on si­su­li­selt ole­ma­tu. See ei tä­hen­da siis­ki, et mi­da­gi te­ha ei saaks – ae­ga saab ka­su­ta­da põh­ja­li­kuks et­te­val­mis­tu­seks ning ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­seks, olu­lis­te tee­ma­de lä­bia­ru­ta­mi­seks. Aren­gu­do­ku­men­ti­de koos­ta­mi­ne ja kok­ku­lep­ped peak­sid sün­di­ma kaa­sa­val vii­sil ning neid tu­leks ka te­ge­li­kult jär­gi­da. On aeg pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu se­ni ta­hap­laa­ni­le jää­nud tee­ma­de­le. Ha­ri­dus-, sot­siaal- ja kul­tuu­ri­vald­kon­nad moo­dus­ta­vad val­la ee­lar­vest üle kolm­vee­ran­di, kuid ava­lik aru­te­lu kes­ken­dub pea­mi­selt tee­de­le ja ehi­tu­se­le. Need on olu­li­sed, kuid sa­ma täh­tis on hoi­da foo­ku­ses ini­mes­te heao­lu. Soo­vi­me, et vald ei oleks enam Har­ju­maa ega Ees­ti vii­mas­te seas näi­teks krii­si­deks val­mis­o­le­ku või ava­tud va­lit­se­mi­se osas. Muu­tu­sed ei nõua ala­ti li­sa­ra­ha, pi­gem lä­bi­paist­vat juh­ti­mist, lä­bi­mõel­dud pla­nee­ri­mist, sel­get kom­mu­ni­kat­sioo­ni ja ela­ni­ke kaa­sa­mist val­la aren­da­mis­se.“

LOKSA LINN

Va­li­mis­liit Siin Me Ela­me, MAIT KRÖÖNST­RÖM: „Kaks meie jaoks olu­list sõ­na teist­moo­di te­ge­mi­sel oleks juh­ti­mi­se lä­bi­paist­vus ja kaa­sa­mi­ne. Kaa­sa­mi­se all pea­me sil­mas nii lin­nae­la­ni­ke kui ka et­te­võt­ja­te kaa­sa­mist eri­ne­va­tes­se pla­nee­ri­mi­se prot­ses­si­des­se ja nen­de et­te­pa­ne­ku­te­ga ar­ves­ta­mist ot­sus­te te­ge­mi­sel. Lä­bi­paist­vus al­gab lin­na­va­lit­su­se vä­li­suk­se lu­kust lah­ti te­ge­mi­se­ga töö­päe­va­del, või­ma­lu­se­ga lin­nae­la­ni­kel su­hel­da amet­ni­ke­ga ja vi­deo­ü­le­kan­ne­te te­ge­mi­se­ga vo­li­ko­gu is­tun­gist, kus lin­nae­la­ni­kud saak­sid jäl­gi­da vo­li­ko­gu tööd ja nä­ha, kui­das nen­de va­li­tud vo­li­ko­gu lii­ge esin­dab nen­de hu­ve vo­li­ko­gus. Olu­li­ne on lin­naee­lar­ve lä­bi­paist­vus, mis siia­ni vä­ga lä­bi­pais­tev ei ole, pi­de­valt muu­de­tak­se lin­na­va­lit­su­se st­ruk­tuu­ri ja al­lu­vus­suh­teid moo­dus­ta­des, kao­ta­des, lii­tes ja la­hu­ta­des sih­ta­su­tu­si või al­la­su­tu­si. Vo­li­ko­gu tööd ju­hiks vo­li­ko­gu esi­mees, mit­te lin­na­pea na­gu see Lok­sa pu­hul se­ni on ol­nud. Ela­nik­kon­na­kait­se ja krii­si­re­gu­lee­ri­mi­se osas on Lok­sa sõl­tu­ma­tu­te uu­rin­gu­te põh­jal Har­ju­maa kon­ku­rent­si­tult vii­ma­ne oma­va­lit­sus ja krii­si­deks kõi­ge keh­ve­mi­ni val­mis. Sel­les­se vald­kon­da pa­nus­tak­si­me kind­las­ti roh­kem.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, REIN HEI­NA: „Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerijad soovivad jätkuvalt panustada Loksa linna stabiilsesse arengusse.“