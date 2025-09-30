ANIJA VALD
Isamaa Erakond, KATRINA ORUSALU: „Isamaa nimekiri soovib Anija vallas teha asju senisest teistmoodi. Vald peab olema inimeste jaoks – ametnike suhtlus peab olema alati austav ja lugupidav, et igaüks tunneks end oodatuna. Tahame senisest rohkem pöörata tähelepanu turvalisusele – hommikul raudteejaama pargitud jalgratas peab ootama omanikku ka õhtul seal. Mänguväljakud, pingid ja terviserajad püsivad korras ning tervetena. Teeme teisiti ka loomade heaolu osas – rajame koerte mänguväljakud, mis on alati korras ja ohutud. Võtame tõsiselt ka hulkuvate kasside probleemi, toetades inimesi ja organisatsioone, kes nende eest igapäevaselt hoolt kannavad.“
Valimisliit Anija Ühendus, RIIVO NOOR: „Kommunikatsioon ja kaasamine saaks alati parem olla. Järgmisel perioodil tahaks rohkem pühenduda korteriühistute ja kogukondade koostööle ning seda nii kriisivalmiduse suurendamise, kui ka üldise arengu kontekstis. Taastada tuleb korteriühistute ja kogukondade ümarlauad, et saada tagasisidet nende muredest ja arutada koos võimalike lahenduste üle.“
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, TRIINU ALLIPERE: „Meie konservatiivne maailmavaade vallakorralduses suurt lammutustööd teha ei plaani, küll aga parandaks seda, mis esmalt silma torkab. Mina näen, et vallas on vajadus ühe täiskohaga juristi järele. Mõne keerulisema juriidilise sõlme harutamisega tegelevad tihti nii vallasekretär, referent, abivallavanem kui vallavanem ise. See on ilmselge ressursiraiskamine, kui on vaja topelt peamurdjaid ning heast tahtest ja suurest pingutusest hoolimata jääb tulemus nõrgaks. Kõik valla haldusaktid peavad olema selged, konkreetsed ja lugejale üheselt arusaadavad, et vähendada vaidluskulu ja aega. Samuti järelevalve nende täitmise üle peab toimima tõhusalt. Teine terav teema on kommunikatsioon. Vallamajas arutatavad elanikke puudutavad teemad ja otsused peavad olema paremini kajastatud ja jõudma õigeaegselt vallarahvani. Olgu selleks sisukad artiklid või videoülekanded nii valla kodulehel kui ka sotsiaalmeedias. Samuti tuleb parandada suhtlust vallakodanikega – murelikud ja põhjendatud pöördumised peavad saama sisuka ja asjaliku vastuse etteantud tähtajal.“
Valimisliit Uuenev Anija Vald, PEEP KASK: „Anija vald vajab meie nägemuses eelkõige juhtimise muutust. Motiveeritud ja kompetentne juhtimine tagab ametnike sujuva ja stressivaba töö kaudu ka vallakodanikele parema ja kättesaadavama teenuse. Samuti soovime suurendada valla elanike kaasamist planeeritud tegevuste otsustamisel. Näiteks korraldades suuremates asulates iga-aastaseid koosolekuid, et saada sisendit valla arengukava koostamiseks.“
Eesti Keskerakond, HANNES PIKKEL: „Keskerakond on mures, et viimaste aastate riigitasandi poliitilised otsused on sündinud rahva tahte vastaselt. Peamiselt pean silmas maksutõusude jada, mis hirmutavad nii ettevõtjat kui ka inimesi, kes peavad oma toimetuleku natukest igal päeval üle vaatama. Kui Keskerakond pääseb riigis uuesti võimule, lõpetame ülemaksustamise ära. Soovime, et vallaametnikud oleksid rahvale lähemal, seega soovime vähendada vallaelaniku kirjale vastamise aega 30 päevalt 14 päevale. Tegelikult võiksid nad vastata ju isegi kohe. Soovime, et Anija vald areneks kogu Eesti tõmbekeskuseks uutele peredele. Selleks tõstame sünnitoetust ja suurendame õpilasmaleva kohti, arendame elamukrunte. Loome tööstuspargi, et Anija valda saada uusi ettevõtteid ja uusi töökohti. Soovime algatada kaasava eelarve, kus vallaelanikel on õigus kaasa rääkida. Soovime kaasata aktiivseid noori rohkem valla tulevikku mõjutavate otsuste juurde.“
KUUSALU VALD
Isamaa Erakond, ALLAN LAINE: „Meie nimekirja eesmärk on muuta vald päriselt inimeste jaoks. Praegu on tunne, et inimesed on valla jaoks, mitte vastupidi. Soovime, et vallavalitsus oleks teenindusasutus, kuhu elanikud ja ettevõtjad saavad tulla abi ja nõu saama – olgu tegu riigiga suhtlemise, projektide kirjutamise või ametkondadega asjaajamisega. Toetame külade väikeprojekte, mis elavdavad kogukonnaelu ja loovad paremaid võimalusi nii noortele kui ka eakatele. Külavanemate roll peab tugevnema – nemad on sidelüli elanike ja valla vahel. Kiire ja selge infovahetus tähendab, et probleemidele saab reageerida kohe, mitte hiljem. Lisaks soovime, et vallavalitsus oleks ettevõtjatele partner, mitte takistus. Avatud suhtumine ja praktiline tugi aitavad luua töökohti ja kindlustada valla majanduslikku tulevikku. Läbipaistvus otsustes ja inimeste kaasamine taastavad usalduse. Tihti piisab muutuseks vaid muutusest selles, kuidas me mõtleme või näeme ümbritsevat. Meie tahame Kuusalu vallas just sellist mõtteviisi – vald ei ole elanike jaoks koorem, vaid tugi ja partner.“
Valimisliit Terve Kuusalu Vald, AARE KUUSIK: „Poliitika on väärtused, huvid ja võim. Kuusalu vallas on ära unustatud väärtused. Soovime väärtused uuesti esikohale tõsta, sest ilma nendeta muutub omavalitsus kogukonnast eraldiseisvaks asutuseks. Oma valitsus peab tähendama seda, et seistakse valla inimeste eest. Soovime, et Kuusalu vald oleks terviklik, tugev ja hooliv. Me ei esinda kaugeid poliitilisi huve, vaid oma kodukoha inimesi ja nende igapäevaseid vajadusi. Me kaitseme eraomandi puutumatust. Üldplaneeringu koostamisel on praegu olnud suund vastupidine. Meie otsused sünnivad avatud aruteludes, et juhtimine oleks läbipaistev. Seni on kaasamisse suhtutud tõrjuvalt. Loome eeldused majanduse arenemiseks ja uute töökohtade tekkimiseks, et valla tulubaas suureneks. Siiani ei ole vallas uute ettevõtete loomiseks või tegutsevate ettevõtete siia toomiseks suurt midagi tehtud. Kultuur, haridus ja hoolekanne saavad areneda, kui meil on ettevõtjaid ja pakkuda tööd. Meie eesmärkidega saab põhjalikumalt tutvuda meie valimisliidu kodulehel.“
Erakond Parempoolsed, INDREK ADLER: „Parempoolsed Kuusalus teeksid vallajuhtimist teistmoodi kolmel viisil. Esiteks tooksime otsustesse rannakülade mõõtme – elu ei tohi koonduda vaid suurtesse keskustesse, igal külal ja kogukonnal peab olema oma hääl. Teiseks looksime vallale tugevama ettevõtluse ja sissetulekubaasi: toetame rannakalandust, vesiviljelust ja loodusturismi, aitame kaasa kohalike teenuste arengule ning soodustame investeeringuid, mis loovad töökohti ja suurendavad valla maksutulu. Kolmandaks muudaksime valla suhtlust elanike ja ettevõtjatega: vähem bürokraatiat, selged tähtajad, üks kontakt ja toimivad e-teenused. Meie tugevus on, et tegeleme valdkondadega, kus meil on päris kogemus – meri ja ettevõtlus, kogukonna turvalisus, noorte sport ja digilahendused. Nendes teemades suudame vallale uue hoo anda.“
Valimisliit Meie Kuusalu, MARGUS SOOM: „Valimisliidu Meie Kuusalu peamine tegevusplaan järgneva nelja aasta jooksul on valla tulubaasi suurendamine. Paljud meie valla elanikud tarbivad igapäevaselt haridus-, tervishoiu-, kultuuri-, sotsiaal-, kommunaal- ja teede korrashoiuteenuseid, kuid neil ei ole Kuusalu valla sissekirjutust. Nende maksud ei laeku Kuusalu valla eelarvesse. Aitame kaasa valla tegeliku elanikkonna suurendamisele. Alustame läbirääkimisi kaitseministeeriumiga õiglase maamaksu laekumisega Kuusalu valla eelarvesse. Ohutuks liiklemiseks ühendaksime aleviku keskuse ja kauni ranna kergliiklusteega. Ükski omavalitsus ei tohi luhtaläinud kinnisvaraarendust võtta oma valla maksumaksjatele kohustuseks. Korruptiivsete ilmingutega Leegisool asuval kinnisvaraarendusel käib kohtuvaidlus 2,7 miljoni üle Kuusalu valla maksumaksja kahjuks. Rohepööraste ja keskkonnaametnike survest on maa-, metsa-, majaomanik Kuusalu valla üldplaneeringus kaitseta. Kuusalu EKRE – miks valla üldplaneeringus on plaan rajada tuulegeneraatorid? Järjekordne topeltstandard?”
Eesti Keskerakond, VÄRNER LOOTSMANN: „Enne valimisi on kord korra järel lubatud vallarahvale valgustatud külateid, valgustatud bussipaviljone, mustakattega või vähemalt sõidetavaid teid, Salmistu sadama arendamist ja mis kõige hullem – juba 15 aastat Kuusalu valla üldplaneeringu kehtestamist. Midagi on ju tehtud, aga kindlasti mitte piisavalt. Keskerakond paneks siin paika sellised prioriteedid, mida on võimalik täita, ja asuks neid ka täitma. Valla kiiremaks arenguks on vaja koostööd ja operatiivsust. Seda igal tasandil, oluliselt enam aga vallarahvaga. Vallakodanik ootab kiireid ja õigeid ning õiglaseid lahendusi ning otsuseid ja ta peab need ka saama – valla ametnik ei pea olema hea teenindaja, vaid väga hea teenindaja.“
Valimisliit Ühine Kodu, TERJE KRAANVELT: „Meie ei häbene senitehtut. Oleme juhindunud põhimõttest, et võtame vastu otsuseid ja teeme tegusid, mis lubavad meil ka edaspidi sirge seljaga koduvalla inimeste seas ringi käia, sest Kuusalu vald on meie kõigi Ühine Kodu.“
Eesti Reformierakond, MAARJA METSTAK: „On oluline, et vald tegeleks esmalt põhikohustuse täitmisega ja oleks koostatud selged arengudokumendid, millest iga elanik näeb, millistel alustel otsuseid tehakse – praegu ei ole arusaadav, kuidas otsustatakse teede hoolduse küsimusi ja avaliku ruumi arendamist, ning elanikud tunnevad ebaõiglust. On oluline, et haridusasutused oleksid turvalised. Ei mõtle ainult vältimatult vajalikku Kolga kooli renoveerimist, vaid ka, et oleksid olemas elementaarsed elustamisseadmed või visioon, kuidas hariduselu korraldada – tänased juhid proovivad ennast sellest vastutusest distantseerida. Oluline on investeerida kergliiklusteedesse – esmalt, et saaks ohutult kooli liikuda, ühendada asulad bussipeatustega ning randadega. Vald on jätnud taotlemata ELi vahendeid, on suurte õigusabikuludega, käies elanikega kohut ning hanked on kiirustatud ja läbimõtlemata – see kõik on kulu, mida oleks saanud ära hoida. Samuti peab vallal olema selgroogu riigiga suhtlemisel – Lahemaa, polügooni, transpordi ja teistes küsimustes.“
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, RANNO POOL: „Meie nimekiri toob Kuusalu valitsemisse teistsuguse lähenemise, inimeste ja kogukondade tegelikud vajadused on esikohal, mitte bürokraatia. Jätkame tasuta lasteaiakoha pakkumist ja kindlustame, et see jääb püsivaks, pakkudes noortele peredele olulist maksuleevendust. Kolga kooli rekonstrueerimisega tuleb kindlalt edasi liikuda, et luua kaasaegne õpikeskkond. Suurendame eakate juubelitoetust, et toetus oleks väärikas ja õigeaegne. Nõuame ametnikelt lugupidavat ja sõbralikku teenindust ning viime otsuseid rahvale lähemale. Hoolitseme selle eest, et ka väiksemad ja kaugemad külad tunneksid end valla arengus kaasatuna. Oleme kindlalt vastu loodust kahjustavatele tuuleparkidele ja kaevandustele ning arendame mänguväljakuid, matkaradu ja noortealgatusi – sest vald peab teenima kõiki.“
RAASIKU VALD
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, IVAR PAENURM: „EKRE osakond Raasiku vallas seisab selle eest, et meil oleks tagatud töörahu nii valla juhtorganites kui ka allasutustes. EKRE kandidaatidena lubame, et ajame asju ausalt, peame kinni lepingutest, räägime inimestega ja kui on eriarvamusi, siis püüame selgitada välja tõe. Meie osakonna põhieesmärk on, et Raasiku vallavalitsuses kui ka valla allasutustes töötaksid (jätkuvalt) oma ala parimad asjatundjad, kes teevad oma tööd südamega, lähtudes sellest, et kõigil meie valla elanikel oleks siin hea õppida, töötada ja elada. Leiame, et vajalik on ka kohaliku koguduse töö samaväärne toetamine teiste rahvale oluliste ettevõtmistega. Peame väga oluliseks, et meie lastele antav alus- ja põhiharidus jääks puutumata perekonda lõhestavatest äärmuslikest ideoloogiatest. Usume, et kindel tulevik tugineb traditsioonilistele väärtustele, mis on perekond, kultuur ja esivanemate pärandi hoidmine. Nii tagame tugeva, traditsioone hindava ja turvalise kogukonna Raasiku vallas.“
Valimisliit Raasiku Vald, ANDRE SEPP: „Viimastel aastatel on valla investeeringute arvelt suurendatud palgakulusid. 2021. aastal oli vallavalitsuse personali aastakulu 751 000 eurot, 2025. aastal on 1,08 miljonit eurot. See on ebaproportsionaalselt suur tõus võrreldes teiste valdkondadega. Nelja aasta jooksul on läbimõtlemata tehtud juurde töökohti ja personal on palju vahetunud. Valitsemiskulu viime vastavaks valla võimalustega ja teeme eelarve vallakodanikele jooksvalt jälgitavaks. Vähe on kasutatud Euroopa Liidu projektitoetusi, see aga aitaks vallal oma kulusid kokku hoida. Vähendame vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse liikmete isiklikud huvid ei tohi olla vastuolus valla huvidega. Uus käik teede ehituses tähendab valla arengukavas kindlat eelarvesumma määramist ja tegevuskava teede iga-aastaseks investeeringuks: külateedele mustkate, alevikesse kõnniteed ja külade vahelised kergliiklusteed. Planeerime pikemalt tuleviku elamuarendust ja valla objekte, sealhulgas ujula ja välispordihalli rajamist, koos arvutuste, asukoha ja erarahastuse kaasamisega.“
Kodukoha Valimisliit, MAARJA SIKUT: „Meie valimisliit mitte lihtsalt ei teeks vallas midagi teisiti, vaid ongi võrreldes varasemaga valda teisiti juhtinud. Ka tulemused on selgelt näha. Oleme täitnud 85 protsenti eelmistel valimistel antud lubadustest. Kõige suuremaks saavutuseks peame rahva varasemast suuremat kaasamist otsustamisse. Konkreetne näide on kaasava eelarve rakendamine, seda vallas varem ei olnud. Samuti juhtimise läbipaistvamaks muutmine – hea näide on volikogu istungitest ülekannete tegemine nelja viimase aasta jooksul. See on andnud võimaluse elanikel olla kursis vallas toimuvaga ning ka kaasa rääkida probleemkohtadele lahenduste leidmiseks. Vallavalitsuse oleme komplekteerinud võimalikult laiapõhjalise, kaasanud inimesed kõikidest volikogus olevatest erakondadest ja valimisliitudest. Oleme lahendanud paljude vallaelanike jaoks üliolulise puhta joogivee probleemi. Raasiku ja Aruküla aleviku ning Kurgla küla ühisveevärgi rajamine andsid lootuse tagasi paljudele, kelle joogivesi oli reostunud, nüüd on neil tänu julgetele otsustele puhas joogivesi.“
Valimisliit Arenev Raasiku Vald, JUTA ASUJA: „Soovime keskenduda realistlikele eesmärkidele ja sisukale koostööle. Hiljuti kinnitatud arengukava ja eelarvestrateegia näitavad, et valla investeerimisvõimekus järgmisel kolmel aastal on sisuliselt olematu. See ei tähenda siiski, et midagi teha ei saaks – aega saab kasutada põhjalikuks ettevalmistuseks ning kogukonna kaasamiseks, oluliste teemade läbiarutamiseks. Arengudokumentide koostamine ja kokkulepped peaksid sündima kaasaval viisil ning neid tuleks ka tegelikult järgida. On aeg pöörata tähelepanu seni tahaplaanile jäänud teemadele. Haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonnad moodustavad valla eelarvest üle kolmveerandi, kuid avalik arutelu keskendub peamiselt teedele ja ehitusele. Need on olulised, kuid sama tähtis on hoida fookuses inimeste heaolu. Soovime, et vald ei oleks enam Harjumaa ega Eesti viimaste seas näiteks kriisideks valmisoleku või avatud valitsemise osas. Muutused ei nõua alati lisaraha, pigem läbipaistvat juhtimist, läbimõeldud planeerimist, selget kommunikatsiooni ja elanike kaasamist valla arendamisse.“
LOKSA LINN
Valimisliit Siin Me Elame, MAIT KRÖÖNSTRÖM: „Kaks meie jaoks olulist sõna teistmoodi tegemisel oleks juhtimise läbipaistvus ja kaasamine. Kaasamise all peame silmas nii linnaelanike kui ka ettevõtjate kaasamist erinevatesse planeerimise protsessidesse ja nende ettepanekutega arvestamist otsuste tegemisel. Läbipaistvus algab linnavalitsuse välisukse lukust lahti tegemisega tööpäevadel, võimalusega linnaelanikel suhelda ametnikega ja videoülekannete tegemisega volikogu istungist, kus linnaelanikud saaksid jälgida volikogu tööd ja näha, kuidas nende valitud volikogu liige esindab nende huve volikogus. Oluline on linnaeelarve läbipaistvus, mis siiani väga läbipaistev ei ole, pidevalt muudetakse linnavalitsuse struktuuri ja alluvussuhteid moodustades, kaotades, liites ja lahutades sihtasutusi või allasutusi. Volikogu tööd juhiks volikogu esimees, mitte linnapea nagu see Loksa puhul seni on olnud. Elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimise osas on Loksa sõltumatute uuringute põhjal Harjumaa konkurentsitult viimane omavalitsus ja kriisideks kõige kehvemini valmis. Sellesse valdkonda panustaksime kindlasti rohkem.“
Eesti Keskerakond, REIN HEINA: „Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerijad soovivad jätkuvalt panustada Loksa linna stabiilsesse arengusse.“