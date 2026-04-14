Möödunud laupäeval, 4. aprillil peeti Vihasoo rahvamajas 15. korda Pilliprallet, mille algatas 2009. aastal kohalik ansambel VVV koos Vihasoo Kultuuriseltsiga. Alates kümnendast korrast on Pilliprallet korraldanud kultuuriseltsi uus põlvkond, muusikalise poole eest on hoolitsenud Vihasoost pärit lõõtspillimängija, vabariigi pillimehe tiitliga Kert Krüsban. Ta avas Pillipralle taas Arvo Pärdi „Ukuaru valsiga“, ent seekord mitte lõõtsaloona, vaid mängis akordionil. Kert Krüsban tõdes ka tänavu, et pidu korraldab ennast suures osas ise – laval käis esinemas kohalikke oma küla muusikuid alates muusikakooli õpilastest kuni kõigil Pillipralledel musitseerinud ansamblini VVV, oli kaugemalt tulnud muusikuid ja kohapeal tekkinud kooslusi. Taas olid esinejate seas ka Vihasoo ja Kasispea juurtega Kadri Voorand ning mõne aasta eest Vihasoo külasse perega kolinud Marten Kuningas. Rahvast kogunes peole palju, korraldajate hinnangul tehti Vihasoo siseruumipidude rahvarekord. Viimased esinejad jõudsid lavale pärast südaööd.