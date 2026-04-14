Möö­du­nud lau­päe­val, 4. ap­ril­lil pee­ti Vi­ha­soo rah­va­ma­jas 15. kor­da Pil­lip­ral­let, mil­le al­ga­tas 2009. aas­tal ko­ha­lik an­sam­bel VVV koos Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selt­si­ga. Ala­tes küm­nen­dast kor­rast on Pil­lip­ral­let kor­ral­da­nud kul­tuu­ri­selt­si uus põlv­kond, muu­si­ka­li­se poo­le eest on hoo­lit­se­nud Vi­ha­soost pä­rit lõõts­pil­li­män­gi­ja, va­ba­rii­gi pil­li­me­he tiit­li­ga Kert Krüs­ban. Ta avas Pil­lip­ral­le taas Ar­vo Pär­di „Ukua­ru val­si­ga“, ent see­kord mit­te lõõt­sa­loo­na, vaid män­gis akor­dio­nil. Kert Krüs­ban tõ­des ka tä­na­vu, et pi­du kor­ral­dab en­nast suu­res osas ise – la­val käis esi­ne­mas ko­ha­lik­ke oma kü­la muu­si­kuid ala­tes muu­si­ka­koo­li õpi­las­test ku­ni kõi­gil Pil­lip­ral­le­del mu­sit­see­ri­nud an­samb­li­ni VVV, oli kau­ge­malt tul­nud muu­si­kuid ja ko­ha­peal tek­ki­nud koos­lu­si. Taas olid esi­ne­ja­te seas ka Vi­ha­soo ja Ka­sis­pea juur­te­ga Kad­ri Voo­rand ning mõ­ne aas­ta eest Vi­ha­soo kü­las­se pe­re­ga ko­li­nud Mar­ten Ku­nin­gas. Rah­vast ko­gu­nes peo­le pal­ju, kor­ral­da­ja­te hin­nan­gul teh­ti Vi­ha­soo si­se­ruu­mi­pi­du­de rah­va­re­kord. Vii­ma­sed esi­ne­jad jõud­sid la­va­le pä­rast sü­daööd.