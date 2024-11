Ok­toob­ri lõ­pu­ni sai esi­ta­da kan­di­daa­te Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le. Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK), Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL), MTÜ Ko­du­kant Har­ju­maa ning maa­kon­na Lea­der-grup­pi­de koos­töös toi­mu­val kon­kur­sil va­li­tak­se käe­so­le­val aas­tal te­gi­jaid 12 ka­te­goo­rias. Need on: aas­ta sä­dei­ni­me­ne, aas­ta te­gu, aas­ta va­baü­hen­dus, aas­ta pa­nus­ta­ja, aas­ta kü­la, Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja ja ter­vi­se­te­gu, pa­rim si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­tav or­ga­ni­sat­sioon ja aas­ta tur­va­li­su­se te­gi­ja ning Lea­de­ri pa­rim elu­kesk­kon­na pro­jekt, pa­rim et­te­võt­lusp­ro­jekt ja pa­rim koos­tööp­ro­jekt. Aas­ta kü­la ja sä­dei­ni­me­se tiit­li an­nab väl­ja Ko­du­kant Har­ju­maa, aas­ta pa­nus­ta­ja, va­baü­hen­du­se ja aas­ta teo tiit­li HEAK, Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja ja ter­vi­se­teo, pa­ri­ma si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni ja tur­va­li­su­se te­gi­ja tun­nus­tu­se HOL ning Lea­de­ri pa­ri­maid pro­jek­te tun­nus­ta­vad Har­ju­maa ne­li te­ge­vusg­rup­pi.

12 ka­te­goo­rias kok­ku 133 no­mi­nen­ti

Kon­kur­si­le esi­ta­ti kok­ku 133 kan­di­daa­ti. Kon­kur­si eest­ve­da­ja, HEA­Ki va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer üt­les, et on sel­le­ga vä­ga ra­hul, sa­ma pal­ju kan­di­daa­te oli vii­ma­ti en­ne ko­roo­na-ae­ga. Kõi­ge roh­kem, 20 kan­di­daa­ti, esi­ta­ti Saue val­last, Rae val­last oli neid 17. Kül­li Voll­mer kii­tis eel­kõi­ge Kuu­sa­lu val­da, sest sealt esi­ta­ti ain­sa­na kan­di­daa­te kõi­ki­des­se ka­te­goo­ria­tes­se, kok­ku 16. Kan­di­daa­te ei esi­ta­tud Raa­si­ku val­last ning Lok­sa ja Maar­du lin­nast.

„Tub­li­sid te­gi­jaid on igas piir­kon­nas, kü­si­mus on pi­gem sel­les, kas nen­de tööd mär­ga­tak­se ja mär­ga­tak­se neid ka tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­da. An­kee­did, mis sel­leks tu­li täi­ta, ei ole kee­ru­li­sed,“ üt­les kon­kur­si eest­ve­da­ja.

Aas­ta sä­dei­ni­me­se no­mi­nen­te on 29. Nen­de hul­gas on Kuu­sa­lu val­last Jan­no Laen­de, Ul­vi Rand ja Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Tiit­li­le aas­ta te­gu esi­ta­tud 15 kan­di­daa­di hul­gas on 3 Kuu­sa­lu val­last: Klot­si­möll ehk Le­go­päev, Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sa­ri ning an­sam­bel Uu­ri­kad Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol.

Aas­ta va­baü­hen­du­se tiit­li­le no­mi­nee­ri­tuid on 12, seal­hul­gas Ani­ja val­last MTÜ Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi ja Kuu­sa­lu val­last MTÜ Kol­ga Rah­va Tant­su Selts.

Aas­ta pa­nus­ta­ja kan­di­daa­te esi­ta­ti 13, nen­de hul­gas on Kris­to Pärn ja Prii­du Veer­sa­lu Kuu­sa­lu val­last.

Aas­ta ter­vi­se­te­gi­ja tiit­li­le on esi­ta­tud 21 kan­di­daa­ti. Nen­de seas on Hel­ges Mänd­mets Kuu­sa­lu val­last ning Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS Ani­ja val­last.

Tiit­li­le aas­ta ter­vi­se­te­gu esi­ta­tud 11 kan­di­daa­ti hul­gas on ka Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­val Ani­ja vallast ja väi­ke­las­te spor­di­päev Kuu­sa­lu val­last.

Aas­ta tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni no­mi­nen­te on 5, teis­te hul­gas ka MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees Kuu­sa­lu val­last.

Es­ma­kord­selt va­li­ta­va aas­ta tur­va­li­su­se te­gi­ja tiit­li­le on esi­ta­tud 9 no­mi­nen­ti. Nen­de seas on ka Priit Kir­sis­te Kuu­sa­lu val­last.

Aas­ta kü­la kan­di­daa­te sai esi­ta­da 11. sep­temb­ri­ni. Kan­di­dee­ri­sid 9 kü­la, seal­hul­gas Ala­ve­re kü­la Ani­ja vallast ja Val­ge­jõe kü­la Kuu­sa­lu val­last. Hin­da­mis­ko­mis­jon kü­las­tas sep­temb­ri lõ­pus ja ok­toob­ri al­gu­ses kõi­ki no­mi­nee­ri­tud kü­la­sid. Võit­ja on va­li­tud, kuid ava­li­kus­ta­tak­se Har­ju­maa te­gi­ja­te tun­nus­tu­s­üri­tu­sel.

Lea­de­ri pa­ri­maks elu­kesk­kon­na pro­jek­tiks on 5 no­mi­nen­ti. Nen­de seas on Kol­ga koo­li ma­dal­seik­lus­ra­da Kuu­sa­lu val­last. Pa­ri­ma­le et­te­võt­lus­pro­jek­ti­le esi­ta­tud 2 pro­jek­tist üks on MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka pro­jekt „Tu­run­dus- ja too­te­vi­deo­te toot­mi­se tee­nu­se käi­vi­ta­mi­ne“.

Pa­ri­ma koos­tööp­ro­jek­ti 3 no­mi­nen­di hul­gas on ka rokk-kont­sert „157KMK4EVER ehk Me­hed, hak­ka­me rok­ki­ma!“ Kuu­sa­lu val­last.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­nid va­li­vad no­mi­nen­did 7. no­vemb­ril. Nen­de tun­nus­ta­mi­ne on 21. no­vemb­ril Lait­se Ral­ly­Par­gis. Seal tä­na­tak­se ka Har­ju­maa Kau­ni Ko­du kon­kur­si võit­jaid.