Sõ­nu­mi­too­ja 2. no­vemb­ril 1994, nr 2.

Ava­ti Lok­sa haig­la juur­dee­hi­tus

Lok­sal 1976. aas­tal val­mi­nud haig­lal (prae­gu­ne hool­de­ko­du – toim.) ava­ti ok­toob­ri lõ­pus juur­dee­hi­tus, mil­le alu­mi­sel kor­ru­sel on ga­raažid, pe­su­ma­ja. Üle­mi­se­le kor­ru­se­le ko­lib Nõm­me lin­nao­sast ta­gas­ta­ta­vast ma­jast rönt­gen, uued vas­tu­võ­tu­ruu­mid saa­vad nais­tearst dok­tor Žuravl­jo­va, mas­saaži ja ra­vi­­ke­ha­kul­tuu­ri­ga te­ge­lev dok­tor Aga­je­va ning üks tu­ba on per­so­na­li puh­ke­ruum.

Pi­du­li­ku­le ava­mi­se­le kut­su­tud kü­la­li­sed aval­da­sid imet­lust ja lu­gu­pi­da­mist Lok­sa haig­la peaars­ti Lai­ma Paar­ta­lu ja pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ann Las­tingu mee­le- ja jär­je­kind­lu­se üle. Maa­kon­naarst Ka­lev Pah­la ütles, et vii­ma­ne Har­ju­maal ava­tud uus ter­vis­hoiu­hoo­ne oli Kuu­sa­lu am­bu­la­too­rium. Pä­rast se­da po­le li­san­du­nud üh­te­gi uut ter­vis­hoiue­hi­tust.

Kas Kuu­sa­lu jääb rah­va­ma­ja­ta?

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on kor­du­valt aru­ta­nud Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja olu­kor­da. Ma­ja la­gu­neb. Kui hoo­net ta­he­tak­se säi­li­ta­da, tu­leb se­da lä­hiae­ga­del põh­ja­li­kult re­mon­ti­da. Üm­ber­ehi­tu­seks ot­si­tak­se ra­ha.

Rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja­na ok­toob­ris töö­le asu­nud Ju­lian Pat­rak, en­di­ne Kuu­sa­lu val­la­va­nem, mu­ret­seb rah­va­ma­ja saa­tu­se pä­rast: „Järg­mi­se aas­ta lau­rit­sa­päe­val saab rah­va­ma­ja 90aas­ta­seks. Ma­ja on jää­nud väe­tiks na­gu sel­les eas ini­me­ne­gi. Rah­va­ma­jas puu­dub ve­si. Suit­su sis­sea­ja­vad ah­jud ei soo­jen­da hõ­re­daks jää­nud hoo­net.“ Rah­va­ma­ja ka­pi­taal­re­mon­diks tel­li­tud es­kii­si­ga saab tut­vu­da val­la­ma­jas ja rah­va­ma­jas. Ju­lian Pat­rak tõ­deb, et tä­na­päe­val on ehi­ta­mi­ne vä­ga kal­lis, kuid see pol­nud ka sa­jan­di al­gu­ses ker­ge.

Ani­ja val­la­va­lit­sus os­tis kor­rus­ma­ja

Ani­ja val­la­va­lit­sus os­tis Ala­ve­re kol­hoo­si põl­lu­ma­jan­dus­re­for­mi­ko­mis­jo­nilt poo­le­lio­le­va kol­me­kor­ru­se­li­se elu­ma­ja (nüüd­seks lammutatud – toim.) 75 000 kroo­ni eest. Hoo­nes on 12 kor­te­rit. Tu­le­va­ne tur­va­ko­du on Ani­ja val­la mu­nit­si­paa­l­oman­du­ses. Prae­gu koos­ta­tak­se pro­jek­ti, mil­le alu­sel taot­le­da rii­gilt tur­va­ko­du tar­beks ra­ha.