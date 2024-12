Li­saks Lee­gi­ran­na ja Vir­ve kü­la vaid­lus­tee­ma­de­le tu­li pi­ke­malt kõ­ne al­la Mäe­pea reo­vee­to­rus­ti­ku kü­si­mus.

Kuu­sa­lu val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) ning sa­de­me­vee ära­juh­ti­mi­se aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2024-2036 pro­jek­ti­le esi­ta­ti 23. ok­toob­rist ku­ni 17. no­vemb­ri­ni kest­nud ava­li­kus­ta­mi­se tu­le­mu­se­na 41 pa­ran­du­set­te­pa­ne­kut. Neist kok­ku üle poo­le olid ter­vi­sea­me­tilt ning põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­tilt, 14 pa­ran­du­set­te­pa­ne­kut olid erai­si­ku­telt või ko­ha­li­kelt veeü­his­tu­telt.

Möö­du­nud kol­ma­päe­va, 27. no­vemb­ri õh­tul toi­mus Kuu­sa­lu val­la­ma­jas aren­gu­ka­vas­se esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te ava­lik aru­te­lu, osa­le­da sai ka in­ter­ne­ti vi­deo­koo­so­le­ku­te plat­vor­mi Mic­ro­soft Teams va­hen­du­sel. Ko­hal olid 10 ja Team­sis jäl­gi­sid 9 ini­mest.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust esin­da­sid aru­te­lul abi­val­la­va­nem Ran­no Pool, aren­dus­juht And­res Põd­ra ja kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss. Team­si va­hen­du­sel ja­gas sel­gi­tu­si ÜVK uut aren­gu­ka­va koos­ta­va fir­ma Inf­ra­ga­te Ees­ti pro­jek­ti­juht Ka­rin Eri­mäe.

Pro­jek­ti­juht tut­vus­tas et­te­pa­ne­kuid ja esi­tas oma sei­su­ko­ha, kas neid ar­ves­ta­da. Amet­kon­da­de et­te­pa­ne­ku­te koh­ta tea­tas Ka­rin Eri­mäe, et need täp­sus­ta­sid joo­ni­seid ja sõ­nas­tust ning on võe­tud ar­ves­se ja teh­tud muu­da­tu­sed aren­gu­ka­va pro­jek­ti. See­jä­rel and­sid amet­kon­nad aren­gu­ka­va pro­jek­ti­le koos­kõ­las­tu­se.

Val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra mär­kis, et et­te­pa­ne­ku­te põh­jal täien­da­tud aren­gu­ka­va pro­jek­ti vaa­ta­vad lä­bi aren­gu­ka­va juh­tiv­ko­mis­jon, val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ning ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon, see­jä­rel edas­tab val­la­va­lit­sus pro­jek­ti val­la­vo­li­ko­gu­le ning vo­li­ko­gu ot­sus­tab, kas võ­tab ÜVK aren­gu­ka­va sel­li­sel ku­jul vas­tu.

Aren­gu­ka­va juh­tiv­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss, aren­dus­juht And­res Põd­ra, hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel, ehi­tus­spet­sia­list En­no Tam­me­mäe, val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­tin Ur­va ning Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas ja nõu­ko­gu esi­mees Raul Val­gis­te.

Kuu­sa­lu ja Kiiu

Mi­tu erai­si­ku­telt tul­nud et­te­pa­ne­kut olid seo­tud Kiiu Lin­nu­se tä­na­va kor­ter­ma­ja­de sa­de­me­vee­süs­tee­mi­ga, mil­le rest­kae­vud on osa­li­selt pin­na­sest kõr­ge­mal ja sa­de­me­ve­si ko­gu­neb kin­nis­tul. Kü­si­ti, kel­le­le süs­teem kuu­lub ja kas vald ra­has­tab kor­ras­ta­mist.

Sel­le koh­ta sel­gi­tas pro­jek­ti­juht, et kui sa­de­me­vee­süs­teem lä­bib ühe kor­te­riü­his­tu kin­nis­tut, peab kor­ras­hoiu ta­ga­ma see ühis­tu. Kui lä­bib mit­me oma­ni­ku kin­nis­tut, tu­leb sea­da isik­lik ka­su­tu­sõi­gus või sund­val­dus ning kui oma­nik­ku po­le või­ma­lik tu­vas­ta­da, tu­leks tun­nis­ta­da pe­re­me­he­tuks ja vald al­ga­tab sel­le hõi­va­mi­se.

Tä­he­le­pa­nu ju­hi­ti ka Kuu­sa­lu ale­vi­kus Kuu­sa­lu teel ter­vi­se­kes­ku­se park­la ja Meie poe tee­ris­ti vas­tas asu­va­te era­ma­ja­de sa­de­me­vee prob­lee­mi­le. Ko­mis­jon võt­tis et­te­pa­ne­ku ar­ves­se, aren­gu­ka­va pi­kaa­ja­lis­se in­ves­tee­rin­gup­rog­ram­mi on li­sa­tud Kuu­sa­lu tee 33-41 ma­ja­de sa­de­me­vee­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­ne.

Üks et­te­pa­nek oli Kiiu ale­vi­kus kes­ko­sa kraa­vi­de ja truu­pi­de koh­ta. Koostaja kom­men­taar on, et sa­de­me­vee­süs­tee­mi­de, seal­hul­gas truu­pi­de, kraa­vi­de ja to­rus­ti­ke in­ven­ta­ri­see­ri­mi­se käi­gus hin­na­tak­se nen­de sei­su­kor­da ja pla­nee­ri­tak­se hool­dus­tööd.

Kol­ga-Aab­la

Mi­tu tä­he­le­pa­ne­kut oli Kol­ga-Aab­la Me­re­ran­na kor­te­ri­ühis­tu reo­veet­ras­si ja sa­de­me­vee ära­voo­lu­to­ru uuen­da­mi­se va­ja­du­sest ku­ni reo­vee­pump­la­ni. To­rus­tik on amor­ti­see­ru­nud ega töö­ta ning se­da ja reo­vee­pu­has­tit po­le kor­te­riü­his­tu­le ega Kol­ga-Aab­la kü­la­selt­si­le üle an­tud. Aren­gu­ka­vas­se on nüüd li­sa­tud, et Kol­ga-Aab­las ei ole mää­ra­tud vee-et­te­võt­jat ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se osu­ta­mi­seks ning ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik ja reo­vee­pu­has­ti kuu­lu­vad val­la­le. Kir­jas on ka re­konst­ruee­ri­mi­se va­ja­dus ja mak­su­mus.

Vir­ve Ve­si TU

Vir­ve kü­la­selt­si ja TU Vir­ve Ve­si saa­de­tud kaks et­te­pa­ne­kut puu­du­ta­vad TU Vir­ve Ve­si soo­vi osu­ta­da vee­tee­nust ai­nult oma kü­las ja lõ­pe­ta­da osa­de Ha­ra kü­la kin­nis­tu­te vee­ga va­rus­ta­mi­ne. TÜ Vir­ve Ve­si ei soo­vi oma te­ge­vust lõ­pe­ta­da ega ole aval­da­nud soo­vi an­da Vir­ve kü­las asu­vaid tras­se ning puur­kaev­pump­lat üle Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le. Li­sa­tud on põh­ja­lik sel­gi­tus, et Ha­ra kü­la Vir­ve-pool­ne osa va­jaks uut puur­kae­vu ja pump­lat, sest seo­ses Ha­ra sa­da­ma aren­gu­ga ning uu­te kin­nis­tu­te väl­jae­hi­ta­mi­se­ga on suu­re­ne­nud vee­ku­lu.

Aren­gu­ka­va se­le­tus­kir­ja kor­ri­gee­ri­ti neist et­te­pa­ne­ku­test tu­le­ne­valt. Se­le­tus­kir­jas on ka lau­sed, et Vir­ve Ve­si tee­nin­dus­piir­kon­nas on prob­lee­me vee­sur­ve ja joo­gi­vee kva­li­tee­di ta­ga­mi­se­ga, et­te nä­hak­se puur­kae­vu­pump­la re­konst­ruee­ri­mi­ne, eel­dus­li­kult an­tak­se va­rad Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le, lä­bi­rää­ki­mi­sed käi­vad, lõp­lik­ke ot­su­seid po­le.

Abi­val­la­va­nem Ran­no Pool üt­les Vir­ve ja Ha­ra vee­va­rus­ta­mi­se tee­mat kom­men­tee­ri­des Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka­vas on kor­ral­da­da Vir­ve Ve­si TU liik­me­te­le koo­so­lek, kus sel­gi­ta­da tek­ki­nud olu­kor­da ja val­la­va­lit­su­se ka­van­da­ta­vat la­hen­dust.

Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­dus

Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­ses tek­ki­nud ka­na­li­sat­sioo­nip­rob­lee­mi­dest on Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­ta­nud ala­tes 2021. aas­ta lõ­pust, kui Kuu­sa­lu vald võt­tis vas­ta­valt vo­li­ko­gu ot­su­se­le aren­da­jalt AP Kin­nis­va­ra üle teh­no­võr­gud, ka dre­naaži ja ve­si­lii­va­de tõt­tu mit­te­toi­mi­va ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku.

ÜVK aren­gu­ka­va pro­jek­ti Lee­gi­ran­na koh­ta teh­tud et­te­pa­ne­kus on soo­vi­tud, et Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi täie­lik väl­ja­a­ren­da­mi­ne oleks li­sa­tud lä­hi­tu­le­vi­kus ka­van­da­ta­va­te in­ves­tee­rin­gu­te ni­me­kir­ja. Aren­gu­ka­va koos­ta­ja kom­men­taar on, et pro­jek­tee­ri­mi­sel on sur­ve­ka­na­li­sat­sioon Lee­gi­ran­nast Kuu­sa­lu reo­vee­pu­has­ti­ni. Lü­hi­a­ja­li­ses in­ves­tee­rin­gu­ka­vas on Lee­gi­ran­na uue ka­na­li­sat­sioo­ni pro­jek­tee­ri­mi­ne, ehi­tus­tööd on pi­kaa­ja­li­ses ka­vas aas­ta­teks 2029-2036. Ko­gu­mak­su­mus on hin­nan­gu­li­selt 1,7 mil­jo­nit eu­rot.

Mäe­pea ela­mu­piir­kond

Kuu­sa­lu Hal­dus OÜ te­gi et­te­pa­ne­ku li­sa­da aren­gu­ka­vas­se sur­ve­ka­na­li­sat­sioo­ni tras­si ra­ja­mi­ne Kiiu pump­last ku­ni Mäe­pea kü­la ela­mu­piir­kon­na Ra­ja tee ja Ra­ja põik kin­nis­tu­te ka­na­li­sat­sioo­ni­pump­la­ni.

Pro­jek­ti­juht tut­vus­tas oma sei­su­koh­ta. Sel­les on kir­jas, et ra­ja­da tu­leb um­bes 1420 meet­rit sur­ve­ka­na­li­sat­sioo­ni, mil­le mak­su­mus on li­gi­kau­du 300 000 eu­rot. See ku­lu­tus on li­sa­tud ÜVK aren­gu­ka­va pro­jek­tis in­ves­tee­rin­gu­te pi­kaa­ja­lis­se prog­ram­mi. Sa­mas on mär­gi­tud, et piir­kon­nas on 13 kin­nis­tut, in­ves­tee­rin­gu­ku­lu kae­tak­se lii­tu­mis­ta­su­ga, mis iga kin­nis­tu koh­ta on li­gi­kau­du 23 000 eu­rot.

Ava­li­kul aru­te­lul osa­le­sid val­la­ma­jas Kuu­sa­lu Hal­dus OÜ esin­da­jad, kes ei ol­nud nõus, et ühen­dust­ras­si peaks te­ge­ma Mäe­pea ela­mu­piir­kon­na aren­da­ja. Nad sel­gi­ta­sid, et vas­ta­valt de­tailp­la­nee­rin­gu­le tu­li väl­ja ehi­ta­da lii­tu­mis­punkt, see on teh­tud. Ühen­dust­ras­si peaks ra­ja­ma vald ja and­ma üle Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le, kes hak­kaks osu­ta­ma ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust. Tras­si tee­ma oli aru­tu­sel ke­va­del, nen­de sõ­nul hin­das Kuu­sa­lu Soo­jus siis ühen­dust­ras­si mak­su­mu­seks 150 000 eu­rot. Mäe­pea ela­mua­ren­du­se kin­nis­tu­te oma­ni­kud ning uue tras­si äär­de jää­vad kaks et­te­võ­tet olid val­mis ise ta­su­ma pool sel­lest sum­mast ehk 75 000 eu­rot. Ka kü­si­sid nad, miks on aren­gu­ka­vas­se pan­dud mak­su­mu­seks 300 000 eu­rot.

Ka­rin Eri­mäe vas­tas, et in­ves­tee­rin­gu­te lü­hia­ja­lis­se prog­ram­mi ei saa­nud sel­le tras­si ra­ja­mist ra­ha­puu­du­sel pan­na ning pi­kaa­ja­li­ses ka­vas on ar­ves­ta­tud hin­da­de kal­li­ne­mi­se­ga ajas. Veel sel­gi­tas ta, et oma­va­lit­sus­tes reeg­li­na ra­ja­vad sel­li­seid ühen­dust­ras­se ela­mu­piir­kon­da­de aren­da­jad.

And­res Põd­ra tõ­des, ÜVK aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel on sil­mas pee­tud, et sel­les ka­van­da­tud te­ge­vu­sed on koos­kõ­las valla eel­ar­ve­ga ning ra­ha­li­selt el­lu­vii­da­vad. Ku­na te­gu on vaid­lu­s­alu­se tee­ma­ga, jäid Mäe­pea ela­ni­kud te­ma et­te­pa­ne­kul pä­rast ava­li­kus­ta­mis­koo­so­le­ku lõp­pu val­la­maj­ja se­da eda­si aru­ta­ma. Abi­val­la­va­nem Ran­no Pool kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka siis jää­di sa­ma­de­le sei­su­koh­ta­de­le, Mäe­pea osas aru­te­lud jät­ku­vad. Sa­mas on Kuu­sa­lu Hal­dus tea­ta­nud, et lõ­pe­tab ala­tes jaa­nua­rist hal­dus­tee­nu­se osu­ta­mi­se.