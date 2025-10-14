Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi jä­re­le­val­veo­sa­kon­na nõu­nik Ruth Elias al­ga­tas hal­dus­jä­re­le­val­ve Aru­kü­la põ­hi­koo­li ja koo­li pi­da­ja, Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­se õi­gus­pä­ra­su­se üle. Möö­du­nud nä­da­la nel­ja­päe­val ja ree­del, 9. ja 10. ok­toob­ril olid Aru­kü­la koo­lis mi­nis­tee­riu­mi kaks jä­re­le­val­veo­sa­kon­na nõu­nik­ku ja õi­gus­nõu­nik, kes kont­rol­li­sid do­ku­men­te, vii­sid lä­bi vest­lu­si, kü­las­ta­sid tun­de.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor Avo Möls sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kor­ra­li­si jä­re­le­val­veid teeb koo­li üle ko­ha­lik oma­va­lit­sus, ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium al­ga­tab jä­re­le­val­ve, kui on esi­ta­tud pöör­du­mi­si või kae­bu­si. Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Tau­no Pru­li sõ­nul üt­le­sid Aru­kü­las käi­nud mi­nis­tee­riu­mia­met­ni­kud, et koo­li koh­ta on mi­nis­tee­rium saa­nud lap­se­va­ne­ma­telt 20 kae­bust. Tal­le ega koo­li­ju­hi­le pöör­du­mi­si ei näi­da­tud, põh­jen­da­ti, et kool võib ha­ka­ta kae­ba­ja­te lap­si kiu­sa­ma.

Avo Möl­si sõ­nul on mi­nis­tee­riu­mi jä­re­le­val­ve ajen­da­tud tee­mast, mil­le­ga pöör­dus su­vel koo­li poo­le õi­gus­kants­ler ning mil­le tõt­tu on Aru­kü­la koo­list vii­mas­tel kuu­del ol­nud mee­dias pal­ju jut­tu – kesk­mi­se hin­de alu­sel moo­dus­ta­tud õpi­rüh­ma­dest. Su­vel saa­tis õi­gus­kants­ler koo­li­di­rek­to­ri­le kir­ja, mil­le edas­tas ka ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le. Õi­gus­kants­le­ril pa­lu­ti kont­rol­li­da, kas on sea­dus­lik, et Aru­kü­la põ­hi­koo­lis moo­dus­ta­tak­se ta­se­mek­las­sid kõi­gi õp­peai­ne­te kesk­mis­te hin­ne­te alu­sel. Koo­lis on paa­ril õp­pe­aas­tal va­ne­mas koo­liast­mes se­da eel­mi­se õp­peaas­ta kesk­mi­se hin­de põh­jal teh­tud. Õi­gus­kants­ler mär­kis, et sea­dus ei lu­ba õpi­la­si sel moel sun­ni­vii­si­li­selt üm­ber tõs­ta ning ta­se­me­klas­si­de moo­dus­ta­mi­ne kesk­mis­te hin­ne­te jär­gi po­le sea­du­se­ga koos­kõ­las.

Eel­mi­se nä­da­la jä­re­le­val­ve käi­gus kont­rol­li­sid mi­nis­tee­riu­mi nõu­ni­kud Aru­kü­la koo­li do­ku­men­tat­sioo­ni, vest­le­sid eral­di koo­li juht­kon­na­ga, sel­les vest­lu­ses osa­les koo­li­pi­da­ja ehk val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na ka Tau­no Pru­li. Sa­mu­ti ves­tel­di hoo­le­ko­gu­ga, õpe­ta­jas­kon­na­ga, 8. ja 9. klas­si õpi­las­te­ga ehk õpi­las­te­ga klas­si­dest, kus õpi­tak­se ta­se­me­rüh­ma­des. Di­rek­tor ütles, et ves­tel­di vaid nen­de las­te­ga, kel­le va­ne­mad olid and­nud nõus­o­le­ku.

„Neid lap­si oli ise­gi vist roh­kem kui oo­da­ti. Igast klas­sist ta­he­ti rää­ki­da ühe poi­si ja ühe tüd­ru­ku­ga, tean, et ühest klas­sist käis neid vest­le­mas ise­gi kuus,“ lau­sus Avo Möls.

Ka lap­se­va­ne­ma­tel, kes soo­vi­sid, oli või­ma­lik jä­re­le­val­vet tei­nud amet­ni­ke­ga oma­va­hel ves­tel­da: „Se­da või­ma­lust ka­su­ta­ti, kum­mal­gi päe­val käi­sid vest­le­mas ne­li lap­se­va­ne­mat.“

Nel­ja­päe­val olid Aru­kü­la koo­li õpi­la­sed e-õp­pel, sest õpe­ta­jad olid Toom­peal mee­lea­val­du­sel. Ree­del, kui tun­nid toi­mu­sid, käi­sid jä­re­le­val­vet tei­nud nõu­ni­kud vaat­le­mas ka kaht koo­li­tun­di, üks neist oli di­rek­to­ri an­tud füü­si­ka­tund.

Jä­re­le­val­ve al­ga­ta­mi­sest koo­li­le ja val­la­va­lit­su­se­le tea­ta­nud nõu­nik an­dis oma kir­jas tea­da, et tu­le­mu­sed esi­ta­tak­se Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­to­ri­le ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le kui koo­li­pi­da­ja­le 60 ka­lend­ri­päe­va jook­sul.