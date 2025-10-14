Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalveosakonna nõunik Ruth Elias algatas haldusjärelevalve Aruküla põhikooli ja kooli pidaja, Raasiku vallavalitsuse tegevuse õiguspärasuse üle. Möödunud nädala neljapäeval ja reedel, 9. ja 10. oktoobril olid Aruküla koolis ministeeriumi kaks järelevalveosakonna nõunikku ja õigusnõunik, kes kontrollisid dokumente, viisid läbi vestlusi, külastasid tunde.
Aruküla põhikooli direktor Avo Möls selgitas Sõnumitoojale, et korralisi järelevalveid teeb kooli üle kohalik omavalitsus, haridusministeerium algatab järelevalve, kui on esitatud pöördumisi või kaebusi. Raasiku vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Tauno Pruli sõnul ütlesid Arukülas käinud ministeeriumiametnikud, et kooli kohta on ministeerium saanud lapsevanematelt 20 kaebust. Talle ega koolijuhile pöördumisi ei näidatud, põhjendati, et kool võib hakata kaebajate lapsi kiusama.
Avo Mölsi sõnul on ministeeriumi järelevalve ajendatud teemast, millega pöördus suvel kooli poole õiguskantsler ning mille tõttu on Aruküla koolist viimastel kuudel olnud meedias palju juttu – keskmise hinde alusel moodustatud õpirühmadest. Suvel saatis õiguskantsler koolidirektorile kirja, mille edastas ka haridusministeeriumile. Õiguskantsleril paluti kontrollida, kas on seaduslik, et Aruküla põhikoolis moodustatakse tasemeklassid kõigi õppeainete keskmiste hinnete alusel. Koolis on paaril õppeaastal vanemas kooliastmes seda eelmise õppeaasta keskmise hinde põhjal tehtud. Õiguskantsler märkis, et seadus ei luba õpilasi sel moel sunniviisiliselt ümber tõsta ning tasemeklasside moodustamine keskmiste hinnete järgi pole seadusega kooskõlas.
Eelmise nädala järelevalve käigus kontrollisid ministeeriumi nõunikud Aruküla kooli dokumentatsiooni, vestlesid eraldi kooli juhtkonnaga, selles vestluses osales koolipidaja ehk vallavalitsuse esindajana ka Tauno Pruli. Samuti vesteldi hoolekoguga, õpetajaskonnaga, 8. ja 9. klassi õpilastega ehk õpilastega klassidest, kus õpitakse tasemerühmades. Direktor ütles, et vesteldi vaid nende lastega, kelle vanemad olid andnud nõusoleku.
„Neid lapsi oli isegi vist rohkem kui oodati. Igast klassist taheti rääkida ühe poisi ja ühe tüdrukuga, tean, et ühest klassist käis neid vestlemas isegi kuus,“ lausus Avo Möls.
Ka lapsevanematel, kes soovisid, oli võimalik järelevalvet teinud ametnikega omavahel vestelda: „Seda võimalust kasutati, kummalgi päeval käisid vestlemas neli lapsevanemat.“
Neljapäeval olid Aruküla kooli õpilased e-õppel, sest õpetajad olid Toompeal meeleavaldusel. Reedel, kui tunnid toimusid, käisid järelevalvet teinud nõunikud vaatlemas ka kaht koolitundi, üks neist oli direktori antud füüsikatund.
Järelevalve algatamisest koolile ja vallavalitsusele teatanud nõunik andis oma kirjas teada, et tulemused esitatakse Aruküla põhikooli direktorile ja Raasiku vallavalitsusele kui koolipidajale 60 kalendripäeva jooksul.