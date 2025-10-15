Sõnumitoojas 15. oktoobril

Poolt
Sõnumitooja
-
93
  • VALIMISKÜSITLUS – Milliste erakondade või valimisliitudega võiks Teie valimisnimekiri teha koostööd ja moodustada võimuliidu ning miks?;
  • Valimisdebatid Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas;
  • Kehra renoveeritud spordihoones on spordialasid kujutavad seinamaalingud;
  • Haridusministeerium tegi Aruküla koolis järelevalvet;
  • Arukülas on välinäitusel fotod vallaelanike lemmikloomadest;
  • Kuusalu valla ja rahvamaja sünnipäevapidu;
  • MAARJA MERIVOO-PARRO „AjalooLASTE õpik“ 5. klassile;
  • Kuusalu valla kommunikatsioonispetsialistina jätkab ERE UIBO;
  • Salmistu sadamahoone avamine;
  • Kuusalu valla orienteerumismängul 268 osalenut;
  • KIRJAKAST – Sinu hääl loeb.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 22. oktoobril.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 8. oktoobril
Järgmine artikkelMAAR­JA ME­RI­VOO-PAR­RO „Aja­loo­LAS­TE õpik“ 5. klas­si­le

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT