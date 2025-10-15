Sõnumitoojas 15. oktoobril

- VALIMISKÜSITLUS – Milliste erakondade või valimisliitudega võiks Teie valimisnimekiri teha koostööd ja moodustada võimuliidu ning miks?;
- Valimisdebatid Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas;
- Kehra renoveeritud spordihoones on spordialasid kujutavad seinamaalingud;
- Haridusministeerium tegi Aruküla koolis järelevalvet;
- Arukülas on välinäitusel fotod vallaelanike lemmikloomadest;
- Kuusalu valla ja rahvamaja sünnipäevapidu;
- MAARJA MERIVOO-PARRO „AjalooLASTE õpik“ 5. klassile;
- Kuusalu valla kommunikatsioonispetsialistina jätkab ERE UIBO;
- Salmistu sadamahoone avamine;
- Kuusalu valla orienteerumismängul 268 osalenut;
- KIRJAKAST – Sinu hääl loeb.
