Vas­ta­valt hä­dao­lu­kor­ra sea­du­se­le pea­vad kõi­gil elu­täht­sat tee­nust osu­ta­va­tel asu­tus­tel, seal­hul­gas ka ko­ha­li­kel oma­va­lit­sus­tel, ole­ma mää­ru­se­ga keh­tes­ta­tud en­da vas­tu­tus­vald­kon­da jää­va­te elu­täht­sa­te tee­nus­te kir­jel­dus ja toi­me­pi­de­vu­se nõu­ded. Sa­mu­ti peab iga oma­va­lit­sus mää­ra­ma elu­täht­sa­te tee­nus­te osu­ta­jad (ETO).

Elu­täht­saks loe­tak­se tee­nu­seid, mil­lel on üle­kaa­lu­kas mõ­ju ühis­kon­na toi­mi­mi­se­le. Need on tee­nu­sed, mil­le kat­ke­mi­ne ohus­tab muu­hul­gas ini­mes­te elu või ter­vist või toob kaa­sa suu­re kesk­kon­na­kah­ju. Elu­täht­sa tee­nu­se kri­tee­riu­miks loe­tak­se sa­mu­ti se­da, kui tee­nu­se kat­ke­mi­sel on olu­li­ne mõ­ju rii­gi ma­jan­du­se­le ja rii­gi­kait­se­le.

Hä­dao­lu­kor­ra­sea­dus sä­tes­tab, et ETO on ko­hus­ta­tud koos­ta­ma oma tee­nu­se ris­kia­na­lüü­si ja plaa­ni, ra­ken­da­ma tee­nu­se kat­kes­tu­si en­ne­ta­vaid meet­meid, ta­ga­ma hä­dao­lu­kor­ra või muu sar­na­se olu­kor­ra ajal –seal­hul­gas teh­ni­li­se rik­ke ning tee­nu­se kat­kes­tu­se kor­ral – en­da osu­ta­ta­va tee­nu­se jär­je­pi­de­va toi­mi­mi­se ja kii­re taas­ta­mi­se või­me. ETOd on ko­hus­ta­tud osa­le­ma hä­dao­lu­kor­ra la­hen­da­mi­ses ning kor­ral­da­ma en­da osu­ta­ta­va elu­täht­sa tee­nu­se toi­me­pi­de­vu­se kont­rol­li­mi­seks õp­pu­si vä­he­malt üks kord ka­he aas­ta jook­sul.

Ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes on elu­täht­sa tee­nu­se osu­ta­ja­teks pea­mi­selt vee- ja kaug­küt­teet­te­võt­jad ning tee­de kor­ras­hoid­jad.

Ani­ja vald

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas mää­ru­se elu­täht­sa­te tee­nus­te kir­jel­du­se ja toi­me­pi­de­vu­se nõue­te­ga 19. juu­nil, elu­täht­sa­te tee­nus­te osu­ta­jad kin­ni­ta­ti val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga 19. au­gus­til.

Elu­täht­sa tee­nu­se osu­ta­jaks kaug­küt­te­ga va­rus­ta­mi­sel mää­ra­ti OÜ SW Ener­gia, vee­ga va­rus­ta­mi­se ja ka­na­li­sat­sioo­ni ta­ga­mi­sel OÜ Ra­ven ning elu­täht­sa tee­nu­se osu­ta­ja­teks ko­ha­li­ku tee sõi­de­ta­vu­se ta­ga­mi­sel OÜ Tee­Te­ra Grupp, OÜ Kop­li­mäe Ag­ro, TÜ Al­var MÜ ja OÜ Trac­tor Group.

Osaü­hing VEL­KO AV on soo­jat­ras­si oma­ni­ku­na ko­hus­ta­tud osa­le­ma OÜ SW Ener­gia elu­täht­sa tee­nu­se toi­me­pi­de­vu­se ris­kia­na­lüü­si koos­ta­mi­sel osas, mis puu­du­tab soo­jat­ras­si toi­mi­mi­se ta­ga­mist. Kõik elu­täht­sa tee­nu­se osu­ta­jad on ko­hus­ta­tud esi­ta­ma Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le elu­täht­sa tee­nu­se toi­me­pi­de­vu­se ris­kia­na­lüü­si hil­je­malt 9 ja plaa­ni hil­je­malt 10 kuud pä­rast kor­ral­du­se jõus­tu­mist. Sa­mu­ti pea­vad nad kor­ral­da­ma ka­he aas­ta jook­sul esi­me­se õp­pu­se.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus keh­tes­tas elu­täht­sa­te tee­nus­te kir­jel­du­se ja toi­me­pi­de­vu­se nõu­ded 3. juu­lil, ETOd mää­ra­ti 24. juu­lil ja täp­sus­ta­ti 14. au­gus­til.

Kuu­sa­lu val­la elu­täht­sa tee­nu­se osu­ta­jaks kaug­küt­te­ga va­rus­ta­mi­sel ning vee­ga va­rus­ta­mi­se ja ka­na­li­sat­sioo­ni ta­ga­mi­sel mää­ra­ti OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus. Ko­ha­li­ke tee sõi­de­ta­vu­se ta­ga­mi­sel on ETOd OÜ Sää­se Ta­lu, OÜ Ve­les­ton, OÜ FSE Ca­pi­tal, OÜ Kuu­sa­lu Veod, OÜ Di­mar­do For­rest, FIE Henn Veer­la ja TÜ Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu.

Kõik nad pea­vad val­la­va­lit­su­se­le 9 kuu jook­sul esi­ta­ma elu­täht­sa tee­nu­se toi­me­pi­de­vu­se ris­kia­na­lüü­si ja plaa­ni hil­je­malt 10 kuud pä­rast kor­ral­du­se jõus­tu­mist, ning kor­ral­da­ma ka­he aas­ta jook­sul esi­me­se õp­pu­se.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus võt­tis mää­ru­se elu­täht­sa­te tee­nus­te kir­jel­du­se ja toi­me­pi­de­vu­se nõue­te­ga vas­tu 14. juu­lil, ETOd mää­ra­ti 28. juu­lil.

Elu­täht­sa tee­nu­se osu­ta­jaks kaug­küt­te­ga va­rus­ta­mi­sel mää­ra­ti OÜ SW Ener­gia. Vee­ga va­rus­ta­mi­se ja ka­na­li­sat­sioo­ni ta­ga­mi­sel on Raa­si­ku val­las ETO OÜ Ra­ven. Ko­ha­li­ku tee sõi­de­ta­vu­se ta­ga­mi­sel on ETOd OÜ MR Mul­ti, OÜ Nuh­ja Nii­duk ja OÜ Sa­no­mar Kin­nis­va­ra­hool­dus. Kõik nad pea­vad val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ma ris­kia­na­lüü­si 9 ja plaa­ni 10 kuu jook­sul, sa­mu­ti kor­ral­da­ma ka­he aas­ta jook­sul esi­me­se õp­pu­se.