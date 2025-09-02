Vastavalt hädaolukorra seadusele peavad kõigil elutähtsat teenust osutavatel asutustel, sealhulgas ka kohalikel omavalitsustel, olema määrusega kehtestatud enda vastutusvaldkonda jäävate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded. Samuti peab iga omavalitsus määrama elutähtsate teenuste osutajad (ETO).
Elutähtsaks loetakse teenuseid, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele. Need on teenused, mille katkemine ohustab muuhulgas inimeste elu või tervist või toob kaasa suure keskkonnakahju. Elutähtsa teenuse kriteeriumiks loetakse samuti seda, kui teenuse katkemisel on oluline mõju riigi majandusele ja riigikaitsele.
Hädaolukorraseadus sätestab, et ETO on kohustatud koostama oma teenuse riskianalüüsi ja plaani, rakendama teenuse katkestusi ennetavaid meetmeid, tagama hädaolukorra või muu sarnase olukorra ajal –sealhulgas tehnilise rikke ning teenuse katkestuse korral – enda osutatava teenuse järjepideva toimimise ja kiire taastamise võime. ETOd on kohustatud osalema hädaolukorra lahendamises ning korraldama enda osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse kontrollimiseks õppusi vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.
Kohalikes omavalitsustes on elutähtsa teenuse osutajateks peamiselt vee- ja kaugkütteettevõtjad ning teede korrashoidjad.
Anija vald
Anija vallavalitsus kinnitas määruse elutähtsate teenuste kirjelduse ja toimepidevuse nõuetega 19. juunil, elutähtsate teenuste osutajad kinnitati vallavalitsuse korraldusega 19. augustil.
Elutähtsa teenuse osutajaks kaugküttega varustamisel määrati OÜ SW Energia, veega varustamise ja kanalisatsiooni tagamisel OÜ Raven ning elutähtsa teenuse osutajateks kohaliku tee sõidetavuse tagamisel OÜ TeeTera Grupp, OÜ Koplimäe Agro, TÜ Alvar MÜ ja OÜ Tractor Group.
Osaühing VELKO AV on soojatrassi omanikuna kohustatud osalema OÜ SW Energia elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi koostamisel osas, mis puudutab soojatrassi toimimise tagamist. Kõik elutähtsa teenuse osutajad on kohustatud esitama Anija vallavalitsusele elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi hiljemalt 9 ja plaani hiljemalt 10 kuud pärast korralduse jõustumist. Samuti peavad nad korraldama kahe aasta jooksul esimese õppuse.
Kuusalu vald
Kuusalu vallavalitsus kehtestas elutähtsate teenuste kirjelduse ja toimepidevuse nõuded 3. juulil, ETOd määrati 24. juulil ja täpsustati 14. augustil.
Kuusalu valla elutähtsa teenuse osutajaks kaugküttega varustamisel ning veega varustamise ja kanalisatsiooni tagamisel määrati OÜ Kuusalu Soojus. Kohalike tee sõidetavuse tagamisel on ETOd OÜ Sääse Talu, OÜ Veleston, OÜ FSE Capital, OÜ Kuusalu Veod, OÜ Dimardo Forrest, FIE Henn Veerla ja TÜ Leedikõrve Taimekasvatusühistu.
Kõik nad peavad vallavalitsusele 9 kuu jooksul esitama elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani hiljemalt 10 kuud pärast korralduse jõustumist, ning korraldama kahe aasta jooksul esimese õppuse.
Raasiku vald
Raasiku vallavalitsus võttis määruse elutähtsate teenuste kirjelduse ja toimepidevuse nõuetega vastu 14. juulil, ETOd määrati 28. juulil.
Elutähtsa teenuse osutajaks kaugküttega varustamisel määrati OÜ SW Energia. Veega varustamise ja kanalisatsiooni tagamisel on Raasiku vallas ETO OÜ Raven. Kohaliku tee sõidetavuse tagamisel on ETOd OÜ MR Multi, OÜ Nuhja Niiduk ja OÜ Sanomar Kinnisvarahooldus. Kõik nad peavad vallavalitsusele esitama riskianalüüsi 9 ja plaani 10 kuu jooksul, samuti korraldama kahe aasta jooksul esimese õppuse.