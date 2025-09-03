Sõnumitooja 3. septembril

- Esmaspäeval algas koolides uus õppeaasta;
- Elutähtsate teenuste osutajad Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas;
- Volikogude valimisteks on registreeritud esimesed valimisliidud;
- Alavere perepäeva spordivõistlusi ja pidu peeti uuendatud külaplatsil;
- Peningi elanikud ootavad ohtliku ristmiku turvalisemaks muutmist;
- 16aastane käsipallur ARON SEPP Arukülast treenib Hispaania tippklubis;
- Vihasoo näitering tõi lavale musta huumorit täis komöödia;
- Kuusalu Spordiklubi kergejõustiklastele on olnud edukas aasta;
- Kalme külavanem on MARKO LINDAU;
- KIRJAKAST – Jäta tundmatud seened metsa!;
- KIRJAKAST – Kuidas olla toeks neile, kes leinavad?.
