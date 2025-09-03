Sõnumitooja 3. septembril

Sõnumitooja
  • Esmaspäeval algas koolides uus õppeaasta;
  • Elutähtsate teenuste osutajad Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas;
  • Volikogude valimisteks on registreeritud esimesed valimisliidud;
  • Alavere perepäeva spordivõistlusi ja pidu peeti uuendatud külaplatsil;
  • Peningi elanikud ootavad ohtliku ristmiku turvalisemaks muutmist;
  • 16aastane käsipallur ARON SEPP Arukülast treenib Hispaania tippklubis;
  • Vihasoo näitering tõi lavale musta huumorit täis komöödia;
  • Kuusalu Spordiklubi kergejõustiklastele on olnud edukas aasta;
  • Kalme külavanem on MARKO LINDAU;
  • KIRJAKAST – Jäta tundmatud seened metsa!;
  • KIRJAKAST – Kuidas olla toeks neile, kes leinavad?.

