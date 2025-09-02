Anija valla kolmes üldhariduskoolis õpib esmaspäeval, 1. septembril alanud uuel õppeaastal kokku 674 õpilast, Kuusalu valla kolmes koolis on õpilasi 819, Raasiku valla neljas koolis 747 ning Loksa linna ainsas üldhariduskoolis 204.
Sõnumitooja küsis, kes on piirkonna koolides uued õpetajad ning millised on alanud
õppeaasta suurimad muutused või uuendused koolides.
ANIJA VALD
Kehra gümnaasiumis alustas kooliteed 43 esimese klassi õpilast, kokku on koolis 493 õpilast. Koolis on 8 uut õpetajat: eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kadi Vildersen, matemaatikaõpetaja Aili Rohtla, inimeseõpetuse ja loodusõpetuse õpetaja Monika Valdre, klassiõpetaja Sirje Pilling, inglise keele õpetaja Dejan Adam, vene keele õpetaja Natalija Veršinina ja karjääriõpetuse õpetaja Kärt Raudkivi.
Aegviidu kooli 1. klassi läks 14 last, kokku on koolis 112 õpilast. Uutena alustavad koolis tööd geograafia- ja bioloogiaõpetaja Aari Hein, keemia- ja füüsikaõpetaja Tiina Lõugas ning inglise keele ja muusikaõpetaja Killu Reinjärv. Kool otsib veel muusikaõpetajat 1.-6. klassile.
„Uuest õppeaastast liitusime Arutleva Kooli programmiga, selle raames on 6. klassi õppekavas väitlusõpe, lisaks arendame ka teistes õpilastes argumenteerimisoskust, et õppida kriitiliselt hindama igasugu infot, mida saame,“ selgitas direktor Annike Soodla.
Ta lisas, et suuri muudatusi õppetöö korraldusse ei kavandata, elatakse uue koolimaja ootuses: „Kui peame mingil ajal kolima asenduspindadele, eeldab see meilt nagunii ümberkorraldusi. Selle tõttu pole mõtet enne hakata juurutama suuri uuendusi.“
Alavere lasteaed-põhikooli 1. klassis asub õppima 9 last. Koolis on kokku 69 õpilast. Käesoleval õppeaastal algab koolipäev Alaveres pool tundi varasemast hiljem, kell 8.30.
„Koolipäev sellest pikemaks ei muutu, kuna kaks esimest on paaristunnid. Loodame, et muudatus õigustab ennast. Liitusime Arutleva Kooli programmiga, mis muudab ka meie töö sisu,“ sõnas direktor Renna Reisi.
KUUSALU VALD
Kuusalu keskkoolis alustasid 1. klassides õppimist 66 õpilast, kokku on koolis alanud õppeaastal 638 õpilast. Uusi õpetajaid on kolm: klassiõpetaja Karin Tralla, saksa keele õpetaja Sophie Voswinckel ning keemiaõpetaja Mall Koppel. Lisaks on kaks uut ringijuhendajat – mõttemängude ringi hakkab läbi viima Reijo Roos ja kunstiringi Kristin Kalamees.
Direktor Maia Alumaa selgitas, et seoses koolimaja ehitusega on alanud õppeaastal jäetud ära distantsõpe ning laiendatud õppetööd asenduspindadel – lisaks rahvamajale ja kunstidekoolile on kooli kasutuses ka osa ruume Kuusalu vallamajas Kiiu mõisas.
Kolga koolis läks 1. klassi 16 õpilast, kokku on koolis õpilasi 163. Uued õpetajad on 1. klassi õpetaja Kati Juvanen ja abiõpetaja Eelika Krasmus.
Vihasoo lasteaed-algkooli esimeses klassis alustas kooliteed 1 õpilane, kokku on koolis 18 õpilast. Uute õpetajatena alustavad koolis liikumisõpetaja Sven Kadaste ning eriklassi matemaatika ja käsitööõpetaja Malle Krusell. Kooli direktori kohusetäitja on Lüüri Korman.
RAASIKU VALD
Aruküla põhikoolis läksid 1. klassi 43 last. Koolis on õpilasi kokku 394.
Uued õpetajad on 1. klasside klassiõpetajad Kersti Räbin ja Pille Birkholtz-Ilings, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Mihkel Rebane, inglise keele õpetajad Dejan Adam, Alice Suurkuusk ja Dominic Ryland-Jones, bioloogiaõpetaja Katrin Mesilane, informaatikaõpetaja Kersti Varblane, lisaks asuvad koolis tööle uus eripedagoog Maret Nurklik ja õpilasnõustaja Liisa Vassiljeva. Puudu on füüsikaõpetaja, kuni tema leidmiseni annab füüsikatunde, neid on igal nädalal kokku 14, koolidirektor Avo Möls, kes on hariduselt matemaatika- ja füüsikaõpetaja.
Alanud õppeaastast liitus kool sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamise programmiga. Selle raames läbivad õpetajad koolitusi, et omandatut koolitundides õpilastele edasi anda. Kool osaleb ka Erasmus+ programmis, selle raames käivad kuus õpetajat koolitustel välisriikides.
Raasiku koolis alustas 1. klassis õppimist 40 last, kokku on koolis 245 õpilast. Tööl on kaks uut õpetajat – 1. klassi klassiõpetaja ja põhikooli keemiaõpetaja Maarja Lips ning esimese kooliastme abi- ja asendusõpetaja Marjaana Järv.
Alanud õppeaastal alustab kool MATIK õppesuuna väljatöötamise ja piloteerimisega. Ühe pilootkoolina 6 koolist osaletakse projektis „Turvaline koolikultuur taastava praktika toel“.
„Seoses AI laialdase levikuga on sel õppeaastal õppekava arenduses fookuses digioskuste õppes süsteemsuse loomine ja õpitulemuste detailsem määratlemine. Ettevõtlikkuses oleme rõhu pannud töövarjupäevade süsteemsuse arendamisele, et õpilastel avaneks võimalus juba kooliajal tutvuda erinevate erialadega ning teha kooli lõppedes edasise õpitee osas teadlikum valik,“ rääkis direktor Triin Hallik.
Pikavere Mõisakooli 1. klassis on 5 õpilast, kokku on koolis 24 õpilast. Koolis on üks uus õpetaja – Laura Loikmann, kes õpetab eesti keelt ja matemaatikat. Eripedagoogina asub tööle Helen Uudelt.
Aruküla vabas waldorfkoolis läksid 1. klassi 7 last, kokku on koolis koos koduõppel lastega 84 õpilast. Uue õpetajana alustas Helle Suurlaht, kes on 3. klassi klassiõpetaja ja annab ka kandletunde.
LOKSA LINN
Loksa gümnaasiumi 1. klassis alustas kooliteed 22 ja kokku on koolis 204 õpilast. Uute õpetajatena alustavad tehnoloogiaõpetaja Veiko Põldmaa ja geograafiaõpetaja Aap Allmägi, uus huvijuht on Gerly Piiskoppel.
Suvel parandati kooli algklassidemajja ligipääsetavust – esimese korruse ruumidesse ja sööklasse on nüüd ligipääs ratastoolis ja teistele liikumisraskustega õpilastele. Parandati ka tugispetsialistide töötingimusi, alanud õppeaastal soetatakse spetsiaalseid töövahendeid erivajadustega õpilaste toetamiseks. Kooli õpilasesindus saab enda kasutusse oma ruumi.
Kool liitus programmiga Arutlev Kool, mille raames on õppekavas uue õppeainena nii põhikoolis kui gümnaasiumis argumenteerimise baasõppe kursus, et aidata kaasa noorte loogilise mõtlemise ning analüüsioskuse edendamisele ning julgustada neid ka teiste ainetundide sisule rohkem kaasa mõtlema ning seda kriitiliselt analüüsima. Väljatöötamisel on b-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse formaat gümnasistidele, pilootprojektina plaanitakse alustada õppega käesoleval õppeaastal.
„Liigume aastaid jõuliselt venekeelse õppe vähendamise suunas. Põlvkond, kes on sõltumata õpilase kodukeelest õppinud alates esimesest koolipäevast sajaprotsendiliselt eesti keeles, on 6. klassis. Hiljemalt 2028 sügisel on õpe Loksa gümnaasiumis täielikult eestikeelne,“ lausus direktor Argo Aug.