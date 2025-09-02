Ani­ja val­la kol­mes üld­ha­ri­dus­koo­lis õpib es­mas­päe­val, 1. sep­temb­ril ala­nud uuel õp­pe­aas­tal kokku 674 õpi­last, Kuu­sa­lu val­la kol­mes koo­lis on õpi­la­si 819, Raa­si­ku val­la nel­jas koo­lis 747 ning Lok­sa lin­na ain­sas üld­ha­ri­dus­koo­lis 204.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis, kes on piir­kon­na koo­li­des uued õpe­ta­jad ning mil­li­sed on ala­nud

õp­pe­aas­ta suu­ri­mad muu­tu­sed või uuen­du­sed koo­li­des.

ANI­JA VALD

Keh­ra güm­naa­siu­mis alus­tas koo­li­teed 43 esi­mes­e klas­si õpi­last, kok­ku on koo­lis 493 õpi­last. Koo­lis on 8 uut õpe­ta­jat: ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Ka­di Vil­der­sen, ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Ai­li Roht­la, ini­me­seõ­pe­tu­se ja loo­du­sõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Mo­ni­ka Vald­re, klas­siõ­pe­ta­ja Sir­je Pil­ling, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja De­jan Adam, ve­ne kee­le õpe­ta­ja Na­ta­li­ja Ver­ši­ni­na ja kar­jää­ri­õ­pe­tu­se õpe­ta­ja Kärt Raud­ki­vi.

Aeg­vii­du koo­li 1. klas­si läks 14 last, kok­ku on koo­lis 112 õpi­last. Uu­te­na alus­ta­vad koo­lis tööd geog­raa­fia- ja bio­loo­giaõ­pe­ta­ja Aa­ri Hein, kee­mia- ja füü­si­ka­õpe­ta­ja Tii­na Lõu­gas ning ing­li­se kee­le ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kil­lu Rein­järv. Kool ot­sib veel muu­si­kaõ­pe­ta­jat 1.-6. klas­si­le.

„Uuest õp­peaas­tast lii­tusime Arut­le­va Koo­li prog­ram­mi­ga, sel­le raa­mes on 6. klas­si õp­pe­ka­vas väit­lu­sõ­pe, li­saks aren­da­me ka teis­tes õpi­las­tes ar­gu­men­tee­ri­mi­sos­kust, et õp­pi­da krii­ti­li­selt hin­da­ma iga­su­gu in­fot, mi­da saa­me,“ sel­gi­tas di­rek­tor An­ni­ke Sood­la.

Ta li­sas, et suu­ri muu­da­tu­si õp­pe­töö kor­ral­dus­se ei ka­van­da­ta, ela­tak­se uue koo­li­ma­ja oo­tu­ses: „Kui pea­me min­gil ajal ko­li­ma asen­dus­pin­da­de­le, eel­dab see meilt na­gu­nii üm­ber­kor­ral­du­si. Sel­le tõt­tu po­le mõ­tet en­ne ha­ka­ta juu­ru­ta­ma suu­ri uuen­du­si.“

Ala­ve­re las­teaed-põ­hi­koo­li 1. klas­sis asub õp­pi­ma 9 last. Koo­lis on kok­ku 69 õpi­last. Käe­so­le­val õp­peaas­tal al­gab koo­li­päev Ala­ve­res pool tun­di va­ra­se­mast hil­jem, kell 8.30.

„Koo­li­päev sel­lest pi­ke­maks ei muu­tu, ku­na kaks esi­mest on paa­ris­tun­nid. Loo­da­me, et muu­da­tus õi­gus­tab en­nast. Lii­tu­si­me Arut­le­va Koo­li prog­ram­mi­ga, mis muu­dab ka meie töö si­su,“ sõ­nas di­rek­tor Ren­na Rei­si.

KUU­SA­LU VALD

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis alus­ta­sid 1. klas­si­des õp­pi­mist 66 õpi­last, kok­ku on koo­lis ala­nud õp­pe­aas­tal 638 õpi­last. Uu­si õpe­ta­jaid on kolm: klas­siõ­pe­ta­ja Ka­rin Tral­la, sak­sa kee­le õpe­ta­ja Sop­hie Vos­winc­kel ning kee­mia­õ­pe­ta­ja Mall Kop­pel. Li­saks on kaks uut rin­gi­ju­hen­da­jat – mõt­te­män­gu­de rin­gi hak­kab lä­bi vii­ma Rei­jo Roos ja kuns­ti­rin­gi Kris­tin Ka­la­mees.

Di­rek­tor Maia Alu­maa sel­gi­tas, et seo­ses koo­li­ma­ja ehi­tu­se­ga on ala­nud õp­peaas­tal jäe­tud ära dis­tant­sõ­pe ning laien­da­tud õp­pe­tööd asen­dus­pin­da­del – li­saks rah­va­ma­ja­le ja kuns­ti­dekoo­li­le on koo­li ka­su­tu­ses ka osa ruu­me Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Kiiu mõi­sas.

Kol­ga koo­lis läks 1. klas­si 16 õpi­last, kok­ku on koo­lis õpi­la­si 163. Uued õpe­ta­jad on 1. klas­si õpe­ta­ja Ka­ti Ju­va­nen ja abi­õpe­ta­ja Ee­li­ka Kras­mus.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li esi­me­ses klas­sis alus­tas koo­li­teed 1 õpi­la­ne, kok­ku on koo­lis 18 õpi­last. Uu­te õpe­ta­ja­te­na alus­ta­vad koo­lis lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja Sven Ka­das­te ning erik­las­si ma­te­maa­ti­ka ja kä­si­tööõ­pe­ta­ja Mal­le Kru­sell. Koo­li di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja on Lüü­ri Kor­man.

RAA­SI­KU VALD

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis läk­sid 1. klas­si 43 last. Koo­lis on õpi­la­si kok­ku 394.

Uued õpe­ta­jad on 1. klas­si­de klas­siõ­pe­ta­jad Kers­ti Rä­bin ja Pil­le Birk­holtz-Ilings, ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Mih­kel Re­ba­ne, ing­li­se kee­le õpe­ta­jad De­jan Adam, Ali­ce Suur­kuusk ja Do­mi­nic Ry­land-Jo­nes, bio­loo­giaõ­pe­ta­ja Kat­rin Me­si­la­ne, in­for­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Kers­ti Varb­la­ne, li­saks asu­vad koo­lis töö­le uus eri­pe­da­goog Ma­ret Nurk­lik ja õpi­las­nõus­ta­ja Lii­sa Vas­sil­je­va. Puu­du on füü­si­kaõ­pe­ta­ja, ku­ni te­ma leid­mi­se­ni an­nab füü­si­ka­tun­de, neid on igal nä­da­lal kok­ku 14, koo­li­di­rek­tor Avo Möls, kes on ha­ri­du­selt ma­te­maa­ti­ka- ja füü­si­kaõ­pe­ta­ja.

Ala­nud õp­peaas­tast lii­tus kool sot­siaal-emot­sio­naal­se­te os­kus­te aren­da­mi­se prog­ram­mi­ga. Sel­le raa­mes lä­bi­vad õpe­ta­jad koo­li­tu­si, et oman­da­tut koo­li­tun­di­des õpi­las­te­le eda­si an­da. Kool osa­leb ka Eras­mus+ prog­ram­mis, sel­le raa­mes käi­vad kuus õpe­ta­jat koo­li­tus­tel vä­lis­rii­ki­des.

Raa­si­ku koo­lis alus­tas 1. klas­sis õp­pi­mist 40 last, kok­ku on koo­lis 245 õpi­last. Tööl on kaks uut õpe­ta­jat – 1. klas­si klas­si­õpe­ta­ja ja põ­hi­koo­li kee­mia­õpe­ta­ja Maar­ja Lips ning esi­me­se koo­liast­me abi- ja asen­du­s­õ­pe­ta­ja Mar­jaa­na Järv.

Ala­nud õp­peaas­tal alus­tab kool MA­TIK õp­pe­suu­na väl­ja­töö­ta­mi­se ja pi­lo­tee­ri­mi­se­ga. Ühe pi­loot­koo­li­na 6 koo­list osa­le­tak­se pro­jek­tis „Tur­va­li­ne koo­li­kul­tuur taas­ta­va prak­ti­ka toel“.

„Seo­ses AI laial­da­se le­vi­ku­ga on sel õp­peaas­tal õp­pe­ka­va aren­du­ses foo­ku­ses di­gios­kus­te õp­pes süs­teem­su­se loo­mi­ne ja õpi­tu­le­mus­te de­tail­sem mää­rat­le­mi­ne. Et­te­võt­lik­ku­ses ole­me rõ­hu pan­nud töö­var­ju­päe­va­de süs­teem­su­se aren­da­mi­se­le, et õpi­las­tel ava­neks või­ma­lus ju­ba koo­lia­jal tut­vu­da eri­ne­va­te eria­la­de­ga ning te­ha koo­li lõp­pe­des eda­si­se õpi­tee osas tead­li­kum va­lik,“ rää­kis di­rek­tor Triin Hal­lik.

Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­li 1. klas­sis on 5 õpi­last, kok­ku on koo­lis 24 õpi­last. Koo­lis on üks uus õpe­ta­ja – Lau­ra Loik­mann, kes õpe­tab ees­ti keelt ja ma­te­maa­ti­kat. Eri­pe­da­goo­gi­na asub töö­le He­len Uu­delt.

Aru­kü­la va­bas wal­dorf­koo­lis läk­sid 1. klas­si 7 last, kok­ku on koo­lis koos ko­duõp­pel las­te­ga 84 õpi­last. Uue õpe­ta­ja­na alus­tas Hel­le Suur­laht, kes on 3. klas­si klas­siõ­pe­ta­ja ja an­nab ka kand­le­tun­de.

LOK­SA LINN

Lok­sa güm­naa­siu­mi 1. klas­sis alus­tas koo­li­teed 22 ja kok­ku on koo­lis 204 õpi­last. Uu­te õpe­ta­ja­te­na alus­ta­vad teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Vei­ko Põld­maa ja geog­raa­fiaõ­pe­ta­ja Aap All­mä­gi, uus hu­vi­juht on Ger­ly Piis­kop­pel.

Su­vel pa­ran­da­ti koo­li alg­klas­si­de­maj­ja li­gi­pää­se­ta­vust – esi­me­se kor­ru­se ruu­mi­des­se ja söök­las­se on nüüd li­gi­pääs ra­tas­too­lis ja teis­te­le lii­ku­mis­ras­kus­te­ga õpi­las­te­le. Pa­ran­da­ti ka tu­gis­pet­sia­lis­ti­de töö­tin­gi­mu­si, ala­nud õp­peaas­tal soe­ta­tak­se spet­siaal­seid töö­va­hen­deid eri­va­ja­dus­te­ga õpi­las­te toe­ta­mi­seks. Koo­li õpi­la­se­sin­dus saab en­da ka­su­tus­se oma ruu­mi.

Kool lii­tus prog­ram­mi­ga Arut­lev Kool, mil­le raa­mes on õp­pe­ka­vas uue õp­peai­ne­na nii põ­hi­koo­lis kui güm­naa­siu­mis ar­gu­men­tee­ri­mi­se baa­sõp­pe kur­sus, et ai­da­ta kaa­sa noor­te loo­gi­li­se mõt­le­mi­se ning ana­lüü­si­os­ku­se eden­da­mi­se­le ning jul­gus­ta­da neid ka teis­te ai­ne­tun­di­de si­su­le roh­kem kaa­sa mõt­le­ma ning se­da krii­ti­li­selt ana­lüü­si­ma. Väl­ja­töö­ta­mi­sel on b-ka­te­goo­ria moo­tor­sõi­du­ki­ju­hi kur­su­se for­maat güm­na­sis­ti­de­le, pi­loot­pro­jek­ti­na plaa­ni­tak­se alus­ta­da õp­pe­ga käe­so­le­val õp­peaas­tal.

„Lii­gu­me aas­taid jõu­li­selt ve­ne­keel­se õp­pe vä­hen­da­mi­se suu­nas. Põlv­kond, kes on sõl­tu­ma­ta õpi­la­se ko­du­kee­lest õp­pi­nud ala­tes esi­me­sest koo­li­päe­vast sa­jap­rot­sen­di­li­selt ees­ti kee­les, on 6. klas­sis. Hil­je­malt 2028 sü­gi­sel on õpe Lok­sa güm­naa­siu­mis täie­li­kult ees­ti­keel­ne,“ lau­sus di­rek­tor Ar­go Aug.