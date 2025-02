THO­MAS SC­HEI­LE­KE loo­dud maa­le saab näi­tu­selt os­ta, pool ra­hast lä­heb raa­ma­tu­ko­gu­le.

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus on ku­ni veeb­rua­ri lõ­pu­ni ko­ha­li­ku, aas­taid Kiius ela­nud kunst­ni­ku ja il­lust­raa­to­ri Tho­mas Sc­hei­le­ke loo­min­gu näi­tus. Nä­ha saab de­tai­li­rik­kaid ja nos­tal­gi­li­si, las­te­tee­ma­li­si ak­rüül­maa­le, mis ku­ju­ta­vad au­to­ri mä­les­tu­si en­da lap­se­põl­vea­jast 1960-1970nda­te aas­ta­te Sak­sa­maal. Ka on näi­tu­sel lõ­bu­said ja vär­vi­ki­re­vaid pil­te loo­ma­de­ga. Kunst­nik ni­me­tab oma loo­min­gut il­lust­rat­sioo­ni­deks kir­ju­ta­ma­ta lu­gu­de­le, maa­le vaa­da­tes on igaü­hel või­ma­lus ise en­da­le nen­de põh­jal lood väl­ja mõel­da.

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Õn­ne Paim­re rää­kis, et näi­tust on käi­dud vaa­ta­mas las­te­aia­rüh­ma­de­ga. Pil­did mõ­ju­vad soo­jalt ja rõõm­salt, de­tai­li­­roh­kus pa­neb maa­le põh­ja­li­kult uu­ri­ma. Õpe­ta­jad pa­lu­vad las­tel väl­ja va­li­da oma lem­mik­pil­di.

Ku­na pil­ti­de juu­res on ka au­to­ri fo­to ja te­da tut­vus­tav tekst, on mõ­ned­ki täis­kas­va­nud kom­men­tee­ri­nud, et tea­vad kunst­nik­ku, ja ju­tus­ta­vad, kui­das on te­ma­ga kok­ku puu­tu­nud.

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gust viiak­se näi­tus Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gus­se. Nii Kuu­sa­lu kui ka Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gus saab näi­tu­se­le pan­dud pil­te os­ta. Ku­na asu­vad ko­du­val­las, kin­gib kunst­nik poo­le ra­hast kas Kuu­sa­lu või Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu­le ole­ne­valt sel­lest, kum­mas pilt os­te­tak­se. Ost­ja saab maa­li en­da­le siis, kui näi­tus ma­ha võe­tak­se. Kuu­sa­lus os­te­tud pil­did lä­he­vad uu­te­le oma­ni­ke­le ja kunst­nik li­sab Vi­ha­soo näi­tu­se­le nen­de ase­mel tei­sed maa­lid.

Tho­mas Sc­hei­le­ke tut­vus­tab oma loo­min­gut in­ter­ne­tis Fa­ce­boo­ki le­hel Toms`Ate­lier. Kui möö­du­nud su­vel oli sot­siaal­mee­dias pos­ti­ta­tud pil­di juu­res kü­si­mus, kas ta­he­taks te­ma loo­min­gust näi­tust te­ha, sai sa­mal päe­val kir­ja kut­se­ga tuua näi­tus Luun­jas­se mõi­sa­päe­va­de­le. Pil­did olid eks­po­nee­ri­tud Luun­ja val­la­ma­ja ka­hel kor­ru­sel.

Paar päe­va hil­jem tu­li kut­se Rak­ve­re raa­ma­tu­ko­gus­se, näi­tust soo­vi­ti um­bes sa­maks ajaks. Kunst­ni­ku pil­di­ko­gu ja­ga­ti ka­heks, Luun­jas­se vii­di nun­nu­mad pil­did, Rak­ve­res­se ul­me­­tee­ma­li­sed – koo­mik­si­te­ge­las­te ja su­per­kan­ge­las­te­ga. Rak­ve­rest rän­das sa­ma näi­tus Jõh­vi raa­ma­tu­ko­gus­se.

Mul­lu ap­ril­lis oli Tho­mas Sc­hei­le­ke loo­min­gu näi­tus Kad­ri­na kesk­koo­lis. Sin­na kut­su­ti Kad­ri­na ko­gu­du­se kau­du. Ta kuu­lub Tal­lin­nas Sak­sa ko­gu­dus­se, kes teeb koos­tööd Kad­ri­na ko­gu­du­se­ga. Ku­na Kad­ri­na ki­rik tun­dus te­ma hel­ge­te pil­ti­de jaoks sün­ge­või­tu, soo­vi­tas seal­ne ki­ri­kuõ­pe­ta­ja näi­tust koo­li­maj­ja. Kad­ri­na kesk­koo­lis said lap­sed va­li­da näi­tu­selt lem­mik­pil­di ja koo­li­töö­na kir­ju­ta­da sel­le koh­ta oma loo.

Kunst­ni­ku sõ­ber Kris­tel Sits kom­men­tee­rib, et ta­ga­si­si­de pil­ti­de­le on ol­nud to­re: „Tal­le on Fa­ce­boo­ki kau­du saa­de­tud näi­tu­se pil­ti­de koh­ta tun­nus­tust. Tom on joo­nis­ta­nud pil­te ka konk­reet­se tel­li­mu­se pea­le, siis on saa­de­tud pil­te pe­re­kon­nast või lap­sest ja pa­lu­tud neist maa­li te­ma­le ise­loo­mu­li­kus stii­lis.“

Ta li­sas, et kui­gi tal­ve­pe­rioo­dil elab Tho­mas Sc­hei­le­ke ena­mas­ti Tal­lin­nas, käib ta sa­ge­li Kuu­sa­lus, kus on te­ma pe­rearst ja ap­teek, ning tih­ti on kunst­nik ka Kiius.

Tho­mas Sc­hei­le­ke on sün­di­nud Sak­sa­maal Ham­bur­gis, Ees­tis­se tu­li 1994. aas­tal ning on aas­taid Ees­ti Va­ba­rii­gi ko­da­nik. Ta on õp­pi­nud rek­laa­mi­kuns­ti, joo­nis­ta­nud koo­mik­seid ja ka­ri­ka­tuu­re Ham­bur­gi aja­kir­ja­de­le. Ees­tis teeb kaas­tööd aja­kir­ja­de­le Hea Laps, Tä­he­ke, Mi­nu Maailm. Ta on il­lust­ree­ri­nud ees­ti­keel­seid raa­ma­tuid ja aval­da­nud kir­jas­tu­se Koo­lib­ri kau­du en­da kir­ju­ta­tud kaks sak­sa kee­le õp­pe­raa­ma­tut.