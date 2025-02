Ani­ja val­la­va­lit­sus võt­tis vas­tu kor­ral­du­se koo­lieel­se las­te­a­su­tu­se su­vi­se val­ve­rüh­ma moo­dus­ta­mi­se koh­ta käe­so­le­val aas­tal. Las­teae­da­de kol­lek­tiiv­puh­ku­se ajal ava­tak­se üle­val­la­li­ne su­vi­ne val­ve­rühm Keh­ra Las­teae­da­de Las­te­ta­re ma­jas töö­päe­va­del 1.-11. juu­li­ni tin­gi­mu­sel, et 31. märt­siks on ko­ha­ta­su et­te­maks ta­su­tud vä­he­malt 10 lap­se eest.

Val­ve­rüh­ma re­gist­ree­ri­mi­ne al­gas 5. veeb­rua­ril ning kes­tab veeb­rua­ri lõ­pu­ni. Sel­leks tu­leb val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da soo­vi­aval­dus. Ko­ha val­ve­rüh­mas ta­gab val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud osa­lus­ta­su et­te­mak­su ta­su­mi­ne hil­je­malt märt­si­kuu lõ­puks. Juu­li­kuus kaks nä­da­lat ava­tud val­ve­rüh­ma osa­lus­ta­su on 57,59 eu­rot lap­se koh­ta. See tu­leb et­te­mak­su­na ta­su­da täies ula­tu­ses ning ta­gas­ta­tak­se, kui val­ve­rüh­ma ei ava­ta. Kui ko­ha­soo­ve on vä­he­malt 10 lap­se­le, kuid ava­ta­vas su­ve­rüh­mas on veel va­bu koh­ti, saab val­ve­rüh­ma re­gist­ree­ri­da ja et­te­mak­suar­ve ta­su­da ku­ni 15. juu­ni­ni.

Möö­du­nud su­vel Ani­ja val­las val­ve­rüh­ma ei ava­tud, sest soo­vi­jaid oli al­la küm­ne – 7. Esial­gu oma lap­se­le koh­ta soo­vi­nud va­ne­ma­te su­ve­rüh­ma­ko­hast loo­bu­mi­se pea­põh­ju­se­na ni­me­ta­ti kõr­get hin­da – mul­lu tul­nuks ka­he nä­da­la eest maks­ta osa­lus­ta­su 13 prot­sen­ti jooks­va aas­ta töö­ta­su alam­mää­rast ehk 106,60 eu­rot. Sü­gi­sel ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu vä­hen­da­da se­da poo­le võr­ra – tä­na­vu­se su­ve­rüh­ma osa­lus­ta­su on 6,5 prot­sen­ti töö­ta­su alam­mää­rast, mis on val­la las­teae­da­de ta­va­pä­ra­ne kuu­ta­su.

Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­le­mi sõ­nul on val­la­va­lit­sus su­vi­se val­ve­rüh­ma tee­mal koos­töös las­teae­da­de­ga vii­nud lap­se­va­ne­ma­te seas lä­bi mi­tu kü­sit­lust.

„Pä­rast esi­mest kü­sit­lust sel­gus, et pe­re­sid, kes va­jak­sid ka juu­lis las­teaia­koh­ta, on oma­ja­gu, kuid ko­ha­ta­su pee­ti lii­ga kõr­geks. See­jä­rel alan­das vo­li­ko­gu val­ve­rüh­ma ta­su poo­le võr­ra. Te­gi­me uue kü­sit­lu­se ning sel­gus, et val­ve­rüh­ma ajaks ee­lis­ta­tak­se juu­li­kuu kah­te esi­mest nä­da­lat. Vii­ma­se kü­sit­lu­se jär­gi on ko­ha­soo­vi­jaid 19,“ rää­kis abi­val­la­va­nem.

Ta li­sas, et val­da­valt aval­da­sid soo­vi Keh­ra lap­se­va­ne­mad, Aeg­vii­dust ja Ala­ve­rest olid vaid paar pe­ret: „Kui val­ve­rühm tu­leb, siis Las­te­ta­re maj­ja. Seal on ole­mas köök, mi­da saa­me ka­su­ta­da las­te toit­lus­ta­mi­seks, las­te­aial on ka toit­lus­tus­lu­ba.“

Ta­va­li­selt val­mis­ta­tak­se Keh­ra las­teae­da­de söök Keh­ra güm­naa­siu­mis, kuid tä­na­vu su­vel on ka­vas koo­li­köö­gi re­mont. Tii­na Si­lem üt­les, et Las­te­ta­re üks töö­ta­ja on oman­da­nud ko­ka eria­la ning las­teaed saab val­ve­rüh­ma toit­lus­ta­mi­se oma per­so­na­li­ga kor­ral­da­tud.

Kas val­ve­rühm ava­tak­se, sel­gub märt­si lõ­pus, kui ko­ha­soo­vi­ja­te et­te­mak­suar­ved on ta­su­tud. Abi­val­la­va­nem sel­gi­tas, et täh­taeg on nii va­ra see­tõt­tu, sest pal­jud va­ne­mad pea­vad oma puh­ku­sea­ja tööand­ja­le tea­ta­ma ke­va­del ning sel­leks ajaks peak­sid nad tead­ma, kas saa­vad su­vi­se val­ve­rüh­ma­ga ar­ves­ta­da või ei.

Val­la­va­lit­sus on ka­van­da­nud, et juu­lis ava­tak­se üks 10-20 lap­se­ga val­ve­rühm. Kui soo­vi­jaid on roh­kem, ja­ga­tak­se ko­had vas­ta­valt et­te­mak­suar­ve ta­su­mi­se jär­je­kor­ra­le. Tii­na Si­lem ei usu siis­ki, et ko­ha­soo­vi­jaid on nii palju: „Ala­ti on esial­gu hu­vi­li­si roh­kem kui lõ­puks soo­vi­jaid. Kui on tões­ti roh­kem kui 20, siis ühe-ka­he lap­se pä­rast tõe­näo­li­selt teist rüh­ma ava­ma ei ha­ka­ta, aga kui ko­ha­soo­vi­jaid on ju­ba näi­teks 30, siis pea­me tõ­si­selt kaa­lu­ma ka tei­se val­ve­rüh­ma ava­mist.“