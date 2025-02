Möö­du­nud aas­ta 6. det­semb­ril ot­sus­tas Tal­lin­na hal­dus­ko­hus jät­ta ra­hul­da­ma­ta Vindr Bal­tic OÜ kae­bu­se, mil­les taot­le­ti Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 15. au­gus­ti 2023 ot­su­se tü­his­ta­mist. Vindr Bal­tic OÜ vaid­lus­tas vo­li­ko­gu ot­su­se, mil­le­ga jäe­ti al­ga­ta­ma­ta ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­ring ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne (KSH) Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mi­le tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks. Soovitud erip­la­nee­ring hõl­maks ko­gu Raa­si­ku val­da. Et­te­võ­te pol­nud hal­dus­koh­tu ot­su­se­ga ra­hul ning on sel­le kae­va­nud eda­si Tal­lin­na ring­kon­na­koh­tus­se. Apel­lat­sioo­ni­kae­bu­ses taot­leb Vindr Bal­tic hal­dus­koh­tu ot­su­se tü­his­ta­mist ja uue ot­su­se te­ge­mist il­ma as­ja hal­dus­koh­tu­le uueks lä­bi­vaa­ta­mi­seks saat­ma­ta. Sa­mu­ti soo­vi­tak­se, et ring­kon­na­ko­hus tü­his­taks val­la­vo­li­ko­gu 2023. aas­ta ot­su­se tuu­le­par­gi erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­ma­ta jät­mi­se koh­ta. Ring­kon­na­ko­hus on võt­nud kae­bu­se me­net­lus­se.

Vindr Bal­tic taot­les ka Tal­lin­na hal­dus­koh­tult Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se tü­his­ta­mist. Kae­ba­ja lei­dis, et pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sest võib keel­du­da üks­nes erand­li­ke ajao­lu­de kor­ral, kuid neid käe­so­le­val ju­hul ei esi­ne. Kae­bu­ses on pla­nee­ri­mis­sea­du­se­le vii­da­tes kirjas, et see, kas pla­nee­ring on so­bi­lik või mit­te, tu­leb väl­ja sel­gi­ta­da pla­nee­rin­gu­me­net­lu­se käi­gus, kui on lä­bi vii­dud va­ja­li­kud uu­rin­gud, kuu­la­tud ära ava­lik ar­va­mus ning hin­na­tud ka­van­da­ta­va te­ge­vu­se­ga kaas­ne­vaid mõ­ju­sid. Mär­gi­ti, et erip­la­nee­rin­gu ja KSH ees­märk on ka­van­da­da tuu­le­par­gid sel­li­selt, et oleks ta­ga­tud ka ko­ha­li­ke hu­vi­de ar­ves­ta­mi­ne. Sa­mu­ti lei­ti, et erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­ma­ta jät­mi­ne on vas­tuo­lus Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu­ga ning vo­li­ko­gu on võt­nud ava­lik­kust kaa­sa­ma­ta ja val­lae­la­ni­ke ar­va­must kuu­la­ma­ta sei­su­ko­ha, et val­da po­le tuu­le­par­ke va­ja. Sel­le­ga on kae­ba­ja hin­nan­gul võe­tud muu­hul­gas või­ma­lus tee­ni­da li­sa­tu­lu oma­va­lit­su­se ee­lar­ves­se ning ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le, sa­mu­ti pii­ra­tud põh­jen­da­ma­tult tuu­lee­ner­gia aren­da­mi­sest hu­vi­ta­tud isi­ku­te või­ma­lu­si.

Raa­si­ku vald mär­kis vastuses kohtule, et kae­ba­jal puu­dub õi­gus nõu­da kind­la si­su­ga erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mist – kui­gi Vindr Bal­tic OÜ on esi­ta­nud taot­lu­se tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks Raa­si­ku val­la lõu­naos­sa, ei ko­hus­ta see oma­va­lit­sust igal ju­hul al­ga­ta­ma erip­la­nee­rin­gut ja KSHd. Pla­nee­ri­mis­sea­du­se­le vii­da­tes lei­dis vald, kui erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­ne ja hi­li­sem keh­tes­ta­mi­ne on vas­tu­o­lus val­la üldp­la­nee­rin­gu põ­hi­mõ­te­te ja pla­nee­ri­mi­se ees­mär­ki­de­ga, siis ei ole ko­ha­li­kul oma­va­lit­su­sel ko­hus­tust erip­la­nee­rin­gut al­ga­ta­da. Vas­tu­ses kin­ni­ta­ti, et al­ga­ta­ma­ta jät­mi­sel on kaa­lu­tud pii­sa­valt kõi­gi as­ja­o­sa­lis­te hu­ve – oma­va­lit­sus ei saa läh­tu­da üks­nes taot­lu­sest ja taot­le­ja hu­vist ra­ja­da val­da tuu­li­ku­park, val­la hin­nan­gul on üle­kaa­lu­kas ava­lik hu­vi säi­li­ta­da al­les­jää­nud loo­dus­li­ke ala­de il­me ja toi­mi­mi­ne. Vii­da­ti ka, et tuu­le­park on suur ja olu­li­se ruu­mi­li­se mõ­ju­ga ta­ris­tuob­jekt ning sel­le ra­ja­mi­ne ro­he­võr­gus­tik­ku ei ole väl­ti­ma­tult va­ja­lik. Ava­lik­kust on val­la hin­nan­gul kaa­sa­tud, kui 16. mail 2023 kor­ral­da­ti Aru­kü­las tuu­le­par­ki­de tee­mal ava­lik koo­so­lek, kus osa­les ka Vindr Bal­ti­cu esin­da­ja.

Hal­dus­ko­hus lei­dis, et kae­ba­ja et­te­hei­ted ava­lik­ku­se kaa­sa­ma­ta jät­mi­se koh­ta en­ne val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se lan­ge­ta­mist ei ole põh­jen­da­tud, sest vas­ta­valt pla­nee­ri­mis­sea­du­se­le on ko­hus­tus ava­lik­kust ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­rin­gu me­net­lu­ses kaa­sa­ta al­les eel­va­li­ku koos­ta­mis­se. Sa­mu­ti lei­dis hal­dus­ko­hus, et val­la­vo­li­ko­gu vaid­lus­ta­tud ot­su­ses on aru­saa­da­valt väl­ja too­dud aren­da­ja soo­vi­tu vas­tuo­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu ja aren­gu­ka­va ees­mär­ki­de­ga säi­li­ta­da ro­he­võr­gus­ti­ku alal ole­vad met­sad ja väär­tus­li­ku põl­lu­maa ka­su­tus ning laie­mas plaa­nis val­la soo­vi­ga ol­la kõr­gelt hin­na­tud elu­kesk­kond ja ta­ga­da val­la ela­ni­ke­le ko­du­ne ja meel­div elu­kesk­kond. Ava­li­ku hu­vi kü­si­must ana­lüü­si­des nõus­tus ko­hus val­la sei­su­ko­ha­ga, et üle­kaa­lu­kas ava­lik hu­vi, mis käe­so­le­val ju­hul kaa­lub üle muud hu­vid, on val­la üldp­la­nee­rin­gus sea­tud ees­märk kaitsta looduslikke ja rohevõrgustiku alasid ja väärtuslikke põllumaid ning sel­le kau­du soo­vi­tak­se säi­li­ta­da teh­ni­lis­test ob­jek­ti­dest rik­ku­ma­tu ko­du­ne ja meel­div elu­kesk­kond ka val­la lõu­nao­sas.

Kok­ku­võt­valt lei­dis esi­me­se ast­me ko­hus, et Raa­si­ku vo­li­ko­gu ot­sus erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­ma­ta jät­mi­se koh­ta ja põh­jen­du­sed vas­ta­vad õi­gus­pä­ra­se­le hal­du­sak­ti­le keh­tes­ta­tud nõue­te­le, ning jät­tis tuu­le­par­ki­de aren­da­ja kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta.