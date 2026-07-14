Harry Volke, lapsevanem
Raasiku FC Joker Aruküla 2014. aastal sündinud poisid võitsid Pärnu Summer Cup 2026 turniiril U13 vanuseklassi A-taseme esikoha. Tegu on saavutusega, mille väärtus ulatub kaugemale ühest karikast või turniiritabelist — näitab väikese kogukonna klubi tugevat tööd, poiste arengut ja võimet mängida edukalt väga tugevas rahvusvahelises konkurentsis.
Pärnu Summer Cup on noorte üks suuremaid ja olulisemaid rahvusvahelisi jalgpallisündmusi Eestis. Pärnusse kogunevad igal suvel sajad noored jalgpallurid, treenerid ja lapsevanemad Eestist ning välismaalt.
Sellises keskkonnas suutis Raasiku FC Joker Aruküla U13 võistkond teha väga tugeva turniiri. Alagrupi algus ei olnud lihtne, sest esimeses mängus tuli vastu võtta kaotus Valmiera FC vastu. Järgnesid võit Pärnu JK Poseidoni üle, raske ja oluline võit Soome võistkonna Pakkalan Palloseura vastu, viik Rae Spordikooliga.
Eriti väärtuslikuks kujunes 2:0 võit tugeva Läti klubi FK Auda üle. Auda ei olnud selleks hetkeks turniiril kaotanud ühtegi mängu ning oli tabeli selge liider. Just selles kohtumises näitasid Jokeri poisid erakordset mängutahet ja võitluslikkust – tugev pressing, julgus duellidesse minna ja meeskondlik distsipliin andsid tulemuseks mängu, kus Joker suutis vastast kogu kohtumise jooksul kontrollida ja domineerida. Aruküla poisid suudavad mängida väga head jalgpalli ka tugeva rahvusvahelise vastase vastu.
Turniiri viimasel päeval lõpetas Joker oma mängud võimsa 8:0 võiduga Academ FC vastu. Samal ajal kujunes tabeliseis selliseks, et varasem võit FK Auda üle ning konkurentide omavaheline viik tõstsid Raasiku FC Joker Aruküla poisid A-taseme arvestuses esikohale. See oli tulemus, mis sündis mitte ühe mängu, vaid kogu turniiri jooksul näidatud järjepidevuse, võitluslikkuse ja meeskonnatöö tulemusena.
Raasiku FC Joker Aruküla on kogukondlik klubi, kus igal mängijal, treeneril ja lapsevanemal on oluline roll. Selliste klubide edu tugevatel turniiridel näitab, et kvaliteetne noortetöö, pühendumus ja hea meeskonnavaim võivad viia väga kõrgele ka siis, kui tullakse väiksemast kohast.
Samas toob selline saavutus selgelt esile ühe olulise arenguvajaduse. Kui Aruküla ja Raasiku valla poisid suudavad noortejalgpallis mängida sellisel tasemel ning võita tugevaid Eesti ja välismaa võistkondi, on tekkinud vajadus luua neile aastaringseks arenguks paremad tingimused. Arukülla oleks vaja mõistliku investeeringu ja mõistlike jooksvate kuludega sisehalli, kus noored saaksid talvisel perioodil järjepidevalt treenida. Praegu tähendab Eesti pikk sügis-talvine periood paljudele noortele jalgpalluritele seda, et areng pidurdub või katkeb sisuliselt 5–6 kuuks.