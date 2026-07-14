Har­ry Vol­ke, lap­se­va­nem

Raa­si­ku FC Jo­ker Aru­kü­la 2014. aas­tal sün­di­nud poi­sid võit­sid Pär­nu Sum­mer Cup 2026 tur­nii­ril U13 va­nu­sek­las­si A-ta­se­me esi­ko­ha. Te­gu on saa­vu­tu­se­ga, mil­le väär­tus ula­tub kau­ge­ma­le ühest ka­ri­kast või tur­nii­ri­ta­be­list — näi­tab väi­ke­se ko­gu­kon­na klu­bi tu­ge­vat tööd, pois­te aren­gut ja või­met män­gi­da edu­kalt vä­ga tu­ge­vas rah­vus­va­he­li­ses kon­ku­rent­sis.

Pär­nu Sum­mer Cup on noor­te üks suu­re­maid ja olu­li­se­maid rah­vus­va­he­li­si jalg­pal­li­sünd­mu­si Ees­tis. Pär­nus­se ko­gu­ne­vad igal su­vel sa­jad noo­red jalg­pal­lu­rid, tree­ne­rid ja lap­se­va­ne­mad Ees­tist ning vä­lis­maalt.

Sel­li­ses kesk­kon­nas suu­tis Raa­si­ku FC Jo­ker Aru­kü­la U13 võist­kond te­ha vä­ga tu­ge­va tur­nii­ri. Alag­ru­pi al­gus ei ol­nud liht­ne, sest esi­me­ses män­gus tu­li vas­tu võt­ta kao­tus Val­mie­ra FC vas­tu. Järg­ne­sid võit Pär­nu JK Po­sei­do­ni üle, ras­ke ja olu­li­ne võit Soo­me võist­kon­na Pak­ka­lan Pal­lo­seu­ra vas­tu, viik Rae Spor­di­koo­li­ga.

Eri­ti väär­tus­li­kuks ku­ju­nes 2:0 võit tu­ge­va Lä­ti klu­bi FK Au­da üle. Au­da ei ol­nud sel­leks het­keks tur­nii­ril kao­ta­nud üh­te­gi män­gu ning oli ta­be­li sel­ge lii­der. Just sel­les koh­tu­mi­ses näi­ta­sid Jo­ke­ri poi­sid era­kord­set män­gu­ta­het ja võit­lus­lik­kust – tu­gev pres­sing, jul­gus duel­li­des­se min­na ja mees­kond­lik dist­sip­liin and­sid tu­le­mu­seks män­gu, kus Jo­ker suu­tis vas­tast ko­gu koh­tu­mi­se jook­sul kont­rol­li­da ja do­mi­nee­ri­da. Aru­kü­la poi­sid suu­da­vad män­gi­da vä­ga head jalg­pal­li ka tu­ge­va rah­vus­va­he­li­se vas­ta­se vas­tu.

Tur­nii­ri vii­ma­sel päe­val lõ­pe­tas Jo­ker oma män­gud võim­sa 8:0 või­du­ga Aca­dem FC vas­tu. Sa­mal ajal ku­ju­nes ta­be­li­seis sel­li­seks, et va­ra­sem võit FK Au­da üle ning kon­ku­ren­ti­de oma­va­he­li­ne viik tõst­sid Raa­si­ku FC Jo­ker Aru­kü­la poi­sid A-ta­se­me ar­ves­tu­ses esi­ko­ha­le. See oli tu­le­mus, mis sün­dis mit­te ühe män­gu, vaid ko­gu tur­nii­ri jook­sul näi­da­tud jär­je­pi­de­vu­se, võit­lus­lik­ku­se ja mees­kon­na­töö tu­le­mu­se­na.

Raa­si­ku FC Jo­ker Aru­kü­la on ko­gu­kond­lik klu­bi, kus igal män­gi­jal, tree­ne­ril ja lap­se­va­ne­mal on olu­li­ne roll. Sel­lis­te klu­bi­de edu tu­ge­va­tel tur­nii­ri­del näi­tab, et kva­li­teet­ne noor­te­töö, pü­hen­du­mus ja hea mees­kon­na­vaim või­vad viia vä­ga kõr­ge­le ka siis, kui tul­lak­se väik­se­mast ko­hast.

Sa­mas toob sel­li­ne saa­vu­tus sel­gelt esi­le ühe olu­li­se aren­gu­va­ja­du­se. Kui Aru­kü­la ja Raa­si­ku val­la poi­sid suu­da­vad noor­te­jalg­pal­lis män­gi­da sel­li­sel ta­se­mel ning või­ta tu­ge­vaid Ees­ti ja vä­lis­maa võist­kon­di, on tek­ki­nud va­ja­dus luua nei­le aas­ta­ring­seks aren­guks pa­re­mad tin­gi­mu­sed. Aru­kül­la oleks va­ja mõist­li­ku in­ves­tee­rin­gu ja mõist­li­ke jooks­va­te ku­lu­de­ga si­se­­hal­li, kus noo­red saak­sid tal­vi­sel pe­rioo­dil jär­je­pi­de­valt tree­ni­da. Prae­gu tä­hen­dab Ees­ti pikk sü­gis-tal­vi­ne pe­riood pal­ju­de­le noor­te­le jalg­pal­lu­ri­te­le se­da, et areng pi­dur­dub või kat­keb si­su­li­selt 5–6 kuuks.