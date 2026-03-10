Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se abil märt­si­kuus ar­vu­ti­ka­su­ta­mi­se ta­su­ta koo­li­tu­sed täis­kas­va­nu­te­le, kel­lel on vä­he­sed di­gios­ku­sed või need üld­se puu­du­vad. Koo­li­tu­sed on eel­kõi­ge suu­na­tud ea­ka­ma­te­le val­la­ela­ni­ke­le. Koo­li­ta­ma hak­ka­vad neid Kuu­sa­lu val­la noo­red.

Koo­li­ta­mi­ne toi­mub Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus käe­so­le­val ja järg­mi­sel kol­ma­päe­val ning Kol­ga raa­ma­tu­ko­gus käe­so­le­va ja järg­mi­se nä­da­la nel­ja­päe­val.

Osa­le­ja­te jaoks viiak­se raa­ma­tu­ko­gu­des­se ar­vu­teid, aga kaa­sa võib võt­ta ka en­da te­le­fo­ni, sü­lear­vu­ti või tah­ve­lar­vu­ti.

Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor An­na-Lii­sa Geb­ruk üt­les, et ar­ves­ta­tak­se um­bes küm­ne ini­me­se­ga ühes gru­pis. Kuu­sa­lu koo­li­tu­se­le on re­gist­ree­ru­nuid ühe gru­pi ja­gu, kuid soo­vi kor­ral saab veel lii­tu­da. Kol­gas on re­gist­ree­ru­nuid vä­hem ja sin­na on va­bu koh­ti roh­kem.

„Läh­tu­me olu­kor­rast, kui tu­leb oo­da­tust enam hu­vi­li­si, leia­me la­hen­du­se,“ li­sas ta.

Sar­na­sed ka­he­päe­va­sed koo­li­tu­sed toi­mu­sid Kuu­sa­lu val­las es­ma­kord­selt mul­lu ke­va­del. Õpe­ta­ti nu­ti­te­le­fo­ni ka­su­ta­mist, ka ar­vu­ti abil di­gi­taal­se­te teat­ri­pi­le­ti­te ja bus­si­pi­le­ti­te ost­mist ning muid sar­na­seid te­ge­vu­si. Kol­gas koo­li­tas Tal­lin­na Üli­koo­li tu­deng Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li Kuu­sa­lust ning Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus olid ju­hen­da­jad Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed Karl Se­bas­tian Aun, Karl Lu­ga ja Joo­sep Arik.

Va­ba­taht­li­kud koo­li­ta­jad on tä­na­vu ena­mas­ti sa­mad ning kaa­sa­tak­se ka uusi noo­ri.

Eel­mi­sel aas­tal kor­ral­da­tud koo­li­tus „Igaü­hest võib saa­da di­gi­täht“ päl­vis Har­ju­maa aas­ta õpi­te­gu tiit­li.

Ku­na mul­lu­ne koo­li­tus oli edu­kas ja sai pal­ju kii­ta, ot­sus­ta­ti ju­ba siis, et ea­ka­te di­gi­koo­li­tus­te­ga tu­leb jät­ka­ta. Too­kord mõel­di väl­ja ka uus slo­gan: „Märts on di­gi­kuu – igaü­hest võib saa­da di­gi­täht.“