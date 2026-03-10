Kuusalu vallavalitsus korraldab Kuusalu noortekeskuse abil märtsikuus arvutikasutamise tasuta koolitused täiskasvanutele, kellel on vähesed digioskused või need üldse puuduvad. Koolitused on eelkõige suunatud eakamatele vallaelanikele. Koolitama hakkavad neid Kuusalu valla noored.
Koolitamine toimub Kuusalu raamatukogus käesoleval ja järgmisel kolmapäeval ning Kolga raamatukogus käesoleva ja järgmise nädala neljapäeval.
Osalejate jaoks viiakse raamatukogudesse arvuteid, aga kaasa võib võtta ka enda telefoni, sülearvuti või tahvelarvuti.
Kuusalu valla noorsootöö koordinaator Anna-Liisa Gebruk ütles, et arvestatakse umbes kümne inimesega ühes grupis. Kuusalu koolitusele on registreerunuid ühe grupi jagu, kuid soovi korral saab veel liituda. Kolgas on registreerunuid vähem ja sinna on vabu kohti rohkem.
„Lähtume olukorrast, kui tuleb oodatust enam huvilisi, leiame lahenduse,“ lisas ta.
Sarnased kahepäevased koolitused toimusid Kuusalu vallas esmakordselt mullu kevadel. Õpetati nutitelefoni kasutamist, ka arvuti abil digitaalsete teatripiletite ja bussipiletite ostmist ning muid sarnaseid tegevusi. Kolgas koolitas Tallinna Ülikooli tudeng Eliisa Helene Mäeväli Kuusalust ning Kuusalu raamatukogus olid juhendajad Kuusalu keskkooli õpilased Karl Sebastian Aun, Karl Luga ja Joosep Arik.
Vabatahtlikud koolitajad on tänavu enamasti samad ning kaasatakse ka uusi noori.
Eelmisel aastal korraldatud koolitus „Igaühest võib saada digitäht“ pälvis Harjumaa aasta õpitegu tiitli.
Kuna mullune koolitus oli edukas ja sai palju kiita, otsustati juba siis, et eakate digikoolitustega tuleb jätkata. Tookord mõeldi välja ka uus slogan: „Märts on digikuu – igaühest võib saada digitäht.“