EV aastapäeval avatud maalinäitus „Koos“ on KATRIN ja SVEN SAAGI tänu Kuusalu kihelkonnale ja kogukonnale.
„Näituse maalidel on kodukandi väega taimed nagu kuldking, nurmenukk, põdrakanep, käoking, ohakas. Juures on tekstid, mida oleme neid maalides mõelnud ja kogenud,“ ütles kunstnik Katrin Saag 23. veebruari õhtul Kuusalu rahvamajas Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel maalinäituse tutvustuseks. Näitus jääb avatuks 31. märtsini.
Sven Saag meenutas aktusel, kuidas 13 aastat tagasi umbes samal ajal tulid koos abikaasaga Kuusalu rahvamajja vendade Johansonide ja Kärt Johansoni kontserdile. Kõnnu viinaköök oli siis müügis ja nad otsustasid sõita ka seda vaatama, et kas sobiks suvekoduks.
„Midagi seal väga lummas ja Katrin arvas, et siin võiks olla meie kodu. Müüsime oma linnakorteri, nüüdseks oleme elanud 13 aastat Kõnnu viinaköögis. Näituse maalid on kõik sündinud viinaköögi ateljees,“ lausus ta.
Kõnnu endine viinaköök, hilisem meierei oli 2013. aastaks lagunenud ja varemetes. Kunstnikud renoveerisid üle 180 aasta vana hoone oma koduks ja ateljeeks ning kujundasid sinna enda sõnul Eedeni aia.
Näitust „Koos“ tutvustavas tekstis on öeldud, et teosed on inspireeritud loodusest, valgusest ja varjust ning eri eluvormide vaheliste piiride sulandumisest – koos loovad kunstnikud maagilise keskkonna.
Nad selgitasid, et näituse pealkirjaks valitud sõna „koos“ tähendab enamat kui koosolemist – on ka koos loomine, koos kasvamine, üksteise hoidmine ja toetamine.
Sven ja Katrin Saag on varem loonud kunstiteoseid kahekesi, maalides kordamööda, ent Kuusalu näituse kõik 14 pilti on neil maalitud eraldi. Samas on maalid sellised, et keeruline on teha vahet, kumb neist on ühe või teise pildi autor.
Sven Saag kommenteeris Sõnumitoojale, et ka nende fännid ei saa sellest sageli aru: „Meid aetakse autoritena segi ja see teeb nalja. Näituse pildid on loodud samas võtmes ega olegi oluline, kumb on autor. Maalime küll eraldi, kuid õhus on see midagi, mida me mõlemad jäädvustame.“
Peale kodukoha väetaimede ja lillede on näitusel üks pilt, millele maalitud lõunamaa lill passiflora. See on Katrin Saagi sõnul Lõuna-Ameerika pärismaalaste jaoks väega taim.
Katrin Saag: „Passiflora on samas meile kõige rohkem oma, meie nii-öelda sümbollill, mida peame enda kaitselilleks. Oleme seda kannatuselille kasvatanud viinaköögis ja maalinud tema kauneid õisi.“
Maalimise kursused ja avatud talude päevad
Kümmekond aastat on kunstnikud viinud ühiselt läbi maalikursusi oma Kõnnu viinaköögi ateljees või õues, ka Kirna pargis. Mitmel varasemal suvel on teise korruse ateljees olnud kohaliku Teise Küla Teatri etendused.
Katrin Saag teatas, et tänavu on kavas osaleda ja külalisi Kõnnu viinaköögis vastu võtta Lahemaa rahvuspargi juubeliüritustel, mis toimuvad 24.-25. mail.
„Teeme siis taas kohvikut, aias saab maalida ja piknikut pidada, galeriis vaadata valmivaid maale. Allkorruse galeriis on maalide näitus-müük ning müüme ka me maalimotiividega T-särke ja kotte,“ sõnas ta.
Juulis plaanivad nad kindlasti osaleda võõrustajana avatud talude päevadel. Varasematel kordadel on läinud Katrin Saagi hinnangul väga hästi.
Veel on kavas võtta osa septembris Lahemaa triiphoonete päevast. „Teeme kohviku ning pakume ka enda kasvatatud viinamarju,“ lubas perenaine.