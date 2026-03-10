EV aas­ta­päe­val ava­tud maa­li­näi­tus „Koos“ on KAT­RIN ja SVEN SAA­GI tä­nu Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na­le ja ko­gu­kon­na­le.

„Näi­tu­se maa­li­del on ko­du­kan­di väe­ga tai­med na­gu kuld­king, nur­me­nukk, põd­ra­ka­nep, käo­king, oha­kas. Juu­res on teks­tid, mi­da ole­me neid maa­li­des mõel­nud ja ko­ge­nud,“ üt­les kunst­nik Kat­rin Saag 23. veeb­rua­ri õh­tul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va kont­sert-ak­tu­sel maa­li­näi­tu­se tut­vus­tu­seks. Näi­tus jääb ava­tuks 31. märt­si­ni.

Sven Saag mee­nu­tas ak­tu­sel, kui­das 13 aas­tat ta­ga­si um­bes sa­mal ajal tu­lid koos abi­kaa­sa­ga Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ven­da­de Jo­han­so­ni­de ja Kärt Jo­han­so­ni kont­ser­di­le. Kõn­nu vii­na­köök oli siis müü­gis ja nad ot­sus­ta­sid sõi­ta ka se­da vaa­ta­ma, et kas so­biks su­ve­ko­duks.

„Mi­da­gi seal vä­ga lum­mas ja Kat­rin ar­vas, et siin võiks ol­la meie ko­du. Müü­si­me oma lin­na­kor­te­ri, nüüd­seks ole­me ela­nud 13 aas­tat Kõn­nu vii­na­köö­gis. Näi­tu­se maa­lid on kõik sün­di­nud vii­na­köö­gi atel­jees,“ lau­sus ta.

Kõn­nu en­di­ne vii­na­köök, hi­li­sem meie­rei oli 2013. aas­taks la­gu­ne­nud ja va­re­me­tes. Kunst­ni­kud re­no­vee­ri­sid üle 180 aas­ta va­na hoo­ne oma ko­duks ja atel­jeeks ning ku­jun­da­sid sinna en­da sõ­nul Ee­de­ni aia.

Näi­tust „Koos“ tut­vus­ta­vas teks­tis on öel­dud, et teo­sed on ins­pi­ree­ri­tud loo­du­sest, val­gu­sest ja var­just ning eri elu­vor­mi­de va­he­lis­te pii­ri­de su­lan­du­mi­sest – koos loo­vad kunst­ni­kud maa­gi­li­se kesk­kon­na.

Nad sel­gi­ta­sid, et näi­tu­se peal­kir­jaks va­li­tud sõ­na „koos“ tä­hen­dab ena­mat kui koo­so­le­mist – on ka koos loo­mi­ne, koos kas­va­mi­ne, üks­tei­se hoid­mi­ne ja toe­ta­mi­ne.

Sven ja Kat­rin Saag on va­rem loo­nud kuns­ti­teo­seid ka­he­ke­si, maa­li­des kor­da­möö­da, ent Kuu­sa­lu näi­tu­se kõik 14 pil­ti on neil maa­li­tud eral­di. Sa­mas on maa­lid sel­li­sed, et kee­ru­li­ne on te­ha va­het, kumb neist on ühe või tei­se pil­di au­tor.

Sven Saag kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka nen­de fän­nid ei saa sel­lest sa­ge­li aru: „Meid ae­tak­se au­to­ri­te­na se­gi ja see teeb nal­ja. Näi­tu­se pil­did on loo­dud sa­mas võt­mes ega ole­gi olu­li­ne, kumb on au­tor. Maa­li­me küll eral­di, kuid õhus on see mi­da­gi, mi­da me mõ­le­mad jääd­vus­ta­me.“

Pea­le ko­du­ko­ha väe­tai­me­de ja lil­le­de on näi­tu­sel üks pilt, mil­le­le maa­li­tud lõu­na­maa lill pas­sif­lo­ra. See on Kat­rin Saa­gi sõ­nul Lõu­na-Amee­ri­ka pä­ris­maa­las­te jaoks väe­ga taim.

Kat­rin Saag: „Pas­sif­lo­ra on sa­mas mei­le kõi­ge roh­kem oma, meie nii-öel­da süm­bol­lill, mi­da pea­me en­da kait­se­lil­leks. Ole­me se­da kan­na­tu­se­lil­le kas­va­ta­nud vii­na­köö­gis ja maa­li­nud te­ma kau­neid õi­si.“

Maa­li­mi­se kur­su­sed ja ava­tud ta­lu­de päe­vad

Küm­me­kond aas­tat on kunst­ni­kud vii­nud ühi­selt lä­bi maa­li­kur­su­si oma Kõn­nu vii­na­köö­gi atel­jees või õues, ka Kir­na par­gis. Mit­mel va­ra­se­mal su­vel on tei­se kor­ru­se atel­jees ol­nud ko­ha­li­ku Tei­se Kü­la Teat­ri eten­du­sed.

Kat­rin Saag tea­tas, et tä­na­vu on ka­vas osa­le­da ja kü­la­li­si Kõn­nu vii­na­köö­gis vas­tu võt­ta La­he­maa rah­vus­par­gi juu­be­li­ü­ri­tus­tel, mis toi­mu­vad 24.-25. mail.

„Tee­me siis taas koh­vi­kut, aias saab maa­li­da ja pik­ni­kut pi­da­da, ga­le­riis vaa­da­ta val­mi­vaid maa­le. All­kor­ru­se ga­le­riis on maa­li­de näi­tus-müük ning müü­me ka me maa­li­mo­tii­vi­de­ga T-sär­ke ja kot­te,“ sõ­nas ta.

Juu­lis plaa­ni­vad nad kind­las­ti osa­le­da võõ­rus­ta­ja­na ava­tud ta­lu­de päe­va­del. Va­ra­se­ma­tel kor­da­del on läi­nud Kat­rin Saa­gi hin­nan­gul vä­ga häs­ti.

Veel on ka­vas võt­ta osa sep­temb­ris La­he­maa triip­hoo­ne­te päe­vast. „Tee­me koh­vi­ku ning pa­ku­me ka en­da kas­va­ta­tud vii­na­mar­ju,“ lu­bas pe­re­nai­ne.