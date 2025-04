Ter­vi­se­kas­sa kor­ral­das Aru­kül­la pe­rears­ti leid­mi­seks kon­kur­si, sest prae­gu­ne pe­rearst Hel­gi Vain on esi­ta­nud ni­mis­tust loo­bu­mi­se aval­du­se. Hel­gi Vain sel­gi­tas, et töö­tab Aru­kü­la am­bu­la­too­riu­mis ala­tes 1988. aas­tast ning soo­vib 1. ok­toob­rist jää­da pen­sio­ni­le.

Ter­vi­se­kas­sa pe­rears­tia­bi tee­nu­se peas­pet­sia­list Sand­ra Mus­ta­saar rää­kis, et see­tõt­tu kor­ral­da­ti ni­mis­tu­le uue pe­re­ars­ti leid­mi­seks kon­kurss, kuid see luh­tus, sest kan­di­dee­ri­jaid ei ol­nud. Ta li­sas, et Ter­vi­se­kas­sa hak­kab nüüd Aru­kü­la pe­re­ars­ti­le ot­si­ma asen­da­jat ja kor­ral­dab kor­dus­kon­kurs­i. Mil­lal, po­le veel tea­da.

Hel­gi Vain sõ­nas, et pe­rears­ti­kes­kus on omalt poolt pan­nud ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­te por­taa­li­des­se kuu­lu­tu­si, siia­ni po­le ka sealt­kau­du pe­rears­ti ko­ha­le hu­vi­li­si lei­du­nud: „Kuid me ei ole veel loo­tust kao­ta­nud.“

Aru­kü­la pe­rears­ti ni­mis­tus on li­gi 2300 ini­mest.

„Ni­mis­tu on küll suur, aga meil töö­tab ka abiarst. Siis­ki ei ole enam pool­teist aas­tat oma ni­mis­tus­se ini­me­si juur­de võt­nud,“ üt­les Hel­gi Vain.