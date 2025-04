Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­ve­le oli märt­si lõ­puks las­teae­da­de su­vi­se val­ve­rüh­ma ko­ha­ta­su et­te­maks ta­su­tud 21 lap­se eest, neist 19 on Keh­rast ja 2 Ala­ve­rest. Ku­na et­te­maks ta­su­ti roh­kem kui küm­ne lap­se eest, tu­leb las­teae­da­de kol­lek­tiiv­puh­ku­se ajal juu­lis ava­da üle­val­la­li­ne val­ve­rühm. Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem üt­les, et te­ge­li­kult ava­tak­se Keh­ra Las­teae­da­de Las­te­ta­re ma­jas ka­heks nä­da­laks, 1.-11. juu­li­ni kaks rüh­ma. „Ku­na lap­sed, kel­le­le juu­lis las­teaia­koh­ta soo­vi­tak­se, on vä­ga eri­ne­vas va­nu­ses, ala­tes ka­he­aas­tas­test ku­ni li­gi seits­meaas­tas­te­ni, ei ole ilmselt mõist­lik pan­na neid kok­ku üh­te rüh­ma. Seetõttu avame kaks su­ve­rüh­ma,“ sõ­nas ta. Tiina Silem li­sas, see tä­hen­dab, et rüh­ma­des on veel pä­ris pal­ju va­bu koh­ti ning va­ne­mad, kes soo­vi­vad oma lap­se­le su­ve­rüh­ma koh­ta, kuid po­le veel aval­dust esi­ta­nud ega ko­ha­ta­su maks­nud, saa­vad se­da te­ha. Juu­li­kuus kaks nä­da­lat ava­tud val­ve­rüh­ma osa­lus­ta­su on 57,59 eu­rot lap­se koh­ta. Va­ba­de koh­ta­de ole­ma­so­lul – üh­te liitrüh­ma võe­tak­se ku­ni 18 last – saab val­ve­rüh­ma re­gist­ree­ri­da ja et­te­mak­suar­ve ta­su­da ku­ni 15. juu­ni­ni.