Rii­gi­ko­gu võt­tis 26. märt­sil vas­tu Ees­ti põ­hi­sea­dust muut­va sea­du­se, mil­le jär­gi ei saa Ees­tis ela­vad kol­man­da­te rii­ki­de ko­da­ni­kud, seal­hul­gas Val­ge­ve­ne ja Ve­ne­maa ko­da­ni­kud, osa­le­da tä­na­vu sü­gi­sel toi­mu­va­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel. Vas­ta­valt si­se­mi­nis­tee­riu­mist toi­me­tus­se saa­de­tud and­me­te­le oli 26. märt­sil 2025 Ani­ja val­las Ees­ti ko­da­kond­su­se­ga va­li­mi­sea­li­si ela­nik­ke 4335, Kuu­sa­lu val­las 5093, Raa­si­ku val­las 4031 ja Lok­sa lin­nas 1061. Val­ge­ve­ne ko­da­kond­su­se­ga va­li­mi­sea­li­si ela­nik­ke on Ani­ja val­las 6, Kuu­sa­lu val­las 1 ja Lok­sal 2. Ve­ne­maa ko­da­kond­su­se­ga va­li­mi­sea­li­si ela­nik­ke on Ani­ja val­las 182, Kuu­sa­lu val­las 49, Raa­si­ku val­las 32, Lok­sal 394. Uk­rai­na ko­da­kond­su­se­ga va­li­mi­sea­li­si ela­nik­ke on Ani­ja val­las 49, Kuu­sa­lu val­las 4, Raa­si­ku val­las 4, Lok­sa lin­nas 17. Li­saks on Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­tes ük­si­kuid muu­de kol­man­da­te rii­ki­de ko­da­nik­ke. Üle­järg­mis­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ei saa hää­le­ta­da ka mää­rat­le­ma­ta ehk hal­li pas­si­ga ela­ni­kud, neid on Ani­ja val­las 26. märt­si sei­su­ga 314, Kuu­sa­lu val­las 37, Raa­si­ku val­las 57, Lok­sa lin­nas 479.