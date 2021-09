„Au­salt öel­des ole­me žürii­ga ra­ba­tud – see, mis siin toi­mus, teeb mõ­ne­gi Ees­ti staa­ri kont­ser­di­le sil­mad et­te,“ üt­les žürii esi­mees Too­mas Voll lau­päe­val, 25. sep­temb­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas Har­ju­maa ema­de ja isa­de lau­lu­võist­lu­se pa­ri­ma­te väl­ja­kuu­lu­ta­mi­sel.

He­li­loo­ja ja di­ri­gent tun­nus­tas, et te­gu oli era­kord­selt heal ta­se­mel võist­lu­se­ga: „Te te­gi­te nii me kõr­va­de­le kui hin­ge­le suu­re pai.“

Ani­ja val­da esin­da­nud viie lap­se ema, Ala­ve­re ja Tal­lin­na He­le­ni las­teaia muu­si­kaõ­pe­ta­ja Me­ri­ke Pik­kel lau­lis „Va­na vak­sa­lit“, kol­me po­ja ema, lap­se­puh­ku­sel äm­mae­mand An­na-Lii­sa Mii­lits Raa­si­ku val­last esi­tas Rai­mond Valg­re „See, ke­da ar­mas­ta­sin, kuu­lub tei­se­le“.

An­na-Lii­sa Mii­lits päl­vis Valg­re lau­lu suu­re­pä­ra­se in­terp­re­tat­sioo­ni eest väikese mikrofoni ehk ühe kol­mest eri­pree­miast.

Ka Kuld­se mik­ro­fo­ni võit­nud muu­si­kaõ­pe­ta­jal ja lau­lus­tuu­dio ju­ha­ta­jal Kät­lin Vär­to­nil on ol­nud kok­ku­puu­teid Ani­ja val­la­ga, viis aas­tat ta­ga­si sai te­ma tü­tar Min­na Ma­rie Truus Ani­ja val­la esin­da­ja­na Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel 5-6aas­tas­te seas esi­ko­ha.

Isa­dest esin­das Ani­ja val­da po­ja ja tüt­re isa Ain Trol­la, kes lau­lis VLÜ re­per­tuaa­rist rah­va­lik­ku „Ku­li lu­gu“. Kol­me po­ja isa Lok­salt, muu­si­ka­koo­li di­rek­tor Lau­ri Me­tus esi­tas lau­lu „See on mees“ ning Va­hur Par­ve, kel on kaks last, Raa­si­ku val­la esin­da­ja­na lau­lu „Va­na vak­sal“.

Ain Trol­la päl­vis väikese mikrofoni ehk erip­ree­mia emot­sio­naal­se ja sü­ti­ta­va esi­tu­se eest.

Loe pikemalt 29. septembri Sõnumitoojast.