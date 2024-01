Möö­du­nud ree­del pos­ti­tas Aru­kü­la lap­se­va­nem Ju­ta Asu­ja Fa­ce­boo­ki grup­pi Raa­si­ku val­la kuu­lu­ta­ja üles­kut­se toe­ta­ja­te leid­mi­seks 22.-24. jaa­nua­ri­ni Aru­kü­las toi­mu­va 7.-9. klas­si noor­te­le mõel­dud in­se­nee­ria ja toot­mi­se kur­su­se jaoks.

Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, ku­na õpe­ta­ja­te st­rei­gi tõt­tu koo­li­des va­he­peal kon­taktõ­pet ei toi­mu, ot­sus­tas, et se­da ae­ga on ideaal­ne ära ka­su­ta­da õpi­las­te aja si­sus­ta­mi­seks mil­le­gi as­ja­li­ku­ga.

„Oma las­te pealt näen, et koo­li kõr­valt ei ole neil ae­ga käia pi­ke­ma­tel kur­sus­tel. Sa­mas on neil ko­ha­peal teh­no­loo­gia­vald­kon­na te­ge­vus­te va­lik üs­na pii­ra­tud. Aga kui koo­li ajal sel­le­ga kok­ku ei puu­tu, ei tu­le ka hil­jem soo­vi in­se­nee­riat õp­pi­ma min­na. See­tõt­tu võt­sin ühen­dust OÜ­ga Mer­kuur, kes on ka va­rem tei­nud töö­tu­be nii Aru­kü­la koo­lis kui noor­te­kes­ku­ses. Nen­de in­se­nee­ria­tee­ma­li­ne va­lik­kur­sus on küll güm­naa­siu­mi­le, kuid oldi val­mis se­da ko­han­da­ma ka kol­man­da­le koo­liast­me­le,“ rää­kis Ju­ta Asu­ja.

Kur­sus toi­mub Aru­kü­la koo­li­ma­jas, ju­hen­dab et­te­võt­ja ja me­haa­ni­kain­se­ner Lau­ri Soo­saar. Kur­su­se pik­kus on kok­ku 18 aka­dee­mi­list tun­di ehk kolm päe­va, iga päev 6 tun­di. Koo­li­tu­se käi­gus saa­vad noo­red üle­vaa­te tä­na­päe­vas­test mood­sa­test toot­misp­rot­ses­si­dest ja -teh­no­loo­gia­test – õpi­vad val­mis­ta­ma 3D-mu­de­leid ja tund­ma la­ser­tööt­lust, 3D prin­te­rit, et­te val­mis­ta­ma di­gi­taal­seid töötlus­fai­le CNC sead­me­te­le.

Juta Asuja: „Kur­su­sel on koh­ti 10 noo­re­le. Prae­gu­seks on 11 noort kir­jas ja mõ­ned ka va­rus. Esial­gu kü­si­sin oma tüt­re klas­sist, sealt tu­lid mõ­ned hu­vi­li­sed. Kui te­gin Fa­ce­boo­kis üles­kut­se, võt­sid lap­se­va­ne­mad mi­nu­ga ühen­dust ja grupp sai kii­res­ti täis. Mul on hea meel, et poo­led osa­le­jaist on tüd­ru­kud. Hak­ka­sin as­ja or­ga­ni­see­ri­ma oma tüt­re pä­rast ning on to­re, et on ka tei­si tüd­ru­kuid, kes in­se­nee­riast hu­vi­tu­vad.“

Kol­me­päe­va­ne kur­sus 10liik­me­li­se­le gru­pi­le mak­sab 1000 eu­rot.

„Esial­gu te­gin sel­le sum­ma saa­mi­seks aval­du­se val­la­va­lit­su­se­le, sest val­laee­lar­ve pro­jek­ti jär­gi pais­tab, et eel­mi­sel aas­tal ei suu­de­tud ko­gu hu­vi­te­ge­vu­seks et­te­näh­tud ra­ha ära ka­su­ta­da ja see kur­sus so­biks vä­ga häs­ti hu­vi­ha­ri­du­se te­ge­vus­ka­vas­se. Ku­na val­la­va­lit­sus loo­bus toe­ta­mast, siis pa­lu­sin­gi abi erai­si­ku­telt ja et­te­võt­ja­telt, kel­le­le lä­heb kor­da noor­te teh­no­loo­gia­ha­ri­du­se eden­da­mi­ne,“ üt­les ta.

Osa­le­mis­ta­su on 30 eu­rot, 200 eu­rot pa­nus­tab Ju­ta Asu­ja oma et­te­võt­te­ga. Fa­ce­boo­kis teh­tud üles­kut­se­te pea­le oli es­mas­päe­vaks ka üle­jää­nud 500 eu­rot koos, an­ne­ta­jad on 6 erai­si­kut.

Kui toe­ta­da soo­vi­jaid on veel, on Ju­ta Asu­ja val­mis oma val­la koo­li­las­te­le or­ga­ni­see­ri­ma veel mõ­ne sar­na­se kur­su­se, sest nüüd­seks on tea­da, et Aru­kü­la koo­li õpe­ta­jad plaa­ni­vad st­rei­ki­da kaks nä­da­lat: „Sel­le­le kur­su­se­le kõik hu­vi­li­sed ei mah­tu­nud. Li­saks võik­si­me pak­ku­da te­ge­vu­si ka teis­te­le va­nu­seast­me­te­le, et st­rei­giae­ga las­te jaoks ka­su­li­kult ära ka­su­ta­da. Mui­du vee­da­vad pal­jud neist ae­ga liht­salt nu­ti­sead­me­tes.“